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Медведчук (1694) росія (63614) санкції (11313)

Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і зв'язкам з українською владою, - ЗМІ. ФОТО

Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і зв'язкам з українською владою, - ЗМІ. ФОТО

Після перемоги Революції Гідності кум Путіна Віктор Медведчук втратив вплив і обговорював з дружиною можливість покинути країну. Але за кілька років він зміг не просто повернутися в політику, а й наростити капітали - як політичні, так і фінансові.

Тому, яким чином йому вдалося це зробити, присвячене розслідування журналістів програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

27 лютого 2014 року - через 5 днів після втечі Януковича, в день, коли озброєні люди захопили парламент Криму - Медведчук отримав потужне джерело фінансування своєї політичної діяльності. Його дружина, телеведуча Оксана Марченко, разом зі своєю подругою, цивільною дружиною депутата ОПЗЖ Тараса Козака Наталією Лавренюк, купили 42% акцій розташованого в Росії Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Цю частку російський бізнесмен Сергій Кислов продав їм лише за 40 тис. доларів - при тому, що на будівництво заводу витратили близько пів мільярда доларів США. З 2014 року завод приніс Марченко і Лавренюк понад 100 млн доларів.

Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і звязкам з українською владою, - ЗМІ 01

Нафтопереробний завод, частки в якому Марченко і Лавренюк купили за $40 тис. Він приніс їм понад $100 млн. дивідендів. Паливом з цього заводу, за словами секретаря РНБО Данілова, заправляють танки окупантів.

Крім цього заводу, дружина Медведчука придбала в Росії ще два підприємства – вона володіє нафтовими танкерами компанії "Роузвуд Шиппінг" і "НЗПЗ Трейд", яка видобуває нафту на одному з найбільших нафтогазоносних родовищ в РФ. 50,1% в цій компанії обійшлися Оксані Марченко лише в 758 доларів. "Не тисяч. Просто 758 доларів", - пишуть "Схеми".

Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і звязкам з українською владою, - ЗМІ 02

Російський бізнесмен, який за безцінь продав Марченко частки в паливному бізнесі

Розвитку паливного бізнесу Медведчука сприяло те, що наприкінці 2016 року зусиллями СБУ, Мінекономрозвитку і митниці було фактично зупинено імпорт скрапленого газу. Його в Україну почала поставляти з Росії компанія Glusko, що належить громадянину Ізраїлю Нісану Мойсеєву. Мойсеєв - не чужа Медведчуку людина: журналісти зафіксували, як кум Путіна в 2016 році обіймав його в аеропорту. Крім цього, за даними "Схем", від дій СБУ на ринку скрапленого газу виграли тоді компанії, що ведуть до корпорації Roshen.

Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і звязкам з українською владою, - ЗМІ 03Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і звязкам з українською владою, - ЗМІ 04

Нісан Мойсеєв - господар Glusco - для Медведчука не чужа людина

"Схеми" стверджують, що Медведчук у 2018 році не раз приїжджав додому до тогочасного глави держави Петра Порошенка. Візити відбувалися під покровом ночі, охорона президента намагалася їх приховати, стверджують журналісти.

Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і звязкам з українською владою, - ЗМІ 05

Журналісти "Схем" стверджують, що Медведчук у 2018 таємно їздив додому до Порошенка

Пов'язаний Медведчук і з нинішньою владою: глава СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір у 2019-му відпочивали в компанії депутатів "ОПЗЖ" на дні народження соратника Медведчука Григорія Суркіса. А дружина Медведчука Марченко раніше хрестила дитину нардепа "СН" Холодова.

Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і звязкам з українською владою, - ЗМІ 06

Дружина Медведчука хрестила дитину Холодова

Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і звязкам з українською владою, - ЗМІ 07

Холодов з дружиною на дні народження пасинка Медведчука Богдана Марченка

Навіть під час карантину, коли небо було "закритим", Медведчук отримав від СБУ і Державіаслужби право безперешкодно літати між Києвом і Ужгородом - таких польотів було як мінімум 16.

Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і звязкам з українською владою, - ЗМІ 08

Під час карантину Медведчуку дозволили літати в Ужгород

19 лютого РНБО ввів санкції проти Медведчука, Козака, Марченко і Лавренюк. За словами секретаря Ради нацбезпеки Данілова, паливом з "Новошахтинського нафтопереробного заводу" заправляють техніку терористів.

У березні 2021 року, вже після введення санкцій, завод почали модернізувати, щоб виробляти паливо вищої якості.
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Топ коментарі
+73
Он вернулся в политику при Порошенко и благодаря только ему. Он лучший его друг и корешок.
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25.03.2021 23:44
+53
Медведчук смог вернуться в политику благодаря нефтяному бизнесу в РФ и связям с украинскими властями, - СМИ - Цензор.НЕТ 2608
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25.03.2021 23:47
+48
Это тебе, порохобот, почитать на ночь
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes/28840852.html Охоронці Медведчука скоїли напад на знімальну групу програми «Схеми» біля аеропорту в «Жулянах» - журналіст 07 листопада 2017, 23:39

Як написав він у фейсбуці, це сталося біля ВІП-терміналу аеропорту «Київ». «Люди, які постійно охороняють прильоти і вильоти Віктора Медведчука
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25.03.2021 23:53
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неоспоримо. все скандалы с пятой колонной, с дЕрьмаком, с бакановымы и прочими кремлевскими гнидами - это все последствия. причина - избрание неразборчивым населением, которому по жизни на все "какаяразница", на должность президента страны олигархической пророссийской куклы, которая за 2 года желания реализовать хотелки путина (формула штайнмаера, перестать стрелять, отвести наши войска с ранее удерживаемых позиций) в итоге растеряла свой рейтинг, а теперь на ходу переобулась и рядится в "патриотические" флешмобы, при этом удерживая за решеткой украинских патриотов...
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26.03.2021 13:56 Відповісти
у тебя явно причинно-следственные связи попутаны. избрание ЗЕбени - это следствие того, что мертвячук, как ты написал, сидел тише воды и ниже травы. то, что порошенко позволил ему это сделать, его и уничтожило в итоге. ЗЕбеня - это не причина, это именно последствия бездеятельности, это как минимум, порошенка.
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26.03.2021 14:28 Відповісти
в том, что неразборчивые идиоты выбрали вместо "Армія.Мова.Віра" жалкого шута, для которого ни Армія, ни Мова ни Віра ничего не свято, в этом опять виноват Порошенко??? С тобой бестолку говорить про причинно-следственные связи, ты даже смысла этих слов не понимаешь, у тебя и причина и следствие и последствие всегда будут называться Порошенко это все осложнение от длительных просмотров сериала "слуга народа" и "сКатов", с этим не злоупотребляй ...
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26.03.2021 14:57 Відповісти
та да, аргументы сила. лозунгами, пусть и красивыми, не получиться замылить бездарную внутреннюю политику сЫвочолого и его заигрывания с мертвячуком. Ылитную пороховату сразу видно, там Ылитность затмевает все на свете, любое общение скатывается к "вы свиньи, а мы единственная надежда нации", демонстрируя при этом истинно кацапский быдлизм.
зы даже не знаю о каких сериалах речь, не пришлось как-то ознакомиться ни с одним. тебе похоже, виднее какие они осложнения вызывают, и похоже, что из личного опыта. в общем, не болей.
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26.03.2021 15:12 Відповісти
зе-леное, ты хоть бы чего-нибудь прочло перед тем, как бред писать Реформирование армии, начало реформирования МВД, создание целого ряда антикоррупционных органов, которых не было ранее, начало децентрализации, повышение страны в международном рейтинге легкости ведения бизнеса, стабильный рост экономики, начиная с 2016 по 2019 годы все это и есть составляющими внутренней политики государства. Не удивлен, что такие, как ты, не знающие элементарных вещей, сначала наголосовали стране зеленое убожество, а теперь вместо того, чтобы глянуть в зеркало и увидеть истинного виновника бардака последних 2 лет, винят во всем кого угодно, только не себя ...
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26.03.2021 15:42 Відповісти
вот прямо открытие века. до этого было совсем не понятно, что мертвячук тут резвиться на деньги ***** и при поддержке местных олигархов.
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26.03.2021 11:53 Відповісти
Ну что вы хотели от барыги Порошенка и барыжного СБУ Грицака, которые дали добро на сжиженный газ врагу Медведчуку.!
барыги Порох, Грицак, хороший кэш получали за это, Пороху пох...что медведчук враг, предатель. Поросенку лиж бы выгода была и бабло карман плыло. А то что он враг и предатель, насать. Бабло наше все. Барыги, есть барыги, патриоты недоделанные, саные.
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26.03.2021 16:30 Відповісти
Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і зв'язкам з українською владою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2626
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26.03.2021 17:18 Відповісти
Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і зв'язкам з українською владою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2361
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26.03.2021 17:20 Відповісти
Схемы давно не гавкают без команды
Значит поступила таковая команда
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26.03.2021 19:25 Відповісти
Эту долю российский бизнесмен Сергей Кислов продал им всего за 40 тыс. долларов - при том, что на строительство завода потратили около полумиллиарда долларов США. С 2014 года завод принес Марченко и Лавренюк более 100 млн долларов.

Помимо этого завода, жена Медведчука приобрела в России еще два предприятия - владеющую нефтяными танкерами компанию "Роузвуд Шиппинг" и "НЗПЗ Трейд", которая добывает нефть на одном из крупнейших нефтегазоносных месторождений в РФ. 50,1% в этой компании обошлись Оксане Марченко всего в 758 долларов. "Не тысяч. Просто 758 долларов", - пишут "Схемы"
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26.03.2021 21:22 Відповісти
Пэдро Офшоренко ну очень любит деньги и патологически жаден.
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27.03.2021 09:15 Відповісти
"Состояние Медведчука за год увеличилось вдвое, большинство денег хранится в российских рублях в белорусском банке, - СМИ." - https://bykvu.com/ua/bukvy/forbes-ukraina-nazvav-7-najbagatshih-ukrainciv/ Найбагатшою людиною знову став Рінат Ахметов. Його статки зросли більш як у 2 рази: до $7,6 млрд. Другим у рейтингу залишився Віктор Пінчук. Його статки зросли на $1,4 млрд до $2,5 млрд. Суттєво збільшив свої статки Костянтин Жеваго. Його капітал видання оцінило у $2,4 млрд, що більш як у 2 рази більше проти торішніх показників ($1,1 млрд). На 80% за рік збільшив свої статки Ігор Коломойський. За оцінкою Forbes Україна, Коломойський має $1,8 млрд. Бізнес-партнер Коломойського відстає на $0,1 млрд. Статки Геннадія Боголюбова за рік зросли на $0,5 млрд - до $1,7 млрд. Шосте місце в рейтингу посів Петро Порошенко. За рік його статки зросли на $0,2 млрд і сягнули $1,6 млрд. На дві сходинки піднявся і посів 7 місце в рейтингу Вадим Новинський. Його статки видання оцінило у $1,4 млрд (торік було $810 млн). - вот так Зеленский с олигархами, грабящими нас, борется.
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31.03.2021 18:34 Відповісти
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