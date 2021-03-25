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Новини Коронавірус і карантин
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"Було одне місце в Змієві, але його зайняли". Харків'янка розповіла, як шукала кисневий концентратор і місця в лікарні для родичів із СOVІD-19

У Харкові лікарі "швидкої" відмовилися госпіталізувати літніх пацієнтів із коронавірусною інфекцією, оскільки місця в лікарнях закінчилися

Про це розповіла харків'янка Ганна Лебедєва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Восени від коронавірусу вона втратила матір – тоді місце в лікарні для неї знайшли за тиждень після звернення і забрали відразу в реанімацію з 98% ураженням легень. Іще за тиждень вона померла. Зараз захворіли батьки покійного чоловіка Лебедєвої, обом – за 70.

"У п'ятницю почала їх допитувати. І вони зізналися, що так, трохи захворіли. На той момент у мами сатурація була 96 – це нормально. А у тата – 90. Якщо показник нижче за 92, тоді потрібна госпіталізація, – пояснила жінка. – Ми викликали "швидку". "Швидка" приїхала, послухала – у тата запалення легень – і... поспівчувала нам. Тому що місць у лікарнях немає. Тобто, як вони сказали, на ранок суботи вільних місць не було. Було одне місце у Змієві, і його вже зайняли".

Вона розповіла, що через брак місць харків'ян везуть також в Ізюм, але госпіталізувати хворих на COVID-19 у лікарні, де немає місць із киснем, марно. Кисневий концентратор для свекрів їй надіслав поштою благодійний фонд "Свої", який надає апарати в оренду.

"Це в тому випадку, якщо він у них є в наявності. Зараз нам пощастило, тому що цей концентратор тільки приїхав, його люди повернули після лікування. Щоб отримати апарат, я надала фонду копії паспортів батьків і довідку від лікаря. Із нею складніше було. Мені відмовила терапевтка, мені відмовила завідувачка відділення. Бояться давати довідки. Чому? Незрозуміло. Фонд каже, часто доводиться відмовляти людям, тому що концентраторів на всіх не вистачає. Цей концентратор їздить по всій Україні, рятує людей", – зазначила Лебедєва.

Читайте також: У реанімаціях Харкова 4 дні немає місць для хворих на коронавірус, усі ШВЛ зайняті, летальність доволі висока, - волонтерка, ексрадниця голови ОДА Попова

Коли з'ясували, що у свекра 40% ураження легень, а у свекрухи – 5%, але є множинні осередки запалення, сім'я знову викликала "швидку".

"У понеділок удруге викликали "швидку". Повторні співчуття, повторні "місць немає". Жодних прогнозів", – розповіла журналістам харків'янка.

Вона додала, що протягом п'яти днів на лікування родичів витратила 9 тис. грн.

У Харківській облдержадміністрації заявляли, що в регіоні централізованим киснем обладнано 1095 ліжок, із яких у Харкові – 318, повідомлялось 23 березня.

22 березня волонтерка і ексрадниця голови Харківської ОДА Наталія Попова повідомила у своєму Facebook, що ОДА подає до Міністерства охорони здоров'я неправдиві дані про завантаження кисневих ліжок. За її словами, хворих на COVID-19 везуть до лікарень за 100 км від Харкова, але вільні місця закінчилися вже і в райцентрах. "ОДА в особі профільного заступника визнала, що в нас проблеми з доступом до кисню", – зазначила Попова.
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Топ коментарі
+16
бреше порохоботка!
Вс знають, що Гепа в Харкові побудував ********** лікарні. Інакше чому б його так любили?
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25.03.2021 20:04
+15
У сусідів тещі захворіла вся сім`я - 5 чоловік. В статистику попав лише 1. Загалом в селі зараз хворіє не менше 35-40 чоловік, а в статистиці по цьому населеному пункту всього 6. От і вся їх статистика.
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25.03.2021 20:14
+13
В нас щодня ніби по дві авіакатастрофи... Гине до 400 осіб, офіційно.....певно таких ще більше.
В Польщі чомусь реєструють вдень по 30 тисяч нових ковідних випадків. Можна зробити висновок - в нас цифра значно занижена.
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25.03.2021 20:09
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а шо там, гєпино крісло вже поділили? - нема потужного хозяйствєнніка
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25.03.2021 20:03 Відповісти
бреше порохоботка!
Вс знають, що Гепа в Харкові побудував ********** лікарні. Інакше чому б його так любили?
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25.03.2021 20:04 Відповісти
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25.03.2021 20:08 Відповісти
Розкажіть це майстрам спорту.
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25.03.2021 20:07 Відповісти
"всёВрЁть!".. вовка-ЗеЛох взял под личный контроль ковид19.. В больницах 100500 свободных мест только в Харькове, кислородные концентраторы - в избытках, по 10 штук на 1 гражданина Украины, а степанов лично бегает за больными ковид19 и упрашивает их пройти лечение за бюджетные средства..
Но они, порохоботы проклятые, отказываются и умирают - чтобы очернить "найвеличнейшего" вислюка.. *********** мира!
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25.03.2021 20:07 Відповісти
В нас щодня ніби по дві авіакатастрофи... Гине до 400 осіб, офіційно.....певно таких ще більше.
В Польщі чомусь реєструють вдень по 30 тисяч нових ковідних випадків. Можна зробити висновок - в нас цифра значно занижена.
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25.03.2021 20:09 Відповісти
У сусідів тещі захворіла вся сім`я - 5 чоловік. В статистику попав лише 1. Загалом в селі зараз хворіє не менше 35-40 чоловік, а в статистиці по цьому населеному пункту всього 6. От і вся їх статистика.
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25.03.2021 20:14 Відповісти
Ну от і правда..
Одужання всім.
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25.03.2021 20:16 Відповісти
Сам щойно перехворів, і багато знайомих також. Але це був звичайний сезонний грип, який всі перенесли легко і без ускладнень
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25.03.2021 21:09 Відповісти
Мова про контактних і з позитивними тестами. Про грип чи простуду мови нема. Тобто, є позитивний тест, є діагноз Ковід, перебіг хвороби легкий або середньої тяжкості, а в статистику людина не попадає, щоб не було червоної зони. Ось така херня діється.
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25.03.2021 21:31 Відповісти
Так це ж чудово. Всі ваші знайомі вже перехворіли на ковід та виробили антитіла від вірусу. Отже, вам вакцинація вже не потрібна, ви в вашому населеному пункті, вже набули колективного імунітету
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25.03.2021 23:01 Відповісти
По-перше, не в моєму, я у великому місті живу, а тут взагалі хрен зна хто і як. По-друге, люди хворіють по 2-3 рази, так що... Ну і найгірше, коли невідомо хто, де і коли хворіє, від того й пандемія.
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26.03.2021 09:12 Відповісти
Давайте почнемо предметну розмову: ви, особисто, скільки разів перехворіли ковідом і скільки разів вакцинувались за останній рік?
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26.03.2021 11:08 Відповісти
А предмет в чому? Що не так?
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26.03.2021 11:11 Відповісти
Не в змозі відповісти на таке просте запитання?
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26.03.2021 11:16 Відповісти
Я, слава Богу, ні разу. Бережусь, бо сам в групі ризику. На рахунок вакцинації з тими зебілами у владі надії нема. А яке то відношення має, до статистики?
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26.03.2021 11:26 Відповісти
Зрозуміло, що надії на нашу владу немає. Але ж цікаво, коли, скільки разів, і чим ви плануєте вакцинуватись?..
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26.03.2021 11:35 Відповісти
А тут дві проблеми: перша, щоб вакцина взагалі була, а друга, щоб була безпечна. На "дії" став на чергу, чекаю, але... Хіба, як зелені виродки ту вакцину перепродувати почнуть, може тоді.
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26.03.2021 11:42 Відповісти
Тобто, що індійська, що китайська вакцина вас цілком влаштовують?
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26.03.2021 11:49 Відповісти
Індійська буває різна. Є виробники (виробничі площадки), якість вакцини яких краща за оригінальну АстраЗенеку, а є дійсно фуфломіцин. Китайська, то взагалі щось невідоме. А от надії на Пфайзер з тими зеленими ідіотами нема, так що вибір в нас невеликий. Тут би взагалі хоч щось було.
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26.03.2021 11:54 Відповісти
Я мав на увазі лише ті вакцини, що завазені офіційно в Україну: CoviShield та CoronaVac. У вас існує бажання вакцинуватися ними?
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26.03.2021 12:05 Відповісти
А є вибір? В мене ситуація подібна до ігри у футбол на мінному полі. І перехворіти ризиковано і вакцинуватись також. Тим більше, про вакцинацію реально й мови нема від слова зовсім.
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26.03.2021 12:13 Відповісти
Скільки разів на рік ви плануєте вакцинуватися, щоб унебезпечити себе від вірусу?
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26.03.2021 12:19 Відповісти
Чи може є сумніви, що дехто вже по два три рази перехворів? Так то і не секрет. Є люди, в яких зовсім не виробляються антитіла, кожен раз перебіг тяжчий, або взагалі летальний. А є частина тих, кого хвороба не вразить.
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26.03.2021 11:28 Відповісти
Якщо, з ваших слів, люди встигли перехворіти ковідом по декілька разів це означає, що нічого небезпечного в цій хворобі немає
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26.03.2021 11:41 Відповісти
Як для кого. Сусід в лікарні під концентратором, рятують. Вчора померла знайома жінка з ковідом, пів року тому помер колишній співробітник. Сім`я друзів перехворіла, то вже більше пів року очухатись не можуть. А хтось перехворів, навіть не помітив, або як звичайний нескладний грип чи простуда. Тим більше, сьогодні штамм значно тяжчий, ніж був до того. Так що краще і не пробувати, але...
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26.03.2021 11:48 Відповісти
А як ви змогли вирізнити штамм вірусу, ви працюєте в спецлабораторії? То ви може вірусолог?
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26.03.2021 11:52 Відповісти
А просто інформацію з відкритих джерел отримувати не пробували? Скажімо, інформацію, що стільки-то проб передали в спеціалізовані лабораторії, ось такий от результат? Час від часу про то і вірусологи говорять ну і сам Степанов не мовчить. Що ж не так?
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26.03.2021 11:57 Відповісти
Яка прикрість, ви не вірусолог..

Ну, а якщо Степанов не мовчить - то це, звичайно, найкращий аргумент ))
Уточніть, скільки проб було передано до лабораторій? Щось близько п'яти?
І на основі цих даних ви робите висновок, що в Україні "вирує" новий "жахливий" штамм вірусу?
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26.03.2021 12:14 Відповісти
лахта бреше"як заведена"..(
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26.03.2021 09:58 Відповісти
Притрушене, тошни деінде в іншому місці
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26.03.2021 11:13 Відповісти
"В Багдаде всё спокойно,спокойно!" !!!)))
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25.03.2021 20:17 Відповісти
50000 в день по аналитике ООН
ИНФА от форумчанина ( ты его знаешь) , ника называть не стоит
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25.03.2021 20:18 Відповісти
Ой... схоже на правду.
Загадка, чому зараз, коли дійсно настав час для локдауну, влада його не запроваджує..
Невже зебуїни накаркали і в нас з'явився доктор смерть в обличчі стєпанова
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25.03.2021 20:23 Відповісти
У знакомых теща умерла от онкологии
При оформлении выписки о смерти их попросили написать , что от короны
Образец заявления висел на стене черкасского морга
Офуеть
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25.03.2021 20:22 Відповісти
"Было одно место в Змиеве, но его заняли". Харьковчанка рассказала, как искала кислородный концентратор и места в больнице для родственников с СOVІD-19 - Цензор.НЕТ 8226
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25.03.2021 20:22 Відповісти
За що боролись??)))
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25.03.2021 20:29 Відповісти
"Слава Украине!" пусть скажет, на русском, "Слава нации!" пусть прокричит. Нет? Ну, на нет, и суда нет, плохо старались с Гепой и Дупой
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25.03.2021 20:34 Відповісти
В змиеве 90% граждан, два года назад сходили на выборы по-приколу. Пускай ржут. Зачем им концентраторы?!
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25.03.2021 20:35 Відповісти
Хоть мерия и виновата, но не стоит забывать, как многие молодые люди голосовали за Кернеса только потому, что он "прикольный", и запомнился своими "кнопками", "змеями", "умножением на ноль". Пожилым нравились лавочки и парк Горького. Третьи чисто потому, что в Харькове красивее, чем в Киеве, и мер "более хозяйственней". Ни что на них не работает: ни задолженности сотрудникам метрополитена, которые выходили за забастовку, ни повышение проезда в метро до 8 гривен, ни прорывы зимой и многомиллионные разворовывания, ни смерть коммунальщиков из-за отсутствия защитных масок при работе в канализации, ни смерть инженера, который в субботу приехал на аварию в водоканале...
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25.03.2021 21:14 Відповісти
Может уже опять вернуть название города: Готвальд ?
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25.03.2021 21:28 Відповісти
В Твітері часто концентратори шукають,іноді ліки,доглядальників (коли родичі далеко,чи злягла вся сім'я)....
А в зелених веселе шапіто.
"Було одне місце в Змієві, але його зайняли". Харків'янка розповіла, як шукала кисневий концентратор і місця в лікарні для родичів із СOVІD-19 - Цензор.НЕТ 3262
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25.03.2021 23:50 Відповісти
 
 