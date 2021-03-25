Апеляційний суд у Рівному звільнив з-під варти підлітка, засудженого на 6 років за збут наркотиків, і відправив справу до суду першої інстанції
Рівненський апеляційний суд звільнив з-під варти одинадцятикласника з селища Ратне (Волинська область), якого засудили до шести років колонії за підозрою у збуті канабісу. Також суд скасував вирок і повернув справу на розгляд суду першої інстанції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це передає кореспондентка hromadske із зали суду.
Адвокат засудженого підлітка в апеляційній скарзі просив скасувати вирок і закрити справу, а прокурор ㅡ залишити в силі. Мама підлітка, як законний представник, і сам хлопець підтримали захисника.
Суд, врахувавши думку всіх сторін, повернув справу до суду першої інстанції, а також змінив підлітку запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання.
Нагадаємо, що у грудні минулого року 16-річного хлопця засудили до шести років колонії за торгівлю наркотиками. Однак захист юнака стверджує, що на незаконні дії його спровокували правоохоронці.
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Відповідне рішення ухвалив 25 березня Європейський суд з прав людини, підтвердив Суспільному захисник Олександр Шадрін.
Суд визнав незаконним і безпідставним затримання Александровської 28 червня 2016 року, арешт впродовж чотирьох місяців назвав задовгим, а утримання у металевій клітці таким, що принижує гідність.
Шадрін порівняв це рішення ЄСПЛ з минулорічним у справі ексочільниці Слов'янська Нелі Штепи, якій Україна виплатила 3,6 тис євро. "Аналогічні порушення: незаконне затримання, незаконний арешт, утримання у металевій клітці", - вважає Шадрін.
Відповідно до рішення, Україна має виплатити Александровській 15 600 євро моральної шкоди та 3563 євро інших витрат, з яких 3000 євро мають спрямувати безпосередньо на рахунок одного з її чотирьох захисників.
Сплатити компенсацію держава має впродовж трьох місяців. - https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-208759%22]}