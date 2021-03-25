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Кравчук (546) Донбас (22348) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827)

Зустріч у "нормандському форматі" не відбудеться, поки не буде узгоджено спільний план стосовно Донбасу, - Кравчук

Зустріч у

Нормандська зустріч стосовно Донбасу на вищому рівні навряд чи відбудеться у квітні. Про дату такої зустрічі не варто говорити, поки не буде узгоджено новий план з мирного врегулювання конфлікту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі "Україна 24".

"На жаль, зараз я вже не можу так сказати, тому що життя змінюється і процеси постійно уточнюються, аналіз стає глибшим і факти - очевиднішими. Головне, дії стають відкритішими. Тому сказати, що зустріч буде в квітні, я не знаю", - зазначив Кравчук, відповідаючи на запитання про можливість зустрічі в "нормандському форматі" наступного місяця.

На його думку, зустрічі не буде, поки політичні радники не домовляться про спільний план на основі запропонованих Німеччиною і Францією кластерів для реалізації мінських угод.

"Поки не буде узгоджено це питання на рівні політичних радників, поки вони не домовляться про спільний план, запропонований Францією, Німеччиною та Україною, а поки Росія мовчить ... то говорити про зустріч на вищому рівні - немає такої можливості. Тим більше не можна говорити про дату зустрічі", - додав Кравчук.
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Топ коментарі
+4
Формат один,вон нафиг с Крыма и Донбасса,строить свои сраные Мавзолеи от Камчатки до Кенисберга...,Зямли мало,Крысы...? Господь добавит...
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25.03.2021 17:52
+4
Сенатор от штата Техас Тедд Круз требует от Байдена ужесточения санкций против Мавзолейных Хмырей.Хорошая новость.
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25.03.2021 18:06
+3
А нАщо тобі норманський формат, худоба?!
Знов в очко ху&ла подивитися?!
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25.03.2021 17:52
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Невже плацебо "вакцинувався"?
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25.03.2021 17:47 Відповісти
Формат один,вон нафиг с Крыма и Донбасса,строить свои сраные Мавзолеи от Камчатки до Кенисберга...,Зямли мало,Крысы...? Господь добавит...
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25.03.2021 17:52 Відповісти
А нАщо тобі норманський формат, худоба?!
Знов в очко ху&ла подивитися?!
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25.03.2021 17:52 Відповісти
привычка видать
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25.03.2021 18:12 Відповісти
Какой в Украине ДОНБАСС с точки зрения географии административного территориального устройства по Конституции в правовом смысле Макарыч после прививки геть мосхом усохло несет ахинею.. с таким же успехом решайте сразу вопрос мира по МАРСУ...
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25.03.2021 17:55 Відповісти
какой смысл этих толковищ? Воз и ныне там
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25.03.2021 17:57 Відповісти
так радуйтесь, что он там
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25.03.2021 18:02 Відповісти
Макарыч,тяни резину до мая,а там США подключатся ,Байден это быдло Путлерское вылечит
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25.03.2021 17:58 Відповісти
Ага, тогда ещё будут спрашивать Байдена почему до сих пор нету встречи в нормандском формате. Он и так до сих пор озадачен вопросом о членстве в НАТО. Может на пресс-конференции даст ответ.
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25.03.2021 18:39 Відповісти
Конгресс США обоими Палатами утвердил программу сотрудничества Украина-USA на 5 лет...Мавзолейные хрюкайте дальше
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25.03.2021 18:01 Відповісти
прекрасное заявление. а мирный план с пуйлом, видимо, при Байдене согласован не будет
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25.03.2021 18:04 Відповісти
Сенатор от штата Техас Тедд Круз требует от Байдена ужесточения санкций против Мавзолейных Хмырей.Хорошая новость.
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25.03.2021 18:06 Відповісти
Китай на границе с РАБссией остановил поезда с углем и лесом,проверяют каждый вагон...,Правильно Маодзедуны,держите Крыс Путлера до Нового года
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25.03.2021 18:08 Відповісти
Які результати минулої зустрічі?
Відкликання позовів проти "газпрому", відступ української армії, позбавлення військових засобів захисту?
Результатом новою плануєте оголосити зміни в Конституції, особливий статус доМбасу, вільну економічну зону для доунбаситів?
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25.03.2021 18:17 Відповісти
тогда только санкции для лаптеголовых
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25.03.2021 18:21 Відповісти
Президент Кравчук отстаивает интересы Государства в отличие от предыдущих шкурных президентов
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25.03.2021 18:38 Відповісти
Вроде как вчера говорили что слово "Донбасс" не комильфо)
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25.03.2021 22:02 Відповісти
 
 