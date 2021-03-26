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Прокурора і слідчого поліції підозрюють в отриманні 5 тис. дол. хабаря, - ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру прокурору однієї з районних прокуратур Києва та слідчому поліції, які отримали хабар від родичів фігуранта кримінального провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Прокурора і слідчого поліції підозрюють в отриманні 5 тис. дол. хабаря, - ДБР 01

Встановлено, що прокурор і слідчий у кримінальному провадженні тиснули на фігуранта і його родичку для отримання 5 тис. доларів. Жінка вмовила правоохоронців знизити розмір хабаря до 3 тис. дол. Частину суми в розмірі 2 тис. дол. поліцейський і прокурор отримали від громадянки у неї вдома, куди неодноразово приходили з "фінансовою" пропозицією.

Прокурору повідомлено про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України) та в пособництві одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Прокурора і слідчого поліції підозрюють в отриманні 5 тис. дол. хабаря, - ДБР 02

Читайте також: Прокурор і інспектор Нацполіції вимагали $ 10 тис. хабаря за зняття арешту з нерухомості в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Прокурора і слідчого поліції підозрюють в отриманні 5 тис. дол. хабаря, - ДБР 03

Слідчому повідомлено про підозру у проханні й одержанні неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України). Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Зараз встановлюється можлива причетність до злочину керівників і колег прокурора і поліцейського, зазначили в ДБР.
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Полиция - позорный орган, нет чести тварям
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26.03.2021 04:51 Відповісти
"Здивували"... Колись бачив виступ генерал-майора міліції доктора юридичних наук, жінки. Вона сказала:
- Коли я прийшла сопливою дівчинкою у міліцію, то там ще застала людей, які служили "за ідею"... Зараз в правоохоронні органи йдуть, "щоб вирішувать свої матеріальні питання...".
Коли я вчився у юрвузі, мо на лекції на трамваї їздили. Зараз студенти на лекції їздять на "Лексусах"...
Знайомий розповів :
- Курував у обласному управлінні молодих слідчих. Сидять у сусідній кімнаті двоє сопливих лейтенантів, чекають розподілу по районних відділах... І обговорюють майбутню службу. Але не питання ведення слідства, а "за яку суму можна "злить" ту чи іншу кримінальну справу...".
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26.03.2021 04:52 Відповісти
А де "бриліантові" прокрори? В них вже все гаразд?
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26.03.2021 07:34 Відповісти
Жвачка для лохів! Окремими особами підміняють питання про Загальну гнилість системи
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26.03.2021 09:16 Відповісти
Будь-якого прокурвора хапай - і можна безпомилково тягти до тюряги.
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26.03.2021 09:47 Відповісти
 
 