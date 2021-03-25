Начальник внутрішньої служби безпеки СБУ Наумов з 2017 року намагається домогтися через суд поновлення на роботі в ГПУ, - журналістка Єгошина

Андрій Наумов намагається повернутися на посаду заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення і домогтися того, щоб йому виплатили зарплату за майже 4 роки вимушених прогулів.

Про це пише у фейсбуці журналістка програми "Схеми" Валерія Єгошина, повідомляє Цензор.НЕТ. Відповідні рішення судів вона виявила в реєстрі.

Судячи з матеріалів справ, посада Наумова в ГПУ була ліквідована, і після цього він подав заяву відразу на 5 посад, але для жодної з них не підійшов за рівнем кваліфікації.

"Так, Наумов хотів займатися: розслідуванням відмивання коштів або організованої злочинності, наглядом за кримінальним розслідуванням ГСУ, запобіганням і протидією корупції, та, мій улюблений напрямок, - розглядом звернень і запитів", - пише Єгошина.

На одні з цих посад його не взяли через відсутність практичного досвіду, на інші - через брак кваліфікації.

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Наумов дійшов до Верховного Суду і домігся того, щоб справу відправили на новий розгляд.

"Тому поки в лавах Служби безпеки України ще є цінний кадр Андрій Наумов, який через суд весь цей час роботи на державу і Баканова, виявляється, намагається повернутися на колишнє місце роботи, принагідно вітаю спецслужбу зі святом!" - іронізує Єгошина.



