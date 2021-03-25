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акція (1434) арешт (2497) Мотор Січ (324) нерухомість (844) суд (11505) АРМА (510)

Суд заарештував всю нерухомість і акції "Мотор Січ" і передав їх в управління АРМА

Суд заарештував всю нерухомість і акції

Акціонери АТ "Мотор Січ" почали отримувати рішення Шевченківського районного суду Києва від 19 березня про арешт усього нерухомого майна АТ і всіх 100% його акцій і передання їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна", у розпорядженні якого є копія такого рішення.

Перелік нерухомості займає 18 сторінок, а акціонерів із зазначенням їхніх хранителів, рахунків і кількості акцій на них - близько 125 сторінок.

Загалом ідеться про 2 млн 77,99 тис. акцій номінальною вартістю 135 грн кожна. Серед великих акціонерів, зокрема, "Твінстар Холдінгс С.А". (Беліз) - 129,5 тис. і "Лікатрон Ентерпрайзес Лімітед" (Кіпр) - 207,592 тис., чиї рахунки в цінних паперах в ОТП Банку.

Читайте також: Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо "Мотор Січі"

На рахунках у хранителя "Драгон Капітал" числяться Granum Corporation - 192,665 тис., Business House Helena AG 359,727 тис., Enfields Trade&Capital Corp. (всі три - Панама) - 64,733 тис., ТОВ "Торговий дім "Елена" - 193,22 тис., "Мотор-Інтеркомс" - 201,565 тис. і Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Віргінські о-ви) - 207,783 тис.

Порівняно великі пакети належать, зокрема, ТОВ "ГОБАРТ" - 42,205 тис., Coam Investments Ltd (Кіпр) - 25,565 тис. штук, "Трабернус Корп" (Панама) - 16,425 тис. акцій.

Як повідомлялося, 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто українському народові.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.

20 березня СБУ повідомило, що Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майно і 100% акцій "Мотор Січі".

Також Цензор.НЕТ писав про те, що 28 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо громадянина Китаю Ван Цзина і компаній: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) і "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).
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Топ коментарі
+4
ну таки китайцы сами думали на...ть . ни в одном государстве стратегические предприятия пусть они и частные без разрешения этого государства не продаются в чужие руки законы у всех одинаково прописаны на этот случай . просто узкоглазые думали что проканает
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25.03.2021 19:20
+4
А ватная гнида богуслаев на свободе...
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25.03.2021 21:35
+3
Шикарно Богуслаев соскочил. И при бабосах остался и перед китайцами чист.
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25.03.2021 19:14
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Сплошной офшор. Фиг что заберешь. А так норм
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25.03.2021 19:14 Відповісти
Шикарно Богуслаев соскочил. И при бабосах остался и перед китайцами чист.
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25.03.2021 19:14 Відповісти
ну таки китайцы сами думали на...ть . ни в одном государстве стратегические предприятия пусть они и частные без разрешения этого государства не продаются в чужие руки законы у всех одинаково прописаны на этот случай . просто узкоглазые думали что проканает
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25.03.2021 19:20 Відповісти
В чём стратегичность этого предприятия для Украины? Что ты с ним (на нём) собрался делать? Ремонтировать двигатели для старых совковых вертолётов? Так проще и дешевле купить французские вертолёты со всем сервисом.
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26.03.2021 12:39 Відповісти
китайская кухня крайне разнообразна, и зачастую непонятна европейцам..
я думаю, скоро в китайском меню появятся "почки богуслаева" и "баоцзы, далянь и шаобин с требухой богуслаева"..
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25.03.2021 19:22 Відповісти
А ты ещё и думать умеешь ,🐓 харьковский.так ведь салтовка она маленькая,там не спрячешься.жди гостей
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26.03.2021 06:10 Відповісти
Виргинск наш!
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25.03.2021 19:27 Відповісти
Пресс-конференция Джо Байдена прямой эфир Ютьюб
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25.03.2021 19:30 Відповісти
в Арбитраж они собрались подавать, срываются авиа и космические программы у них без наших двигателей. Какие космические программы.. сначала свой миллиард ртов нормальной едой накормите чтобы не жрали всё что движется и не движется...
Говорят присоединяйтесь ВСЕ к нашему иску против Украины, а я думаю Трамп не успел подать иск за летучих мышей и гибель миллионов людей так кто нить подаст, а Украина присоединится.
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25.03.2021 19:38 Відповісти
Положат они завод 100%
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25.03.2021 20:37 Відповісти
"МС" сам себя положит, т. к. теперь он НИКОМУ не нужен.
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25.03.2021 20:43 Відповісти
А ватная гнида богуслаев на свободе...
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25.03.2021 21:35 Відповісти
АРМА -це паразитарна установа,збiговисько нероб,корупцiонерiв,саботажникiв,злодiiв, на чолi з нелегiтивним керiвником.Уряд Шмигаля,мабудь ,забув що така установа iснуэ взагалi.Мотор Сiч Мотор Сiч передати в АРМА-це все одно ,що запустити цапа в город з капустою!
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26.03.2021 08:52 Відповісти
арму брали за жопу в начале 2020 года. это свора редчайших тварей...
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26.03.2021 09:44 Відповісти
 
 