Питання постачання води в окупований Крим може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук
Україна може розглянути можливість постачання води в окупований Крим у разі виникнення на півострові гуманітарної катастрофи.
Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з точки зору забезпечення водою... Тому питання про воду окремо може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія"", — зазначив Кравчук.
Він уточнив, що всю відповідальність за те, що відбувається в Криму, несе Росія, в тому числі в питанні забезпечення водою населення. "Я керуюся міжнародними нормами, а саме: країна, яка окупувала будь-яку територію, несе повну відповідальність за життя людей на цій території. За політику, яку вона там проводить, за стан народу. Це відповідальність окупаційної влади, а не України", — підкреслив очільник української делегації в ТКГ.
Кравчук пояснив, що навіть якщо доведеться розглядати питання постачання води до Криму, це не означає, що вода буде подаватися відразу. Цьому передуватиме процес переговорів.
"Це не робиться так, що трапилася катастрофа, і відразу відбуваються якісь дії. У всьому світі такий процес виглядає так: обговорюється питання, приймаються рішення на певних умовах, і тільки після цього можна говорити, як і що буде робитися", — додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Може це шанс їх вичислити?
Типа "нас очень волнует вопрос поставок воды. Волнует, но не очень"
-Так.Якось умудрялись избежать гуманитарной катастрофы кроме саранчи
Катастрофу нехай моцкалі розрулюють. Міст побудували - навезуть води.
Без вариантов.То шо много балакаэ....
падло-комуняка пропихивает обеспечение военных баз оккупантов...
Населению воды и так хватило бы.
- нехватка из-за того что из паРаши незаконно переселилось в Крым уйма кацапов
- нехватка из-за того построено уйма военных баз и введено уйма оккупационных войск.
и эта коммуняка начинает пропихивать для них обеспечение их жизнедеятельности.
По моему это работа на врага против Украины. хотя - они все там не на зебыдлоэлекторат работают.
КГБ-шна агентура, навіть така стара і поношена, працює до деменції. Хоча й тоді можливі варіанти...
https://www.youtube.com/watch?v=XPCD5aY88Ww Крачук и агентура Кремля
Он ведь уже это говорил несколько месяцев назад.
Или "журналисты" просто перепечатали старую статью.?
Він всядеться, насуне на чоло сиві брови, і ніби мудрий старець промовляє до народу.
Ніби все правильно говорить - росія ворог, вони порушують домовленості і т.д.
Але потім, коли люди йому повірять, встромляє тези схожі до цієї - дамо воду кримчанам у випадку катастрофи.
Він облесливий брехун маніпулятор. І насправді, прикриваюсь на перший погляд патріотичними фразами, веде нас у росію.
у церкві"© (Г.Москаль)
До чего дошло - черти накрапали Господу "телегу" на Архистратига Михаила с тем, чтобы Вседержитель дал бы прочухана вышеупомянутому Архангелу за бардак в документообороте его канцелярии. Шутка сказать - Преисподняя несёт убытки - смола для заливания в жопу Кравчука давно разогрета и уже выкипает, индивидуальная лейка для смолы с анатомическими особенностями жопы Кравчука оплачена и получена, адский персонал томится ожиданием, а Архистратиг в нарушение исполнительской дисциплины не даёт ход призывному листу на христопродавца Кравчука.
Как-то оно не по-христиански получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а её объект до сих пор за гонорары пердит в храмах Господних и корчит из себя, как ему кажется, "мудрого аксакала".
В случае гуманитарной катастрофы единственная жидкость, которую ты подашь в Крым - твоя собственная моча, если сможешь нацедить...
И уберите этого дятла из политики.