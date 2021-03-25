Головні новини 25 березня: Справа Семенченка і Шевченка, рекорд смертей від коронавірусу
Нові подробиці справи Семенченка і Шевченка, Зеленський затвердив воєнну доктрину, в "Українському виборі" - обшуки, померлих від коронавірусу – щодня більше, - головні новини України 25 березня.
Нова воєнна доктрина України
Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нову воєнну доктрину. Вона передбачає, що Україна не намагатиметься досягти воєнного паритету з Росією - економіка не витримає. Замість цього передбачено підтримку балансу і синергії військових і невійськових засобів забезпечення воєнної безпеки.
Байден чекає від Зеленського дій
Представник Держдепу Джордж Кент заявив, що телефонна розмова між главами України та США "має бути підкріплена діями". "Найголовніше - це те, щоб президент Зеленський виконував пріоритети і свої обіцянки, які він дав українському народові - адже саме він його вибрав", - додав він.
Обшуки в "Українському виборі" Медведчука
СБУ прийшла в організацію кума Путіна з обшуками. За версією слідства, "Український вибір" у 2014 році допомагав проводити в Криму незаконний "референдум". А після цього не припинив свою діяльність на півострові. В ОПЗЖ заявили, що обшуки відбулися не в офісі "Української вибору", а в їхньому власному - мовляв, у будівлі розташовані приймальні Медведчука і ще 6 депутатів ОПЗЖ, а ніякого "Українського вибору" там немає.
Тим часом секретар РНБО Данілов заявив, що пальним із заводів дружини Медведчука Оксани Марченко заправляють свої танки найманці РФ.
Справа Семенченка і Шевченка
СБУ розкрила подробиці справи про створення екснардепом Семенченком і агентом НАБУ Шевченком незаконного збройного формування. Семенченко, за даними спецслужби, створив НЗФ, а Шевченко займався його забезпеченням. Всього підозри пред'явлено шести особам, у майбутньому підозрюваних побільшає. Першого з них - колишнього бійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова (Хаммера) суд відправив під домашній арешт. Запобіжний захід для Шевченка розглядатимуть завтра.
Нардеп М'ялик ухилився від сплати податків на 97 млн грн
Прокурори вручили підозру в ухиленні від сплати податків нардепу групи "За майбутнє" Віктору М'ялику. Вдома у нього відбувся обшук. За даними слідства, М'ялик займався будівництвом висоток під Києвом і при цьому не зареєструвався ні як ФОП, ні як юридична особа.
Новий рекорд смертей від COVID-19
За добу померли 362 людини, в лікарні з коронавірусом потрапили 4 838 осіб. У "червоній" зоні, за прогнозами, наступного тижня може опинитися вже половина України.
Прилетіла китайська вакцина
Перша партія вакцини CoronaVac китайського виробника SinoVac прибула в аеропорт "Бориспіль". Її використовуватимуть для планової вакцинації, платно зробити щеплення цією вакциною можливості не буде.
Гнилі продукти для армії
Депутат "Голосу" Бобровська опублікувало фото гнилих і вкритих цвіллю продуктів, які постачають в армію. За її словами, проблема існує давно, а Міноборони відмовляється її вирішувати: мовляв компанія, що постачає неякісну їжу, виграла тендер.
СБУ тролить кримських зрадників
У день професійного свята української спецслужби на кримських радіостанціях прозвучали привітання від "колективу театру на Володимирській" на адресу "колишніх колег з театру на Івана Франка в Сімферополі". "Театр" сленгом спецслужб - це відділення СБУ. "Ми вас не забуваємо. Наша пам'ять не має термінів давності", - передали по радіо кримчанам-зрадникам.
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Мудрый способен не огорчаться из-за этого.
Не соромтесь ! Еквілібристи,клоуни,силачі,фокусники,-всім є місце при зелених популістах !