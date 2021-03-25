Перша партія вакцини CoronaVac становить 215 тис. доз, її почнуть використовувати після 10-денного лабораторного контролю, - Ляшко

Китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac, яка прибула в Україну, пройде десятиденний лабораторний контроль. Після цього її почнуть використовувати.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"В Україну завезли 215 тисяч доз вакцини CoronaVac. Вона потребує двох щеплень. Зараз вакцина пройде десятиденний лабораторний контроль. Якщо після цього її допустять, вона використовуватиметься. Але використовуватимуть чітко ті 215 тисяч доз на два щеплення. Спочатку зроблять перше щеплення, а потім через 24 дні - друге.

Стосовно того, чому прийшло тільки 215 тисяч доз, то це - запитання до компанії, яка її постачає. За несвоєчасні поставки ця компанія сплачує штрафні санкції. Але ми надіємось, що найближчим часом буде виконано контракт, а це - 1,9 млн доз вакцини", - сказав Ляшко.

Посадовець додав, що Україна за власні кошти закуповує вакцину проти коронавірусу та очікує на поставки в межах ініціативи COVAX.

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