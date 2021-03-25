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Кравчук (546) Крим (14082) водопостачання (824) вода (1168)

Питання постачання води в окупований Крим може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук

Питання постачання води в окупований Крим може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук

Україна може розглянути можливість постачання води в окупований Крим у разі виникнення на півострові гуманітарної катастрофи.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з точки зору забезпечення водою... Тому питання про воду окремо може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія"", — зазначив Кравчук.

Він уточнив, що всю відповідальність за те, що відбувається в Криму, несе Росія, в тому числі в питанні забезпечення водою населення. "Я керуюся міжнародними нормами, а саме: країна, яка окупувала будь-яку територію, несе повну відповідальність за життя людей на цій території. За політику, яку вона там проводить, за стан народу. Це відповідальність окупаційної влади, а не України", — підкреслив очільник української делегації в ТКГ.

Читайте також: Окупанти нарахували 1,5 трильйона рублів збитку через припинення подачі води в Крим

Кравчук пояснив, що навіть якщо доведеться розглядати питання постачання води до Криму, це не означає, що вода буде подаватися відразу. Цьому передуватиме процес переговорів.

"Це не робиться так, що трапилася катастрофа, і відразу відбуваються якісь дії. У всьому світі такий процес виглядає так: обговорюється питання, приймаються рішення на певних умовах, і тільки після цього можна говорити, як і що буде робитися", — додав він.

Також читайте: "Хвалитися нічим": в окупованому Криму розповіли про притоки у водосховища
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Топ коментарі
+102
це ти пер9ун трухлявий сам придумав?
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25.03.2021 21:44
+65
Зеленые человечки на Банковой совсем берега попутали.
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25.03.2021 21:44
+50
Придурок
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25.03.2021 21:44
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Как же это предатель, трус и идиот достал !
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25.03.2021 22:21 Відповісти
Всі ці розмови про воду в Крим не на пустому місці ґрунтуються. Півострів стає непосильною ношею для немічної імперії. І миру Росія безперечно хоче, бо вже не взмозі прогодувати веселий Лугандон. Нам би сидіти на березі Дніпра і чекати коли її смердючий труп пропливе повз, але...
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25.03.2021 22:22 Відповісти
Кравчука на палю! Это паскуда шоб вы знали.
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25.03.2021 22:22 Відповісти
Умерших президентов везут на катафалке. А Кравчука повезут на кравчучке.
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25.03.2021 22:23 Відповісти
"Лис Микита" ,це його давне погоняло !!!)))
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25.03.2021 22:27 Відповісти
Пока катастрофа откладывается кацапы скачут от радости в Крыму затяжные дожди.
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25.03.2021 22:24 Відповісти
Макарыч,так сама РАБссия катастрофа с 26 октября 1917 года
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25.03.2021 22:27 Відповісти
Секундочку... А чем отличается подача воды по искусственно созданному каналу от подачи той же электроэнергии по искуственно проложенным проводам? Так может мы начнём ВСЁ туда поставлять, что бы оккупанты и переехавшие из россии кацапы ни в чём не нуждались?
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25.03.2021 22:30 Відповісти
Есть гуманитарный Керченский мост и пусть валят к своей Волге , в Волге много воды.
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25.03.2021 22:31 Відповісти
Знов з Кравчуком попрацювали ворожі куратори.
Може це шанс їх вичислити?
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25.03.2021 22:31 Відповісти
це так після вакцинації
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26.03.2021 06:17 Відповісти
Выразит глубокую озабоченность?
Типа "нас очень волнует вопрос поставок воды. Волнует, но не очень"
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25.03.2021 22:32 Відповісти
Знову ця комуняцька потвора країною торгує! ПОКИДЬОК.
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25.03.2021 22:37 Відповісти
Ты считаешь что это не указания писькограя ? Да кто ему дал бы рот открыть ?
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25.03.2021 23:04 Відповісти
Фуру "Моршинской слабогазованой" можно будет прислать в случае гуманитарной катастрофы, если пить нечего будет. А если нечем смыть за собой, то можно в кустики сходить, да - неудобно, но не прям катастрофа.
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25.03.2021 22:38 Відповісти
Если бы то что имеет сегодня РАБссия было у побежденной Германии, то Германия была бы сегодня круче всего Мира вместе взятого... а вывод простой немцы умеют работать и думать,думать и работать что жить,а не жить чтобы работать за похлебку в ГУЛАГе Сралинавот и вся разница..
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25.03.2021 22:38 Відповісти
Та шо там, дать Кравчуку насос в руки и нехай качает
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25.03.2021 22:43 Відповісти
Незнаю.Раньше в Крыму жили без днепровской воды куме.
-Так.Якось умудрялись избежать гуманитарной катастрофы кроме саранчи
Питання постачання води в окупований Крим може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6890
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25.03.2021 22:45 Відповісти
Так раніше в Криму до косоглазих проживало може декілька тисяч татар,які пасли овець і верблюдів,основна маса жила на узбережжі.Зараз косорилі нагнали туди своїх голодранців-шарікових що колорадських жуків. Тільки дуст і хлорофос допоможе очистити Крим.
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26.03.2021 03:48 Відповісти
Торговать Украиной это красава ? Ну ты и козел мося !
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25.03.2021 23:05 Відповісти
Хто такий Кравчук , що вирішує такі питання , як подача води рос.окупантам ?
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25.03.2021 22:50 Відповісти
Бувший видатний партійний керівник ЦК КПУ ,головний смотрящий за газетами,радіо і ТВ,такий собі голова компартійної пропаганди в Україні.
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26.03.2021 03:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VYdzPKOjLy4 Я прошу, вы привозите с собой дожди. С севера или какой-то другой земли (с)
Питання постачання води в окупований Крим може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1685
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25.03.2021 22:51 Відповісти
Все ж таки кравчук є кравчук... брехун і інтриган.
Катастрофу нехай моцкалі розрулюють. Міст побудували - навезуть води.
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25.03.2021 22:53 Відповісти
Судя по роликам отдыхающих в Крыму российских граждан - и украинских в том числе - гуманитарной катастрофы с водой там не ждут и не парятся от этого. Воды не хватает военным базам и пром предприятиям вместе с сельским хозяйством - а без этого они переживут.
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25.03.2021 22:53 Відповісти
Рашка за нас особо не переживает, за то, какой урон нанесла нашей стране в моральном и финансовом плане. А мы, значит, должны смириться с их поведением и переживать за гуманитарную катастрофу тех территорий, что она у нас слямзила.
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25.03.2021 22:56 Відповісти
а вот и топ новость, иногда лучше жевать чем говорить
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25.03.2021 22:57 Відповісти
___Воду на Вино (именно Массандру).1 X 1. Главный Водовоз-Лёнчик.
Без вариантов.То шо много балакаэ....
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25.03.2021 23:00 Відповісти
Второй согласный
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25.03.2021 23:55 Відповісти
.

падло-комуняка пропихивает обеспечение военных баз оккупантов...

Населению воды и так хватило бы.
- нехватка из-за того что из паРаши незаконно переселилось в Крым уйма кацапов
- нехватка из-за того построено уйма военных баз и введено уйма оккупационных войск.

и эта коммуняка начинает пропихивать для них обеспечение их жизнедеятельности.

По моему это работа на врага против Украины. хотя - они все там не на зебыдлоэлекторат работают.
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25.03.2021 23:03 Відповісти
Кукухою поїхав пень Кравчук
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25.03.2021 23:04 Відповісти
Он просто озвучил писькограя. США его не кормят ,он готовит сдачу Украины параше.
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25.03.2021 23:08 Відповісти
опять деда волна маразма накрыла...
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25.03.2021 23:06 Відповісти
Причем тут дед? Он говорящая голова предателей.
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25.03.2021 23:09 Відповісти
Смоли їм курва гарячої а не води ..А Кравчука на мило..тобто на пенсію .
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25.03.2021 23:11 Відповісти
Рассея из Крыма сделала свою военную базу - какая, на военной базе, может быть "гуманитарная катастрофа"? Пусть выведут из Крыма свои войска, которые сейчас являются основными потребителями воды (включая семьи военных) - и воды Крыму, может, и так хватит. Плюс - позакрывают нахер фирташевские заводы, работающие нынче на РФ. Нехватку воды войскам РФ и фирташевским заводам никто в мире в здравом уме никогда не станет рассматривать как гуманитарную катастрофу.
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25.03.2021 23:14 Відповісти
в крыму гуманитарная катастрофа давно.... каждый кацап - гуманитарная катастрофа для крыма. Подайте вагоны для той наволочи... и крым навеки забудет про гуманитарные катастрофы.
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25.03.2021 23:21 Відповісти
кравчук в своєму репертуарі. Він буде домовлятись про воду. При чому його нравоучения. він же в ТКГ по сепарах а не по Криму. Знову виступае ментором. бачить, що мастьового вже не відосить а колбасит, і поре всякий "бред", нагадує про свою не заменімость. Смерть відпустила в сортир, а він на трибуну.
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25.03.2021 23:27 Відповісти
Гуманитарная катастрофа врага и падлы нас не волнует! НЕ вздумайте поставлять туда воду! Падлов надо учить! Не забывайте, Крым превращен в военную базу агрессора! Начало поставки воды - очередное поражение Украины, потом вообще украинцев смешают с дерьмом. Подлость и наглость москалей бесграничны. Они должны отвечать за Крым и Донбасс!
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25.03.2021 23:36 Відповісти
ніякої води окупантам
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25.03.2021 23:37 Відповісти
Так пускай мокшандия свой зад чешет, в случае "гуманитарной катастрофы", к слову, она уже после "референдума" 2014 де-факто там произошла. Или "дружественная" им Украина должна их хотелки и амбиции за свой счёт удовлетворять?
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25.03.2021 23:40 Відповісти
Кравчук, знаешь ведь этот анекдот: "На куй, на куй, кричали пьяные рабочие..."! Сейчас, на всей выгребной яме-404, гуманитарная катастрофа - "*****", так что теперь???
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25.03.2021 23:56 Відповісти
Так на цей випадок є міст на расію. Най п***ть за Урал - там води хоч греблю гати.
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25.03.2021 23:58 Відповісти
Можно этого комуняку перекрасившегося наконец-то отправить в дом для престарелых маразматиков???
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26.03.2021 00:10 Відповісти
Не можна.

КГБ-шна агентура, навіть така стара і поношена, працює до деменції. Хоча й тоді можливі варіанти...
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26.03.2021 14:24 Відповісти
хер старий
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26.03.2021 00:16 Відповісти
В Україні пройшла декомунізація.Пора кравчука як і комуняцькі символи на звалище.
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26.03.2021 00:16 Відповісти
Старый предатель.
https://www.youtube.com/watch?v=XPCD5aY88Ww Крачук и агентура Кремля
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26.03.2021 00:17 Відповісти
Пусть присылают водовозы
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26.03.2021 00:20 Відповісти
...у оккупанта 7 лет было, чтобы из Байкала воду на Крым завести, или из моря Лаптевых...Кравчуку эти темы поднимать запретить под страхом оттяжки за уши от кормушки государственной и переводе на пенсию минимальную с проживанием в гостинке на м.красный хутор....
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26.03.2021 00:30 Відповісти
У дедушки склероз?
Он ведь уже это говорил несколько месяцев назад.
Или "журналисты" просто перепечатали старую статью.?
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26.03.2021 00:54 Відповісти
Дед привился недавно+ возраст+ сезонное обострение. Вызовите к нему санитаров. Жалко смотреть на его страдания.
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26.03.2021 01:04 Відповісти
Да не воду им надо подавать в таком случае, а бомбить как прокажённых используя их же тактику нападения в моменты слабости. Иуд надо истреблять.
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26.03.2021 01:27 Відповісти
Старий лис! Яка катастрофа? кому води забракне? і що давати..Дніпро схуд і змілів через тупе керівництво на протязі 100 років. Поробили штучні калюжі, обізвали морем, пустили воду в Крим і майже знищили Дніпро. Україна, скоро може залишитись без питної води. Висушили болота дурною меліорацією, решта самі усохли.. На білоцерківщині колодязі пересихають. Води обмаль. А чого б не взяти приклад з Ізраїлю і не почати опріснювати? Ледацюги думати.. От знищувати -так.
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26.03.2021 02:33 Відповісти
йди не смерди, погань кегебешна, тебе вже давно кабзон чекає.
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26.03.2021 03:40 Відповісти
Опять Гниды ,хотят Украину сдать 😡
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26.03.2021 04:36 Відповісти
А щоб ти здох, трухляве падло!!!
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26.03.2021 05:15 Відповісти
Обеспечение гражданского населения , полностью лежит на оккупационной власти 😡😡😡
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26.03.2021 05:42 Відповісти
Слова дедушки"межкапельного" сильно зависят от финансирования. И Юля президент и вода в Крым и ..любая чушь,которую старый "большевик" из СИСТЕМЫ произносит вызвана ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО кешем и страхом(кеш на ПЕРВОМ месте,страх есть. Как в зрелые годы,чемодан зелени в аэропорту,ФСБ уже наверняка добыла компромат и шантажирует сливом,может чуть проплатила кеш,как без этого)
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26.03.2021 06:09 Відповісти
Может хватит "ля-ля" на эту тему? Вопрос же закрыт, вода - после деокупации с выдворением "понаехавших".
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26.03.2021 06:12 Відповісти
Ну очевидно же, что время крымской воды ушло. Навсегда. На эту воду нашлись новые потребители, и просто так её не забрать. В стране уже 5 лет засуха. Канал просто так в два раза больше воды давать не станет, чтобы всем хватило. А денег нет. Если и будет вода в крыму, то теперь только мелким ручейком, из рассчета ровно на население, и то, до оккупации.
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26.03.2021 06:33 Відповісти
ти курва стара або труси надінь або хрестик зніми старий ідіот-сам старий але до такої ху...ні не додумався
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26.03.2021 07:50 Відповісти
О, придумали отмазку для народа Украины, чтобы угодить Пу... Не мытьем, так катаньем. Попробуйте возразить! Там же " гуманитарная катастрофа"...И наплевать на тысячи убитых и раненых на войне украинских воинов и гражданское население... Воду в бочках возите... как и на нашем юге.
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26.03.2021 07:53 Відповісти
Крыша окончательно съехала, штоль, у экскоммуниста-интернационалиста? Ослиную мочу оккупантам,а не днепровскую водичку..
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26.03.2021 08:33 Відповісти
Нехай, пердун, подає свою воду, через власний лічильник, по 15 гривень за куб!
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26.03.2021 08:35 Відповісти
Яка вода,Макарович? Катастрофа сталася ще сім років тому. Прожили якось сім років,напевне їх це влаштовуе. Питання в тому,чи на довго їх вистачіть..путін дай води сrаку ні чим підмити
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26.03.2021 08:51 Відповісти
Помітила в Кравчукові одну річ, через що припинила до нього дослухатись.
Він всядеться, насуне на чоло сиві брови, і ніби мудрий старець промовляє до народу.
Ніби все правильно говорить - росія ворог, вони порушують домовленості і т.д.
Але потім, коли люди йому повірять, встромляє тези схожі до цієї - дамо воду кримчанам у випадку катастрофи.
Він облесливий брехун маніпулятор. І насправді, прикриваюсь на перший погляд патріотичними фразами, веде нас у росію.
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26.03.2021 09:00 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
До чего дошло - черти накрапали Господу "телегу" на Архистратига Михаила с тем, чтобы Вседержитель дал бы прочухана вышеупомянутому Архангелу за бардак в документообороте его канцелярии. Шутка сказать - Преисподняя несёт убытки - смола для заливания в жопу Кравчука давно разогрета и уже выкипает, индивидуальная лейка для смолы с анатомическими особенностями жопы Кравчука оплачена и получена, адский персонал томится ожиданием, а Архистратиг в нарушение исполнительской дисциплины не даёт ход призывному листу на христопродавца Кравчука.
Как-то оно не по-христиански получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а её объект до сих пор за гонорары пердит в храмах Господних и корчит из себя, как ему кажется, "мудрого аксакала".
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26.03.2021 09:02 Відповісти
Украина ни в каком случае не должна подавать воду в крымнаш! Не дайте себя заболтать и обмануть властным чинушам!
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26.03.2021 09:22 Відповісти
Нет!
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26.03.2021 09:40 Відповісти
Зебили только цену набивали, ахметовский шмигаль сразу сказал, что будут воду продавать. Єти питухи за бакси мамку продадут.
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26.03.2021 09:45 Відповісти
Вор подъезжает на твоей ворованной машине и говорит - у меня катастрофа, бензин закончился, заправь меня. И кто бы его заправил? А Кравчук бы заправил и стёкла помыл.
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26.03.2021 10:52 Відповісти
Пытается зайти с другой стороны
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26.03.2021 11:02 Відповісти
Старый КГБистский ублюдок получил приказ притушить "патриотизм" и опять посылает отравленный мессендж о необходимости подачи воды.

В случае гуманитарной катастрофы единственная жидкость, которую ты подашь в Крым - твоя собственная моча, если сможешь нацедить...
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26.03.2021 12:52 Відповісти
Х@й им, нарезанный пятаками, а не воду! Пусть камни с неба грызут в своей родной говени.
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26.03.2021 13:11 Відповісти
Если воду и подадут в Крым то вода пойдет на нужды оккупантов а не местного населения это одно ,а второе кто лошадь украл тот лошадь и должен кормить
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26.03.2021 15:08 Відповісти
.... и поить.
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26.03.2021 16:30 Відповісти
Черти в Аду, в порядке подготовки к прибытию христопродавца Кравчука, объявили о приёме в утиль старых аккумуляторов: рядовым грешникам при поступлении в Преисподнюю положено заливать в жопу кипящую смолу, Кравчуку в ознаменование его особых заслуг зальют в жопу расплавленный свинец.
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26.03.2021 16:43 Відповісти
За кожен куб води нехай віддають сотку землі.
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26.03.2021 16:52 Відповісти
Не дай бог захотят подать воду - заткнем трубу в Крым Кравчуком , как затычкой.
И уберите этого дятла из политики.
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26.03.2021 17:08 Відповісти
та закопайте вже цього трупака, щоб не смердів!
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26.03.2021 19:56 Відповісти
верно.
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27.03.2021 23:50 Відповісти
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