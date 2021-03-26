Вибори до Держдуми РФ на окупованому Донбасі повністю суперечать Мінським угодам, - Євросоюз в ОБСЄ

Євросоюз занепокоєний заявами про ймовірність виборів до Держдуми РФ на окупованих українських територіях, наголошуючи, що це було б порушенням Мінських угод.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила делегація Євросоюзу при ОБСЄ під час засідання Постійної ради цієї організації.

"Ми занепокоєні нещодавніми заявами, у тому числі з боку російських чиновників, про те, що усі ті люди, які отримали російські паспорти у Донецькій та Луганській областях України, також повинні мати можливість брати участь у виборах до Державної думи Росії, які відбудуться у вересні цього року. Ми наголошуємо, що проведення російських виборів на українській території без згоди України суперечило б духу Мінських домовленостей та порушувало б територіальну цілісність України як суверенної держави", - йдеться у заяві.

У ЄС засуджують будь-які спроби Москви нав'язати російські закони та норми населенню окупованих територій Донецької та Луганської областей України.

"Такі дії, як спрощена та вибіркова процедура отримання російського громадянства, примусова паспортизація та широкомасштабний призов на військову службу до ЗС РФ жителів Кримського півострова є прикладами порушень міжнародного права та основних принципів і зобов'язань ОБСЄ", - вказується у заяві.

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