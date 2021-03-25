Шмигаль за дорученням Зеленського запросив Папу Римського Франциска в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав Папі Римському Франциску запрошення президента України Володимира Зеленського здійснити візит в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами аудієнції Шмигаля у Папи Франциска.
"Прем'єр-міністр передав Його Святості Папі Франциску запрошення президента України Володимира Зеленського здійснити візит в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності", - наголошується в повідомленні.
Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання гуманітарної допомоги та розвиток двостороннього співробітництва, зокрема співпрацю з дитячою педіатричної лікарнею "Немовля Ісус".
"За повідомленням пресслужби Ватикану, під час зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святим престолом і Україною. Сторони обговорили деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю Католицької церкви в країні", - повідомляють у виданні Vatican News із посиланням на пресслужбу Ватикану.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/NichkaNightUA
https://twitter.com/NichkaNightUA
https://twitter.com/NichkaNightUA Night of Lady
23.03.1968 в https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Луганську народилася Олена Куліш, яку разом з чоловіком Володимиром Альохіним 10.09.2014 розстріляли бойовики "ЛНР" за надання волонтерської допомоги українським військовим в Луганському аеропорту. Поширте, щоб пам'ять не згасла
І друге питання, - скільки століть Православна Церква України (суть не у назві, а у змісті) піддавалася гонінню з боку КЦ?
не плачь, паяц, не жаль тебя ни грамма
хоть Папу римского ты в гости позови
хоть Далай ламу ...