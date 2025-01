Суд заарештував всю нерухомість і акції "Мотор Січ" і передав їх в управління АРМА

Акціонери АТ "Мотор Січ" почали отримувати рішення Шевченківського районного суду Києва від 19 березня про арешт усього нерухомого майна АТ і всіх 100% його акцій і передання їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна", у розпорядженні якого є копія такого рішення.

Перелік нерухомості займає 18 сторінок, а акціонерів із зазначенням їхніх хранителів, рахунків і кількості акцій на них - близько 125 сторінок.

Загалом ідеться про 2 млн 77,99 тис. акцій номінальною вартістю 135 грн кожна. Серед великих акціонерів, зокрема, "Твінстар Холдінгс С.А". (Беліз) - 129,5 тис. і "Лікатрон Ентерпрайзес Лімітед" (Кіпр) - 207,592 тис., чиї рахунки в цінних паперах в ОТП Банку.

На рахунках у хранителя "Драгон Капітал" числяться Granum Corporation - 192,665 тис., Business House Helena AG 359,727 тис., Enfields Trade&Capital Corp. (всі три - Панама) - 64,733 тис., ТОВ "Торговий дім "Елена" - 193,22 тис., "Мотор-Інтеркомс" - 201,565 тис. і Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Віргінські о-ви) - 207,783 тис.

Порівняно великі пакети належать, зокрема, ТОВ "ГОБАРТ" - 42,205 тис., Coam Investments Ltd (Кіпр) - 25,565 тис. штук, "Трабернус Корп" (Панама) - 16,425 тис. акцій.

Як повідомлялося, 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто українському народові.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.

20 березня СБУ повідомило, що Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій "Мотор Січі".

Також Цензор.НЕТ писав про те, що 28 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо громадянина Китаю Ван Цзина і компаній: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) і "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).