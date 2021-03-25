Зеленський підписав закон, який звільняє виробників вакцин проти COVID-19 від відповідальності за негативні наслідки вакцинації
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє виробників вакцин від відповідальності за негативні наслідки від вакцинації проти COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зазначається, що документ було розроблено на підставі рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.
"Закон забезпечує можливість отримання Україною за програмою механізму COVAX вакцин провідних виробників для профілактики коронавірусної хвороби та проведення широкомасштабних профілактичних заходів, які мінімізуватимуть ризик посилення чи повторної хвилі захворюваності на COVID-19, що сприятиме пом’якшенню навантаження на систему охорони здоров’я", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів проти COVID-19 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за рішенням Кабінету Міністрів має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів проти коронавірусу.
"Зокрема, йдеться про звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкцій, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти COVID-19", - підкреслюють в Офісі президента.
У разі настання таких наслідків держава забезпечує здійснення відповідних компенсаційних виплат у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та діє впродовж чотирьох років.
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Сколько ещё украинцев будут держать в рабовладельческом строе ?
кінець цитати
ну ничо,скоро шабат,опять затихнет
Всё о народе думает.😐
Одним найвеличнішим указом Зє скоротив і так небагаточисельні ряди бажаючих "запустіть дєльфінов стаю сєбє под кожу".
Значит це що?
Правильно, кількість померлих від ковіду збільшиться в рази.
В статье сказано:
В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Ни о какой ответственности речь не идет. По крайней мере в статье. Закона я покуда вообще не видел. Кроме того Кабмин регулирует сколько кому и когда выплатить. А это значит он в любой момент может менять правила игры и величину компенсаций. Это не закон, а разводилово. Имею в виду в части ответственности государства за последствия вакцинации.
а чем тогда производитель масла или хлеба или сметаны отличается от производителя вакцин? нехай и они ни за что не отвечают...написали масло - значит масло...а там хоть машинное - жрите!
"Вакцинируйся,но ответственности мы не несем"- шикарно)))))
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