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Житомирський бронетанковий завод підготував для передачі ЗСУ 26 БМП, вилучених через суд у польського постачальника, - Укроборонпром. ФОТО

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" відновило і підготувало до передачі Збройним силам України 26 БМП-1АК, які раніше за рішенням суду були примусово вилучені у польського постачальника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Житомирський бронетанковий завод підготував для передачі ЗСУ 26 БМП, вилучених через суд у польського постачальника, - Укроборонпром 01

Згідно з контрактом, укладеним ще в 2017 році, польська компанія "WTORPLAST S.A." повинна була поставити понад 90 одиниць техніки для українських військових три роки тому. Однак українська сторона отримала тоді лише 20 машин.

У липні 2020 польський суд задовольнив позов української Державної компанії "Укрспецекспорт" до "WTORPLAST S.A." і зобов'язав останню поставити 26 одиниць техніки Україні, а також повернути авансові платежі за контрактами і компенсувати судові витрати - загалом понад 3 млн доларів США.

У жовтні минулого року бойові машини піхоти були доставлені на Житомирський бронетанковий завод. Техніка надійшла в незадовільному технічному стані і без документації.

Житомирський бронетанковий завод підготував для передачі ЗСУ 26 БМП, вилучених через суд у польського постачальника, - Укроборонпром 02

"Довелося усувати наслідки тривалого зберігання техніки. Було перевірено шасі, двигуни, підготовлена ​​необхідна документація тощо. Зараз машини повністю відповідають технічним вимогам замовника і пройшли всі необхідні випробування. Військове представництво їх прийняло. БМП готові до відвантаження замовнику - Міністерству оборони України", - розповіли на підприємстві.

Житомирський бронетанковий завод підготував для передачі ЗСУ 26 БМП, вилучених через суд у польського постачальника, - Укроборонпром 03

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Топ коментарі
+4
Какая-то мутная история. Для полноты картины было бы интересно посмотреть доводы польской стороны в суде
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25.03.2021 19:29
+4
ппц в данном случае хрень..вот броневики разных фирм да.. это совкохлам...вы б еще кареты железом обшили и перекупили у людовика на которых мадам пумпадур ездила14го))
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25.03.2021 20:35
+2
Украине тоже пора задуматься на этим.!

Словаччина шукає заміну старим радянським бойовим машинам піхоти БМП-1, БМП-2.


https://mil.in.ua/uk/news/slovachchyna-shukaye-zaminu-radyanskym-bmp/
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25.03.2021 23:03
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"Умови длітєльного хранєнія" - це ржавіння та розсипання техніки і в більшості випадків під відкритим небом. Про "хранєніє" там відповідає лише це слово.
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25.03.2021 19:22 Відповісти
Какая-то мутная история. Для полноты картины было бы интересно посмотреть доводы польской стороны в суде
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25.03.2021 19:29 Відповісти
Это есче при пете мутили. Там очень много мутных историй с обеспечением армии, война очень выгодное дело, Петя и Ко очень хорошо на эом зарабатывали, грустно им сей час.
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28.03.2021 01:54 Відповісти
Где фото техники в неудовлетворительном состоянии????
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25.03.2021 19:43 Відповісти
Ты видишь на БМП фары и буксировочн.тросы? Там видимо много чего не хватает.
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25.03.2021 20:32 Відповісти
и?
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26.03.2021 09:45 Відповісти
И где они?
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26.03.2021 09:49 Відповісти
Кто? Ты вообще вопрос читал перед тем как ответ написать?
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26.03.2021 09:57 Відповісти
это свинарчуковский хлам...
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25.03.2021 20:06 Відповісти
ну уж могли бы на эти БМП-1 хотя бы поменять боевые модули !!!!!

СТЫДНО !!!!!!!!!!!!
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25.03.2021 20:53 Відповісти
Стыдно жить в этом говне под названием украина и не иметь выбора!
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26.03.2021 09:47 Відповісти
ҐЦе насправді БМП амії НДР, які після возз'єднання двох німецьких частин в одну державу були продані у Швецію кількості більше 400 штук. Вже шведи оголосили тедер на їх модернізацію. Модернізували якраз ті самі поляки. У Швеції все ж зі зміною уряду вирішили, що БМП-1, які не випускаються у кацапії з 80-х років ХХ століття, їм не підходять, бо і справді низькі ходові і експлуатаційні характеристики не дозволяли їх експлуатацію у північно-східниє районах Швеції. Тому деяку частину Закон трактували чехи, які все ж відмовилися згодом від цих машин. Їх викупили ті ж поляки, які їх і модернізували для шведів. І ті ж поляки загнали їх українцям.
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25.03.2021 20:14 Відповісти
ппц в данном случае хрень..вот броневики разных фирм да.. это совкохлам...вы б еще кареты железом обшили и перекупили у людовика на которых мадам пумпадур ездила14го))
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25.03.2021 20:35 Відповісти
Житомирский бронетенковыфй завод способен на более счолидные заказы, а не на "розгребание "польского дерьма"...
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25.03.2021 21:44 Відповісти
Это уже четвертая передача этих БМП в прессе.
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25.03.2021 22:59 Відповісти
Украине тоже пора задуматься на этим.!

Словаччина шукає заміну старим радянським бойовим машинам піхоти БМП-1, БМП-2.


https://mil.in.ua/uk/news/slovachchyna-shukaye-zaminu-radyanskym-bmp/
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25.03.2021 23:03 Відповісти
Украине пора задуматься как перестать обсыраться на весь мир, плавать в говне и жаловаться на жизнь. При этом самим себе её(жизнь) загаживая!
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26.03.2021 09:46 Відповісти
Надо спросить у тех кто был до войны у власти, где вся техника советской армии, выведенная из Германии?
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26.03.2021 00:28 Відповісти
Не знаю.где ты живеш,но можеш заехать в Бахмут. Насмотришся...
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26.03.2021 02:02 Відповісти
Норм схема. Неплохо бы у США пару Томагавков "отсудить".
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26.03.2021 10:07 Відповісти
 
 