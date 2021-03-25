Шмигаль за дорученням Зеленського запросив Папу Римського Франциска в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав Папі Римському Франциску запрошення президента України Володимира Зеленського здійснити візит в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами аудієнції Шмигаля у Папи Франциска.

"Прем'єр-міністр передав Його Святості Папі Франциску запрошення президента України Володимира Зеленського здійснити візит в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання гуманітарної допомоги та розвиток двостороннього співробітництва, зокрема співпрацю з дитячою педіатричної лікарнею "Немовля Ісус".

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"За повідомленням пресслужби Ватикану, під час зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святим престолом і Україною. Сторони обговорили деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю Католицької церкви в країні", - повідомляють у виданні Vatican News із посиланням на пресслужбу Ватикану.