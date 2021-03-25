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Укрзалізниця (6684) Устенко Олексій (7)

Щоб навести порядок в Укрзалізниці, потрібен поділ компанії на вертикалі з прозорими фінансами, - "слуга народу" Устенко

Щоб навести порядок в Укрзалізниці, потрібен поділ компанії на вертикалі з прозорими фінансами, -

Проблеми "Укрзалізниці" можна вирішити тільки шляхом реформування компанії і ведення зрозумілої кадрової політики.

Про це написав народний депутат Олексій Устенко в блозі на "Обозревателе", повідомляє Цензор.НЕТ.

Депутат нагадав, що проблеми "Укрзалізниці" не вирішуються вже десятки років і ситуація в компанії з кожним роком погіршується. На сьогодні понад 90% локомотивів вичерпали свій ресурс. Більше третини всіх залізничних шляхів потребує капітального ремонту або навіть повної заміни. Бракує коштів на модернізацію.

На думку Устенка, для виведення "Укрзалізниці" з кризи необхідно провести реформу компанії, яка передбачає її поділ на окремі вертикалі з прозорими фінансами і тарифоутворенням.

"Реформи, яка лібералізує залізничний ринок, вимагає і бізнес, і інвестори, і самі українці, треба реалізовувати. Неодноразово про неї заявляли різні керівники і Міністерства інфраструктури, і уряд. Бізнес очікує, що всі гравці застосовуватимуть one voice policy, для того щоб не продовжувати створення непорозумінь і невизначеності", - зазначив Устенко.

Читайте також: Жмак намагався реформувати Укрзалізницю, але за неї борються занадто великі групи інтересів, - Саакашвілі

Він також акцентував на необхідності ведення прозорої та зрозумілої кадрової політики в компанії. "Компанії необхідна зрозуміла й логічна кадрова політика. Ситуація, коли кожні півроку змінюється керівник - неприйнятна", - підкреслив Устенко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці".

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що Володимира Жмака звільнили через боротьбу груп інтересів за переділ власності компанії.

Читайте також: Наглядова рада "Укрзалізниці" максимально сповільнює реформування компанії і завдає шкоди інтересам держави, - екстопменеджер УЗ

Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медустанови, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Крім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.
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Топ коментарі
+2
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25.03.2021 18:19
+1
Ширину колеи установить европейскую 1135 мм вместо Совдеповских 1520 мм.Хай Моцкальске бідло катается
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25.03.2021 18:25
+1
Понятно-понятно.. расчленить всю УЗ и лакомые кусочки(прибыльные) приватизировать а остальные(не прибыльные и проблемные, но нужные в пирамиде УЗ) сбросить на шею гос-тва.. окуенно
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25.03.2021 18:41
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ага, по принципу - разделяй и властвуй, чтобы как при януковоще каждый начальник направления чувствовал себя полноправным барином.
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25.03.2021 18:19 Відповісти
Обанкротить и отдать даром
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25.03.2021 18:19 Відповісти
смешно....
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25.03.2021 18:20 Відповісти
да расположения руководства по вертикали ...на веревках
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25.03.2021 18:20 Відповісти
А продать?
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25.03.2021 18:20 Відповісти
Ширину колеи установить европейскую 1135 мм вместо Совдеповских 1520 мм.Хай Моцкальске бідло катается
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25.03.2021 18:25 Відповісти
В ССсре дохлом Ж\д было всегда убыточным,а знаете почему?Я брал билет за 30 дней до поездки и платил дань за предварительную продажу,чем обеспечивал рентабельность этого дерьма на 30 дней вперед...в итоге говном была эта железка с вечным дефицитом билетов ,им и осталась навечно...
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25.03.2021 18:29 Відповісти
Странно как железная дорога Украины работала без её деления до прихода варваров ? Почему Устенко не хочет разделить на вертикали то, что принадлежит ему, ну, например, своё тело? По его логике оно тогда должно ещё лучше функционировать.
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25.03.2021 18:34 Відповісти
Энергоатом недавно был свехприбыльным при Гройсмане,сегодня Энергоатом банкрот Такая же фигня с Нафтогазом... Зеля Круче профффесссора Витьки Индюковича,дважды не сидевшего
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25.03.2021 18:38 Відповісти
Понятно-понятно.. расчленить всю УЗ и лакомые кусочки(прибыльные) приватизировать а остальные(не прибыльные и проблемные, но нужные в пирамиде УЗ) сбросить на шею гос-тва.. окуенно
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25.03.2021 18:41 Відповісти
Чтобы навести порядок в Укрзализнице и во всей стране, нужно кое-кого расстрелять в Бабьем Яру
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25.03.2021 18:44 Відповісти
интересно есть ли хоть что-то что "по советам трудящихся" было распилено но возродилось не в качестве нолей где-то на Кипре?
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25.03.2021 18:48 Відповісти
Шо поприбыльней отдать Игорь Валеричу.
А шо поубыточное повесить на мудрый нарид.
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25.03.2021 18:53 Відповісти
Просто надо перестать воровать.
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25.03.2021 19:16 Відповісти
Беспорядок гораздо организованнее порядка!
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25.03.2021 19:24 Відповісти
 
 