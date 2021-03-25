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Єльченко (206) консульство (306) США (21006)

Цього року відкриємо нове генеральне консульство в Х'юстоні, - посол в США Єльченко

Цього року відкриємо нове генеральне консульство в Х'юстоні, - посол в США Єльченко

Нове Генеральне консульство України в Сполучених Штатах відкриється в Х'юстоні (штат Техас, США) цього року.

Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко під час онлайн-конференції, організованої Американсько-українською діловою радою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

"Цього року ми відкриємо нове генеральне консульство в Х'юстоні - це повинно було відбутися торік, але через пандемію ми були змушені відкласти це", - підкреслив дипломат.

За його словами, збільшення кількості українських представництв у США направлено на те, щоб займатися потребами наших громадян і бізнесу.

Нагадаємо, в День Соборності, 22 січня, Україна відкрила почесне консульство у Філадельфії - одному з найбільших міст східного узбережжя США.

Читайте також: В Азербайджані відкрили перше почесне консульство України
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Топ коментарі
+5
В текущем году откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне, - посол в США Ельченко - Цензор.НЕТ 9591
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25.03.2021 22:18
+4
ну шоб любой застрявший украинец мох сказать-"Хьюстон,у нас проблема"
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25.03.2021 22:13
+3
Это не забота о гражданах Украины, а забота о своём кармане. Вы так суетитесь потому что в Техас сейчас все главные компании США стараются переехать и там пахнет баблишком к которому можно присосаться. В Польше во Вроцлаве уже какой год подряд, где в самом городе и агломирации живёт больше 100000 украинцев и они все вынуждены за 300-600 километров ездить и решать бумажные вопросы в другие консульства. При том, что запись уже забита на месяц в перёд. И после того не можете организовать нормальные условия для людей стоящих в очереди под дождем, снегом и на ветру на морозе их держите. Молчали бы уже.
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26.03.2021 00:18
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а жаба-воровка еще не посол?
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25.03.2021 22:07 Відповісти
в стране война, нищета, хаос, ковид -а зебыдло посольства новые собираются открывать и продолжать обворовывать мудрый нарид.
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25.03.2021 22:12 Відповісти
Хьюстон, у вас проблемы. Бывший посол Януковича в Мацкве, он же бывший посол Порошенко в ООН шото от вас хочет
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25.03.2021 22:13 Відповісти
ну шоб любой застрявший украинец мох сказать-"Хьюстон,у нас проблема"
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25.03.2021 22:13 Відповісти
В текущем году откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне, - посол в США Ельченко - Цензор.НЕТ 9591
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25.03.2021 22:18 Відповісти
Цього року відкриємо нове генеральне консульство в Х'юстоні, - посол в США Єльченко - Цензор.НЕТ 5414
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25.03.2021 22:52 Відповісти
Крысы Мавзолейные Путлера закрыли все Омериканское...,осталось ток консульство в Срань-Питирьбюргере и на Мацковии Ведмедев каже денех неть,но вы дрочите,скоро Байден сделает 1 долляр =1000 РЖУблей
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25.03.2021 22:23 Відповісти
Индюкович шапки крал,зато Зеля вакцинатор ничего не крал, кроме Ковид бабла Индюк снимал шапки у тетьков и вреда Совдепии не наносил...
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25.03.2021 22:25 Відповісти
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1375180361513234440 6 мин

Хазяї зелупи вважають, що обставини змусять Штати співпрацювати з ним попри його страшенну корупцію та невблаганне бажання посадити Пороха. Вони вказують на приклад сраліна та дії союзників, котрі допомогли вижити, а потім щедро винагородили цього ката та друга Гітлера.
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25.03.2021 22:25 Відповісти
Может стоило уговорить открыть у нас консульство отталкиваясь от буквы *Х* в Харькове? А то ведь консульство РФ есть, а от Хьюстона нет!
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25.03.2021 22:37 Відповісти
так де ж все таки маркарова, вона, що, грамот не привезла чи єрмак відкликав.Не було її представлення. де вона. Ну якесь несусвітнє неподобство. Оголосили, поїхала кофе пити, бажала навчитись азам дипломатії готувалась до чогось, а тут знову старий могіканин - гуру дипломатії. Ось подобається представник України в ООН - дипломат з гумором, що не характерно для представників цієї закорузглої ментальності, та щось не чути його виступів, мабуть спленали. Тут є якась таємниця( з маркаровою) видно сприйняла її українська громада як чужестранку. А земелній масті це потрібно враховувати.
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25.03.2021 22:59 Відповісти
Это не забота о гражданах Украины, а забота о своём кармане. Вы так суетитесь потому что в Техас сейчас все главные компании США стараются переехать и там пахнет баблишком к которому можно присосаться. В Польше во Вроцлаве уже какой год подряд, где в самом городе и агломирации живёт больше 100000 украинцев и они все вынуждены за 300-600 километров ездить и решать бумажные вопросы в другие консульства. При том, что запись уже забита на месяц в перёд. И после того не можете организовать нормальные условия для людей стоящих в очереди под дождем, снегом и на ветру на морозе их держите. Молчали бы уже.
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26.03.2021 00:18 Відповісти
в Тексас либералы едут как саранча, уже Остин заполонили.
и аезут свои порядки с собой хотят чтобы сладко жралось как в Тексасе а порядки как в Калифорнии
прямо как москали
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26.03.2021 01:21 Відповісти
 
 