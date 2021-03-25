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З 26 березня громадський транспорт у Києві зможе перевозити більше пасажирів, - КМДА
У Києві з 26 березня громадським транспортом зможе скористатися більша кількість пасажирів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".
"Громадський транспорт перевозитиме не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів - сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу. Таке рішення сьогодні ввела своїм рішенням Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, ліміти на перевезення рухомим складом 50% сидячих місць змінено на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості.
Водночас, у відомстві підкреслюють, що карантин у транспорті залишається, хоча і стає менш суворим.
Топ коментарі
+9 Mussi Volanti
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