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Зеленський підписав закон, який звільняє виробників вакцин проти COVID-19 від відповідальності за негативні наслідки вакцинації

Зеленський підписав закон, який звільняє виробників вакцин проти COVID-19 від відповідальності за негативні наслідки вакцинації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє виробників вакцин від відповідальності за негативні наслідки від вакцинації проти COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зазначається, що документ було розроблено на підставі рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

"Закон забезпечує можливість отримання Україною за програмою механізму COVAX вакцин провідних виробників для профілактики коронавірусної хвороби та проведення широкомасштабних профілактичних заходів, які мінімізуватимуть ризик посилення чи повторної хвилі захворюваності на COVID-19, що сприятиме пом’якшенню навантаження на систему охорони здоров’я", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів проти COVID-19 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за рішенням Кабінету Міністрів має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів проти коронавірусу.

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"Зокрема, йдеться про звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкцій, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти COVID-19", - підкреслюють в Офісі президента.

У разі настання таких наслідків держава забезпечує здійснення відповідних компенсаційних виплат у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та діє впродовж чотирьох років.
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Топ коментарі
+18
А закон, освобождающий от ответственности мародёров, закупающих втридорога через фирмы-прокладки-однодневки?
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25.03.2021 21:31
+12
Тоиздь в случае чего в тюрьму никто не сядет, даже обладатель прекрасной куртки за 625 000 гривень
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25.03.2021 21:32
+11
следующим будет закон " освобождающий от ответственности наших чиновников МОЗ закупивших втридорога эти самые вакцины "
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25.03.2021 21:34
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Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации - Цензор.НЕТ 7071
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25.03.2021 21:31 Відповісти
А закон, освобождающий от ответственности мародёров, закупающих втридорога через фирмы-прокладки-однодневки?
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25.03.2021 21:31 Відповісти
то постачальникам вакцини до лампочки.
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25.03.2021 22:16 Відповісти
Степашка « доктор смерть « миллионы осваивает , куртка за 23 000 $ Зебилам нравится ?
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25.03.2021 22:29 Відповісти
Тоиздь в случае чего в тюрьму никто не сядет, даже обладатель прекрасной куртки за 625 000 гривень
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25.03.2021 21:32 Відповісти
пальтишко кстати говно . со вкусом у Степанова не очень
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25.03.2021 21:37 Відповісти
да уж, носить на себе трёхкомнатную квартиру в Житомире - это дело вкуса

Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации - Цензор.НЕТ 3765
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25.03.2021 22:46 Відповісти
Сядет.Тот кому делали.И не сядет, а ляжет.И не в тюрьму, а на кладовище
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25.03.2021 23:06 Відповісти
Перед вакцинацией ,наверно ,надо делать обязательно тест
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25.03.2021 21:33 Відповісти
За свой счет. Если хочешь нормальный, ~1600 грн
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25.03.2021 21:39 Відповісти
В ЕС - бесплатные тесты каждую субботу . Результат в течении 20 минут
Сколько ещё украинцев будут держать в рабовладельческом строе ?
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25.03.2021 21:52 Відповісти
Степанова и Шмыгаля в отставку !
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25.03.2021 21:53 Відповісти
А зеленского , который их крышует , что не надо ?
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25.03.2021 22:30 Відповісти
В Словакии обвал мафии начинался с отставки министра МВД
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25.03.2021 22:32 Відповісти
У МЕНЯ КАК юриста один вопросик а кто сказал что производители вакцины за рубежом могли хоть как то нести отвественность за ущерб пациентам смерть инвалидность утрата трудоспособности еврейская шобла захватившая власть в Украине вообще логически не думала и не думает- что и зачем принимает... иски к МОЗ, Президенту КМУ РНБО как были в теории и практике украинцев и даже с уголовным уклоном и ЕСПЧ так и остались в их желаниях и возможностях....вопрос в ином как сегодня работает вообще закон право справедливость неотвратимость и исполнение ...а никак профанация и дебилизация всего и сразу... пример да вот закон "Собакова армяшки рюкзаковича" про не обмеженые полномочия "полицаев псов" на дорогах страну уже захлестнул террор и массовые жалобы в суд...а доходит до того... что даже судьи матом кроют полицаев.... а полицаи под камеру и протокол посылают матом судей в СУДАХ.. о каком вообще законе можно говорит Рюкзакович пожаловался Бубочке мол в ЮТУБЕ полно видосиков показывающих ущербность и то какие обезьяны работают в полиции... мол надо ввести наказание за оскорбления полицаем (Служивые подстилки уже воткнули в Зраду проект такого Галимого закона) ..закручивают гайки только те идиоты которые понимают- что их скоро просто вздернут на пером же или дереве или фонарном столбе....... думаю чуточку скоро полицаев народ просто начнет тупо прикапывать вдоль трассы сам закон принятый придурками в Зраде слугами идиетам таков что внутри статей и структуры закона куча противоречий недосказанности и абсурда главное что полицаи поняли рубим капусту пока не вбылы так и с о всем остальным типа рехформами... РЕФОРМА в Украине должна начаться со стадиона тут Бубочка прав но не тот который он презентовал на выборах.... а тот который в Сантьяго сделал дедушка генерал Августе Пиночет... куда согнал всю шушеру и в течении 3 месяцев пустил ее на окрошку...
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25.03.2021 22:11 Відповісти
следующим будет закон " освобождающий от ответственности наших чиновников МОЗ закупивших втридорога эти самые вакцины "
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25.03.2021 21:34 Відповісти
А у них разве эта самая ответственность была?
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26.03.2021 01:00 Відповісти
Гусарская рулетка.
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25.03.2021 21:35 Відповісти
"Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19"
кінець цитати
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25.03.2021 21:36 Відповісти
да.. это конец(пздц) вакцинации на которую так надеялись и хотели подзаработать Земародеры.
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26.03.2021 01:06 Відповісти
шота вовочка к ьчетвергу не на шутку расходился....
ну ничо,скоро шабат,опять затихнет
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25.03.2021 21:36 Відповісти
забористый какой-то допинг дерьмак на нем испытывает видать))))
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25.03.2021 21:59 Відповісти
ВООЗ имеет право на ошибку? подумаешь, холопы помрут....Вот и первая зрада преП....та...
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25.03.2021 21:37 Відповісти
Вообщето это главное условие всех поставщиков для всех стран. Вся Европа на это уже давно согласилась. Это единственное за что зелёного не стоит ругать.
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25.03.2021 21:43 Відповісти
Здрасьте , это уже 21 зрада , а не первая от вашего гниденыша 🤡🤢😈 гундосого
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25.03.2021 22:33 Відповісти
тоді явно ніхто вакцинуватись не піде
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25.03.2021 21:37 Відповісти
А завтра подпишет закон о принудительной вакцинации.)
Всё о народе думает.😐
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25.03.2021 21:39 Відповісти
Ну такой закон он может подписать, скрутить бумагу в трубочку, затусовать себе его именно туда и три раза провернуть для большей действенности.
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26.03.2021 01:02 Відповісти
Зашибись .устроились мерзавцы..даже если от их вакцины здохнешь то не смей претензии выдвигать...коронабесие набирает обороты мафия псевдовакцинная потирает руки..развели лохов нормально..
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25.03.2021 21:39 Відповісти
Сейчас пойдет обратная реакция:люди просто перестанут вакцинироваться.Ибо как то странно выходит:колись,но ответственность на тебе самом...за предоставленную тебе хз знает какую вакцину.
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25.03.2021 22:22 Відповісти
Да успокойтесь Вы. Нечем вакцинироваться покуда. И не известно когда будет. Посему отказываться или нет от вакцинации вопрос даже не стоит.
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26.03.2021 01:03 Відповісти
Я вообще не собираюсь вакцинироваться,мне переживать не о чем.
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26.03.2021 08:36 Відповісти
Ну каждый делает свой выбор сам. Только вот при такой ситуации с вакцинированием выбор становится очевидным и по сути это выбор без выбора.
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26.03.2021 12:50 Відповісти
Дело добровольное.Покаместь.
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26.03.2021 13:38 Відповісти
Иное, думаю, будет противоречить как Конституции Украины так и Конвенции по правам человека.
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26.03.2021 15:22 Відповісти
У нас Конституцией подтираются на раз
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26.03.2021 16:09 Відповісти
Я не знаю где там у Вас Конституцией подтираются. В Украине покуда подобное делать народ не дает. Попытки есть, конечно, но до определенных пределов.
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26.03.2021 16:28 Відповісти
Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации - Цензор.НЕТ 7158
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25.03.2021 21:40 Відповісти
Ну правильно... Во весь голос народ кричит - от вакцины умирают люди !! А ему похер - взял - и забил болт на жизнь людей !
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25.03.2021 21:42 Відповісти
І що?
Одним найвеличнішим указом Зє скоротив і так небагаточисельні ряди бажаючих "запустіть дєльфінов стаю сєбє под кожу".
Значит це що?
Правильно, кількість померлих від ковіду збільшиться в рази.
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25.03.2021 21:45 Відповісти
Так это требование ВОЗ ко всем странам.
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25.03.2021 22:26 Відповісти
Теперь Зеленые Человечки будут и Новичок закупать.
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25.03.2021 21:47 Відповісти
То есть если я подмешаю в дистилированную воду витамины и назову моё "творение" вакциной, за мою аферу мне ничего не будет?! Кто будет проверять компоненты, и кто мне докажет ,что моя "вакцина" не лекарство от вируса.Про побочные последствия вообще нужны годы. Непонятный закон. Очень много лазеек для умного адвоката.
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25.03.2021 21:52 Відповісти
ну чисто с логическо-морально-правовой точки зрения - тот, кто снимает ответственность с кого-то автоматически перекладывает ее на себя. так что если что - все конкретные вопросы \почему помер, кто за это ответит, где компенсации и т.д. и т.п.\ - лично к Зе.
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25.03.2021 21:56 Відповісти
Ну вообще то в законе как раз про это и идется. КабМин берет на себя всю ответственность за последствия, выплату компенсаций... Но мы же все прекрасно понимаем, в случае чего, хрен чего добьешься.
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25.03.2021 22:00 Відповісти
Нэ-нэ-нэ. Позволю себе быть буквоедом-занудой.
В статье сказано:
В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Ни о какой ответственности речь не идет. По крайней мере в статье. Закона я покуда вообще не видел. Кроме того Кабмин регулирует сколько кому и когда выплатить. А это значит он в любой момент может менять правила игры и величину компенсаций. Это не закон, а разводилово. Имею в виду в части ответственности государства за последствия вакцинации.
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26.03.2021 01:09 Відповісти
Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации - Цензор.НЕТ 8519
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25.03.2021 21:57 Відповісти
Зеленский подписал закон, освобождающий производителей вакцин от COVID-19 от ответственности за негативные последствия вакцинации - Цензор.НЕТ 2434
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25.03.2021 21:57 Відповісти
т.е. бадяжте там шо хотите - ответственности ноль ))) да???
а чем тогда производитель масла или хлеба или сметаны отличается от производителя вакцин? нехай и они ни за что не отвечают...написали масло - значит масло...а там хоть машинное - жрите!
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25.03.2021 21:58 Відповісти
Сподіваюсь, Татьяна Лайф вакцинувалась, та жива здорова. Пам'ятаю, що вона збиралась зробити вакцину одразу після Янелоха. Щось я за неї дуже хвилююсь.
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25.03.2021 22:06 Відповісти
Есть слабая надежда,что до полезных идиотов таки начнёт доходить,как их разводят на эти вакцины.
"Вакцинируйся,но ответственности мы не несем"- шикарно)))))
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25.03.2021 22:25 Відповісти
Ау, зелебобы ! "Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
Поищите в словаре значение термина: "подонок". Как раз к вашему фюреру подходит.
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25.03.2021 23:01 Відповісти
Шарик,слухай сюди,мажешь хлеб гуталином и на утро здоров як Гаврюша.У моего дяди,гуталину этого завались.Но ответственности,мы не несём.Если выживешь значит помогло и гуталин сработал
Зеленський підписав закон, який звільняє виробників вакцин проти COVID-19 від відповідальності за негативні наслідки вакцинації - Цензор.НЕТ 3313
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25.03.2021 23:28 Відповісти
Теперь можно шмурдяком колоть.
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26.03.2021 03:26 Відповісти
Противозаконный и ПРЕСТУПНЫЙ закон. Ответит обязательно! Такого ПРЯМОГО доказательства ВРЕДА этой бурды,которую колят( типа "вакцины) и ПРЕСТУПНЫХ действий в отношении УКРАИНЦЕВ в ОТКРЫТУЮ допускали только "старые большевики" ,активно истреблявшие украинцев( бравшие и растреливавшие ЦЕЛЫЕ села НИ В ЧЕМ не виновных людей,но обвинявшихся что в их себе есть представители "зелёных",да такой интересный сюжет. Зелёными назывались борцы за Украину. Организовавшим изъятие ВСЕГО съестного,а затем окружавшие села в тридцатые, и истреблявшие и ДЕТЕЙ и МЛАДЕНЦЕВ и "грудничков"). Этот из этой же когорты. Мы нация не помнящая, не привлекшая к суду и осуждению ВИНОВНЫХ,а значить ВСЕ повторят,немного изменив методы ,финал наверное один,хотят уморить как можно больше украинцев.
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26.03.2021 06:26 Відповісти
Зелене світло для вакцинальних злочинців
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26.03.2021 09:19 Відповісти
 
 