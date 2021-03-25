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Папа Римський (305) Франциск (170) Денис Шмигаль (4398)

Шмигаль за дорученням Зеленського запросив Папу Римського Франциска в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав Папі Римському Франциску запрошення президента України Володимира Зеленського здійснити візит в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами аудієнції Шмигаля у Папи Франциска.

"Прем'єр-міністр передав Його Святості Папі Франциску запрошення президента України Володимира Зеленського здійснити візит в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання гуманітарної допомоги та розвиток двостороннього співробітництва, зокрема співпрацю з дитячою педіатричної лікарнею "Немовля Ісус".

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"За повідомленням пресслужби Ватикану, під час зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святим престолом і Україною. Сторони обговорили деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю Католицької церкви в країні", - повідомляють у виданні Vatican News із посиланням на пресслужбу Ватикану.

Шмигаль за дорученням Зеленського запросив Папу Римського Франциска в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності 01
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Топ коментарі
+5
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23.03.1968 в https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Луганську народилася Олена Куліш, яку разом з чоловіком Володимиром Альохіним 10.09.2014 розстріляли бойовики "ЛНР" за надання волонтерської допомоги українським військовим в Луганському аеропорту. Поширте, щоб пам'ять не згасла



Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости - Цензор.НЕТ 5044

Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости - Цензор.НЕТ 4806
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25.03.2021 19:04
+3
индульгенцию купили????
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25.03.2021 19:05
+2
Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали © Грибоедов
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25.03.2021 19:02
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Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали © Грибоедов
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25.03.2021 19:02 Відповісти
https://twitter.com/NichkaNightUA
https://twitter.com/NichkaNightUA
https://twitter.com/NichkaNightUA
https://twitter.com/NichkaNightUA Night of Lady


23.03.1968 в https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Луганську народилася Олена Куліш, яку разом з чоловіком Володимиром Альохіним 10.09.2014 розстріляли бойовики "ЛНР" за надання волонтерської допомоги українським військовим в Луганському аеропорту. Поширте, щоб пам'ять не згасла



Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости - Цензор.НЕТ 5044

Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости - Цензор.НЕТ 4806
показати весь коментар
25.03.2021 19:04 Відповісти
Шмыгаль может пригласить хоть Саддама с Арафатом. Но не приедут они, заняты, дел много. И Папа Римский тоже не приедет. Пришлет пламенный привет. Может быть Биби, если не пасодют. Ах да, есть еще Путин. Тот приедет, за ним не заржавеет. Вот прикольно будет, правда, зебобики?
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25.03.2021 19:04 Відповісти
индульгенцию купили????
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25.03.2021 19:05 Відповісти
зеленский со шмыгалем очень оптимистично смотрят в будущее аж на полгода вперед)
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25.03.2021 19:08 Відповісти
И шо вы ему покажете? Сердючку? Папа в возрасте уже, склеит ласты это международный скандал!
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25.03.2021 19:15 Відповісти
Да если ещё в тандеме с Могилевской, то уж точно Папу может хватить "кондратий".
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25.03.2021 19:26 Відповісти
А мне интересно, примет Папа Римский приглашение от необразованного фигляра-вора, иммитирующего сегодня работу президента, а до мая 2019 года иммитирующего игру пиписькой на рояле, или побрезгует?
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25.03.2021 19:18 Відповісти
Зробить вигляд що не помітив запрошення,переданого через якогось прем"єр міністра таким чином,як запрошують якогось другорядного поца.Хоча проблеми у Ватікана в Україні є,тут дві його церкви - УКЦ і УГКЦ,які вже відчувають деяку агресію зі сторони томосносної церкви України...
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25.03.2021 19:33 Відповісти
Шановний, у нас немає прем'єр міністра, у нас ТОП менеджер Ахметова очолює уряд Вави Зеленського.
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25.03.2021 19:58 Відповісти
І підкажіть мені, з якої методички ви взяли інформацію про агресії ПЦУ на УГКЦ та УКЦ?
І друге питання, - скільки століть Православна Церква України (суть не у назві, а у змісті) піддавалася гонінню з боку КЦ?
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25.03.2021 20:02 Відповісти
Прем`єр?! А чому не Мендель)
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25.03.2021 19:22 Відповісти
Папа согласился при условии, что там будет Байден.
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25.03.2021 19:22 Відповісти
Хммм...рпц создана Гуталином Джугашвили. Ватикан создан по приказу Муссолини.
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25.03.2021 19:26 Відповісти
Вот же счастье папику привалило!
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25.03.2021 19:29 Відповісти
ну прям під дих...
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25.03.2021 19:30 Відповісти
такой бред
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25.03.2021 20:04 Відповісти
зеленый шут свой рейтинг уронил
не плачь, паяц, не жаль тебя ни грамма
хоть Папу римского ты в гости позови
хоть Далай ламу ...
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25.03.2021 20:33 Відповісти
Заказал типа папу на корпоратив.Что-то я не помню,чтобы "Епископ Рима, викарий Христа, преемник князя апостолов, верховный первосвященник Вселенской церкви, Великий понтифик, Примас Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, суверен государства-города Ватикан, раб рабов Божьих" являлся по вызову. Даже США он посещал в рамках поездки по континенту.
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25.03.2021 21:56 Відповісти
ПАПА крутий він дві неділі тому літав в Ірак значить і в Україну обовязково прилетить =))
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25.03.2021 22:18 Відповісти
...оно ему надо?) прям все брось и приедь. достаточно поздравительной открытки. могу представить. майдан! кароль! паш! 95 квартал! слава вакарчук! оркестр всу! и Папа в ложе. будет зрелищно!)
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26.03.2021 00:33 Відповісти
правильно.
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28.03.2021 00:25 Відповісти
 
 