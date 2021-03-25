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Перша партія вакцини CoronaVac становить 215 тис. доз, її почнуть використовувати після 10-денного лабораторного контролю, - Ляшко

Перша партія вакцини CoronaVac становить 215 тис. доз, її почнуть використовувати після 10-денного лабораторного контролю, - Ляшко

Китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac, яка прибула в Україну, пройде десятиденний лабораторний контроль. Після цього її почнуть використовувати.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"В Україну завезли 215 тисяч доз вакцини CoronaVac. Вона потребує двох щеплень. Зараз вакцина пройде десятиденний лабораторний контроль. Якщо після цього її допустять, вона використовуватиметься. Але використовуватимуть чітко ті 215 тисяч доз на два щеплення. Спочатку зроблять перше щеплення, а потім через 24 дні - друге.

Стосовно того, чому прийшло тільки 215 тисяч доз, то це - запитання до компанії, яка її постачає. За несвоєчасні поставки ця компанія сплачує штрафні санкції. Але ми надіємось, що найближчим часом буде виконано контракт, а це - 1,9 млн доз вакцини", - сказав Ляшко.

Посадовець додав, що Україна за власні кошти закуповує вакцину проти коронавірусу та очікує на поставки в межах ініціативи COVAX.

Читайте також: Перша партія китайської вакцини CoronaVac компанії Sinovac прибула в "Бориспіль". ФОТО
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Топ коментарі
+1
Вакцинация Оманского Осла до такой степени успешна,что через месяц будет вакцинирован аж 1% населения Украины. Одной дозой
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25.03.2021 22:25
+1
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко @leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 https://twitter.com/leusenko1



На хвилиночку, вдумайтесь в офіційну новину:
Зеленський (шоумен) обговорив з Верастюком (шоудовбень, який НІХТО!) вакцинацію (яку провалив Зеленський), допомогу (яку провалив Зеленський)
Ржали навіть коні. Такої ганьби у владі ще не було в жодній країні за всію історію людства.

https://twitter.com/APUkraine

https://twitter.com/APUkraine Офіс Президента @APUkraine

https://twitter.com/APUkraine https://twitter.com/APUkraine



Президент України Володимир Зеленський обговорив з Василем Вірастюком перебіг вакцинації на Івано-Франківщині та допомогу місцевому малому бізнесу під час карантину.
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25.03.2021 22:28
+1
Зачотний нік.
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25.03.2021 22:40
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Вакцинация Оманского Осла до такой степени успешна,что через месяц будет вакцинирован аж 1% населения Украины. Одной дозой
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25.03.2021 22:25 Відповісти
Зачотний нік.
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25.03.2021 22:40 Відповісти
А сечу в очі від навеличнішого, можна вважати вакцинацією???
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25.03.2021 22:52 Відповісти
Перша партія вакцини CoronaVac становить 215 тис. доз, її почнуть використовувати після 10-денного лабораторного контролю, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6974
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25.03.2021 23:05 Відповісти
У вас завжди існує вибір..
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25.03.2021 23:23 Відповісти
німці почали у січні і мають усього 4%
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25.03.2021 23:21 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко @leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 https://twitter.com/leusenko1



На хвилиночку, вдумайтесь в офіційну новину:
Зеленський (шоумен) обговорив з Верастюком (шоудовбень, який НІХТО!) вакцинацію (яку провалив Зеленський), допомогу (яку провалив Зеленський)
Ржали навіть коні. Такої ганьби у владі ще не було в жодній країні за всію історію людства.

https://twitter.com/APUkraine

https://twitter.com/APUkraine Офіс Президента @APUkraine

https://twitter.com/APUkraine https://twitter.com/APUkraine



Президент України Володимир Зеленський обговорив з Василем Вірастюком перебіг вакцинації на Івано-Франківщині та допомогу місцевому малому бізнесу під час карантину.
показати весь коментар
25.03.2021 22:28 Відповісти
Чому доповідає про це Ляшко, а не цілий **********? Це ж така можливість пропіаритись. Янелох лопух(скорочено ЛОХ).
Первая партия вакцины CoronaVac составляет 215 тыс. доз, она начнет использоваться после 10-лневного лабораторного контроля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1280
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25.03.2021 22:38 Відповісти
бо Клятий Барига (тм) сказав що шилд гівно і всі вірять саме йому, а не Вовє а Вова Лох йому ніхто не вірить.
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25.03.2021 22:43 Відповісти
Зе нарешті поняв, що він вже не глашатий, зайнявсі підписаннями наказів (в одному навіть вже себе звільнив з посади майже). Нарешті такі речі оголошують ті, хто до цього має пряме відношення.
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25.03.2021 23:24 Відповісти
Наркомана, щось не чути, мабуть знову передоз піймав, сидить на ізмені, боїться до людей виходить.
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26.03.2021 05:46 Відповісти
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate

Что касается лично моего мнения - я его озвучивал много раз - любая доступная вакцина, которая реально снижает риски госпитализации, тяжелого течения и смерти это хороший вариант в условиях текущей пандемии.
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25.03.2021 22:43 Відповісти
Вакцинація - це коли зроблені два уколи. У нас в країні лише одна людина вакцинована.
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25.03.2021 22:44 Відповісти
так и ковишилды не все проколоты.был бы мудрый минздрав--направил бы остаток только на повторные уколы...
посмотрим.
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25.03.2021 22:59 Відповісти
не вийде на другу дозу. завезені 500 000 ковішильда термін придатності до липня 2021 (не знаю липень включно чи ні, і одні пишуть червень, так що може липень включно, в цілому півроку дає виробник). тих, кого вкололи на самому початку, як раз повинні отримати другу дозу десь у липні, тобто через 12 тижнів від першого уколу.
тепер слідкуємо за руками: партію привезли 23 лютого, а вже 24 вони звітують про перших уколотих 1179. А зараз кажуть про 10денні Короновак тести для допуску. Питання: вони ковішильд кололи без тестування, бо тоді ще не був підписний документ про звільнення виробника від відповідальності, чи коли було проведене це тестування, щоб одразу на другий день почали колоть?
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25.03.2021 23:54 Відповісти
Привитый "Ковишилдом" Ляшко не сдавал повторный ПЦР-тест и сам объявил о выздоровлении от коронавируса !
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26.03.2021 00:01 Відповісти
усі хочуть пфайзер, а по кількості уколів краще джонсон, по треба лише один укол.
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26.03.2021 00:04 Відповісти
 
 