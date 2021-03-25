Перша партія вакцини CoronaVac становить 215 тис. доз, її почнуть використовувати після 10-денного лабораторного контролю, - Ляшко
Китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac, яка прибула в Україну, пройде десятиденний лабораторний контроль. Після цього її почнуть використовувати.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"В Україну завезли 215 тисяч доз вакцини CoronaVac. Вона потребує двох щеплень. Зараз вакцина пройде десятиденний лабораторний контроль. Якщо після цього її допустять, вона використовуватиметься. Але використовуватимуть чітко ті 215 тисяч доз на два щеплення. Спочатку зроблять перше щеплення, а потім через 24 дні - друге.
Стосовно того, чому прийшло тільки 215 тисяч доз, то це - запитання до компанії, яка її постачає. За несвоєчасні поставки ця компанія сплачує штрафні санкції. Але ми надіємось, що найближчим часом буде виконано контракт, а це - 1,9 млн доз вакцини", - сказав Ляшко.
Посадовець додав, що Україна за власні кошти закуповує вакцину проти коронавірусу та очікує на поставки в межах ініціативи COVAX.
Будь ласка, зачекайте...
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На хвилиночку, вдумайтесь в офіційну новину:
Зеленський (шоумен) обговорив з Верастюком (шоудовбень, який НІХТО!) вакцинацію (яку провалив Зеленський), допомогу (яку провалив Зеленський)
Ржали навіть коні. Такої ганьби у владі ще не було в жодній країні за всію історію людства.
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https://twitter.com/APUkraine Офіс Президента @APUkraine
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Президент України Володимир Зеленський обговорив з Василем Вірастюком перебіг вакцинації на Івано-Франківщині та допомогу місцевому малому бізнесу під час карантину.
Что касается лично моего мнения - я его озвучивал много раз - любая доступная вакцина, которая реально снижает риски госпитализации, тяжелого течения и смерти это хороший вариант в условиях текущей пандемии.
посмотрим.
тепер слідкуємо за руками: партію привезли 23 лютого, а вже 24 вони звітують про перших уколотих 1179. А зараз кажуть про 10денні Короновак тести для допуску. Питання: вони ковішильд кололи без тестування, бо тоді ще не був підписний документ про звільнення виробника від відповідальності, чи коли було проведене це тестування, щоб одразу на другий день почали колоть?