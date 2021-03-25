Справа "НЗФ Семенченка і Шевченка": суд відправив першого підозрюваного Новікова під домашній арешт
Суд обрав запобіжний захід першому з шести підозрюваних у справі про створення незаконного збройного формування, в якому фігурують екснардеп Семен Семенченко й агент НАБУ Євген Шевченко.
Про це Шевченко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Першого підозрюваного, Олександра Новікова, суддя відправила під домашній арешт. Розгляд моєї справи перенесено на завтра на 14:00", - написав він.
Шевченко зазначив, що дивився брифінг представників СБУ, в якому вони розповідали про хід розслідування, і пообіцяв пізніше спростувати озвучену на брифінгу інформацію.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. В СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
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а тупее придумать не смогли.. или это максимум что судьи (свои) - осилили?))
За слово нехорошее про найвеличнішого лидера на самом видном месте
Вчора СБУ повідомило про викриття та ліквідацію воєнізованого збройного формування, яке вони швидко охрестили «Приватною військовою компанією». Її головними організаторами був нардеп 8 скликання від «Самопомочі», горезвісний комбат Семенченко-Грішин та «агент НАБУ» Євген Шевченко.
Операцію такого масштабу відомство друга дитинства Зеленського Івана Баканова не проводить без погодження в кабінетах Банкової.
За нашою інформацією, саме глава ОП Єрмак дав команду Баканову виписати підозри Семенченку і Шевченку та влаштувати шоу з «припинення діяльності ПВК».
Є кілька причин, чому Банкова пішла на таку операцію саме зараз:
1. Вихід розслідування Bellingcat про зрив спецоперації із затримання вагнерівців.
Дискредитувати фільм через участь в ньому потенційного злочинця Шевченка, який сам причетний до створення ПВК. Нагадаємо, на початку місяця Євген Шевченко був одним з тих, у кого Bellingcat брав інтерв'ю в Києві.
Вибити тиском подробиці про майбутній фільм Bellingcat від одного з фігурантів розслідування, щоб продумати стратегію захисту.
Створити образ влади із нульовою толерантністю до ПВК. Мовляв, подумаєш не впіймали кількох бойовиків «ПВК Вагнер», зате прикрили повноцінну «ПВК Семенченка» в самому центрі держави.
2. Вдарити по Авакову.
Попри «темники» Подоляка, ніби в день народження Стерненка акцію з елементами вандалізму на Банковій організував Порошенко, наближене оточення Зеленського точно розуміє, що до погрому причетні структури Авакова. Щоб нагадати «вічному» міністру МВС його місце, СБУ взяло Семенченка, який дуже легко пов'язується і з Антошею Геращенком, і з самим Аваковим.
Дискредитувати ефективність міністра, під носом якого в Київській області роками працювала база бойовиків, а Арсен її не помічав, що свідчить про профнепридатність.
3. Взяти «на гачок» Саакашвілі.
- Оточенню Зеленського, яке досить жирно «прибарахлилось» на Великому крадівництві та інших схемах, не подобається, що зараз Саакашвілі носиться по ефірах каналів Ахметова та розказує про щорічні розкрадання 37 мільярдів доларів «друзями» Зеленського.
Нагадаємо, Семенченко багато співпрацював із Саакашвілі за попередньої влади, тож пришити йому за потреби статтю за використання ПВК буде справою одного телефонного дзвінка до Баканова від потрібних людей.
Старий аферист Семенченко виявився тут лише наживкою в протистоянні великої риби. Але буде показово, якщо кривосуддя Зеленського переслідуючи власні інтереси покарає його за попередні гріхи. Карма - вона така.
сеть
Слідство встановило, що організаторами та учасниками цієї схеми стали колишній народний депутат Семен Семенченко та Євген Шевченко, якого знають як позаштатного агента НАБУ.
СБУ оприлюднила аудіозапис розмов одного з організаторів схеми незаконного постачання військових товарів з РФ. Також опубліковано листування фігурантів справи у Telegram.
- Вони закуповували групу товарів (клістрони, які використовуються для запуску ракет ЗРК С300) за ціною у $30 тис., а продавали оборонним підприємствам - за $200 тис. Тобто ми бачимо, що про допомогу та відстоювання державницьких інтересів тут не йдеться, - повідомив керівник управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Костянтин Невмержицький.
Під час збройної агресії проти країни
є чинною IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі
та додаток до неї:
Положення про закони і звичаї війни на суходолі,
які прийняті державою Україна.
Цитата з Положення:
«Стаття 1. Військові закони, права і обов'язки застосовуються не лише до армій,
але й також до ополчення та добровольчих загонів,
якщо вони відповідають таким умовам:
1. Знаходяться під командуванням особи, відповідальної за своїх підлеглих;
2. Мають закріплену відмітну емблему, яка може бути впізнана на відстані;
3. Відкрито носять зброю; і
4. Ведуть бойові дії відповідно до законів і звичаїв війни.
У країнах, в яких ополчення або добровольчі загони становлять армію чи входять до її складу, вони включаються у категорію «армія».
Стаття 2. Жителі території, яка не була окупована, і які при наближенні ворога добровільно беруться за зброю для того, щоб чинити опір військам, що вторглися, але не мали часу самоорганізуватися відповідно до статті 1, вважаються воюючою стороною, якщо вони відкрито носять зброю і дотримуються законів і звичаїв війни.»
= = = = =
Себто, якщо російська агресія ще триває,
то кожен громадянин має право організовуватися,
братися за зброю
і готуватися до збройного опору агресії
у складі добровольчих (недержавних) формувань або самостійно .
Можна як завгодно ставитися до Семенченка,
але він на відмінність від Зеленського і Баканова не лише сам воював,
ще й інших організовував воювати за Україну.
Впевнений, що він і його хлопці готові робити це і надалі.
Схоже, що у Баканова і Зеленського нема війни.
І не було.
Раз вони роззброюють комбатантів, які воювали і готові воювати за Україну.
Ми вже бачили, які «залізні» докази СБУ були проти Савченко і чим це закінчилося.