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ГПУ (4385) СБУ (12510) Наумов Андрій (68) Єгошина (4)

Начальник внутрішньої служби безпеки СБУ Наумов з 2017 року намагається домогтися через суд поновлення на роботі в ГПУ, - журналістка Єгошина

Начальник внутрішньої служби безпеки СБУ Наумов з 2017 року намагається домогтися через суд поновлення на роботі в ГПУ, - журналістка Єгошина

Андрій Наумов намагається повернутися на посаду заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення і домогтися того, щоб йому виплатили зарплату за майже 4 роки вимушених прогулів.

Про це пише у фейсбуці журналістка програми "Схеми" Валерія Єгошина, повідомляє Цензор.НЕТ. Відповідні рішення судів вона виявила в реєстрі.

Судячи з матеріалів справ, посада Наумова в ГПУ була ліквідована, і після цього він подав заяву відразу на 5 посад, але для жодної з них не підійшов за рівнем кваліфікації.

"Так, Наумов хотів займатися: розслідуванням відмивання коштів або організованої злочинності, наглядом за кримінальним розслідуванням ГСУ, запобіганням і протидією корупції, та, мій улюблений напрямок, - розглядом звернень і запитів", - пише Єгошина.

На одні з цих посад його не взяли через відсутність практичного досвіду, на інші - через брак кваліфікації.

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Наумов дійшов до Верховного Суду і домігся того, щоб справу відправили на новий розгляд.

"Тому поки в лавах Служби безпеки України ще є цінний кадр Андрій Наумов, який через суд весь цей час роботи на державу і Баканова, виявляється, намагається повернутися на колишнє місце роботи, принагідно вітаю спецслужбу зі святом!" - іронізує Єгошина.

Начальник внутрішньої служби безпеки СБУ Наумов з 2017 року намагається домогтися через суд поновлення на роботі в ГПУ, - журналістка Єгошина 01
Начальник внутрішньої служби безпеки СБУ Наумов з 2017 року намагається домогтися через суд поновлення на роботі в ГПУ, - журналістка Єгошина 02
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пособия п безработице не хватает....
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25.03.2021 18:09 Відповісти
пока не вымрут такие упыри - н чего не изменится.
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25.03.2021 18:09 Відповісти
поки не перебьем
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25.03.2021 18:14 Відповісти
шо бы получать заряплату в двух местах за наш кошт...падлюка шитовская
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25.03.2021 18:14 Відповісти
Он идиот? Через суд... У ермакового брата был?
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25.03.2021 18:20 Відповісти
Как стремится сделать жизнь в Украине лучше. Все силы готов отдать за счетлое будущее своей страны!
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25.03.2021 19:16 Відповісти
А як цю пройду із таким послужним списком взяли в СБУ ще й на таку посаду? От де інформація для роздумів. Це вже зовсім днище.
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25.03.2021 19:28 Відповісти
Как рвётся к кормушке, видать кончилось уже наворованное бабло, так решил пополнить свои запасы?
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25.03.2021 19:34 Відповісти
еть... - и это существо щас- третье лицо в сбу....(((= нормално..????(((
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25.03.2021 23:08 Відповісти
 
 