Перша партія китайської вакцини CoronaVac компанії Sinovac прибула в "Бориспіль". ФОТО
В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак, який привіз в Україну першу партію китайської вакцини CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському повідомили в аеропорту "Бориспіль".
Літак зустрічали представники компанії "Лекхім", головний санітарний лікар Віктор Ляшко, представники посольства Китайської Народної Республіки в Україні та представники Міністерства закордонних справ.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що ця партія складатиметься з 200 000 доз вакцини. Ця партія є частиною замовлення розміром 1 млн 915 000 доз.
У посольстві України в Китаї зазначили, що ця вакцина пройшла всі етапи клінічних досліджень, і її вже використовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо.
Степанов також повідомив, що згідно із законодавством вакцина ще має пройти в Україні лабораторний контроль, який може зайняти до 10 днів. CoronaVac використовуватимуть для щеплень згідно з планом вакцинації.
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Это на 350 тыс. населения, т.е. на 0,8%.
Также МОЗ планирует растянуть вакцинацию ПОЛОВИНЫ населения на 2 года, и моих познаний в иммунологии (Россомахин Ю.И. спасибо тебе большое, что затрахал меня ею насмерть) достаточно, чтобы понимать: вакцинация в таком исполнении - это профанация с КПД, стремящимся к нулю.
Никакую эпидемию такая борьба не остановит даже чуть-чуть.
Надо около 70% уколоть, и за полгода, а не за два.
Любые другие расклады - не работают для быстрой иммунизации популяции, особенно с таким изменчивым вирусом. Попытка поймать собственный хвост и не более того.
И да, еще бы хорошо запретить своим клоунам из Лиги смеха ежедневно обстёбывать вакцину.
Во-первых, можно было бы уже и обзавестись какими-то тормозами в темах для поржать, ***** тупорылые.
А во-вторых, нельзя одновременно изгаляться на тему побочки и призывать людей вакцинироваться. Это когнитивные нарушения, не предусматривающие ответственных должностей.
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