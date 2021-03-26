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Вибори до Держдуми РФ на окупованому Донбасі повністю суперечать Мінським угодам, - Євросоюз в ОБСЄ

Вибори до Держдуми РФ на окупованому Донбасі повністю суперечать Мінським угодам, - Євросоюз в ОБСЄ

Євросоюз занепокоєний заявами про ймовірність виборів до Держдуми РФ на окупованих українських територіях, наголошуючи, що це було б порушенням Мінських угод.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила делегація Євросоюзу при ОБСЄ під час засідання Постійної ради цієї організації.

"Ми занепокоєні нещодавніми заявами, у тому числі з боку російських чиновників, про те, що усі ті люди, які отримали російські паспорти у Донецькій та Луганській областях України, також повинні мати можливість брати участь у виборах до Державної думи Росії, які відбудуться у вересні цього року. Ми наголошуємо, що проведення російських виборів на українській території без згоди України суперечило б духу Мінських домовленостей та порушувало б територіальну цілісність України як суверенної держави", - йдеться у заяві.

У ЄС засуджують будь-які спроби Москви нав'язати російські закони та норми населенню окупованих територій Донецької та Луганської областей України.

"Такі дії, як спрощена та вибіркова процедура отримання російського громадянства, примусова паспортизація та широкомасштабний призов на військову службу до ЗС РФ жителів Кримського півострова є прикладами порушень міжнародного права та основних принципів і зобов'язань ОБСЄ", - вказується у заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ має забезпечити доступ спостерігачів місії ОБСЄ на всю окуповану територію України, - посольство США. ВIДЕО

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Топ коментарі
+11
Не тільки на окупованому Донбасі, а й в Криму! Договарюйте!
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26.03.2021 00:41
+9
и полностью подтверждают участие рашки в оккупации украинских территорий...
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26.03.2021 00:40
+5
Так уже простили. И простят все в будущем. Мир - это трусливое говно, а сверхдержавы осмеливаются воевать только против банановых республик, и то не всегда.
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26.03.2021 06:11
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кацапы полностью ломают послевоенный Мир... Мир, этого лаптеносным не простит.
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26.03.2021 00:35 Відповісти
Так уже простили. И простят все в будущем. Мир - это трусливое говно, а сверхдержавы осмеливаются воевать только против банановых республик, и то не всегда.
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26.03.2021 06:11 Відповісти
Какой послевоенный мир? Очнись, абсолютно каждый день на нашей планете идёт война. Войны никогда не прекращались и вряд ли когда нибудь прекратятся. Ты реально думаешь что именно твою войну никто не забудет? Забудут как и любую другую.
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26.03.2021 07:39 Відповісти
и полностью подтверждают участие рашки в оккупации украинских территорий...
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26.03.2021 00:40 Відповісти
А чего подтверждать то? Россия и сама этого не отрицает, просто называет это другими словами.
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26.03.2021 07:41 Відповісти
Не тільки на окупованому Донбасі, а й в Криму! Договарюйте!
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26.03.2021 00:41 Відповісти
Немного позитивчика
И так у них все через одно место: то наблюдатели на "референдуме"/выборах из ближайшего университета им.Патриса Лумумбы. То представители бизнеса - с рынка.
***
11 марта 2021 года Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что «делегаты из Китая оценили туристический потенциал» полуострова. В разных источниках китайскую делегацию называли то «официальной», то просто «представительной».

Прокремлевские СМИ рассказывают о новых перспективах крымско-китайского экономического сотрудничества, но в самом Китае о визите делегации ничего не слышали.

Вероятно, потому, что на самом деле все трое участников делегации в Крым уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом, рассказал «Медузе» представитель московской китайской диаспоры. По фото- и видеорепортажам о визите китайской делегации в Крым представители китайской бизнес-диаспоры Москвы опознали своих знакомых. Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай, по утверждению источников «Медузы», тесно связаны друг с другом, они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках «Москва» и «Садовод».
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26.03.2021 00:42 Відповісти
Не знаю, кому как, но мне уже просто противно читать; "Евросоюз обеспокоен заявлениями о"
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26.03.2021 01:00 Відповісти
Какие минские договоренности, какая обеспокоенность. Перестаньте у кацапов покупать нефть и газ и эта бензоколонка через пол- года загнется.
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26.03.2021 01:19 Відповісти
Tю. Какие "соглашения" ? Кто сильнее, тот и прав.
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26.03.2021 01:28 Відповісти
Кто наглее
Кому то просто нравится жевать солли
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26.03.2021 01:57 Відповісти
Вже б визначились якось з цими "домовленостями". Або ми їх виконуємо, або - ні. А то в одному випадку - вони нам не підходять, а в іншому - кричимо про їх порушення.
А стосовно виборів в Думу, так там (в ЛДНР) незабаром буде більше громадян Росії, аніж тих хто ще не отримав російський паспорт.
Невже не зрозуміло навіщо Росія видає їм свої паспорти?
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26.03.2021 04:51 Відповісти
Такое впечатление, что эти институции только и способны выражать разную степень обеспокоенности.
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26.03.2021 06:25 Відповісти
а как же " там наши люди !! " ??? - а они то давно ихние , только за пенсиями сюда !!
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26.03.2021 07:55 Відповісти
Турбуйтесь,і одночасно потоки будуйте,щоб кацапня мала ще більше бабла!!!
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26.03.2021 08:55 Відповісти
може, пора вже долучити во виборів і народжених у СРСР... або усіх, хто розуміє мокшанську?
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26.03.2021 10:09 Відповісти
"Такие действия, как упрощенная и выборочная процедура получения российского гражданства, принудительная паспортизация и широкомасштабный призыв на военную службу в ВС РФ жителей Крымского полуострова являются примерами нарушений международного права и основных принципов и обязательств ОБСЕ", - указывается в заявлении.
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Вечно обеспокоенные, а почему Вы тогда приняли росию в ОБСЕ?
Тем более, что лаптестан нарушил даже Ваши же основные принципы и обязательства?
Если Вы сейчас в сотый раз обеспокоены, то что тогда мешает Вам исключить кацапстан из ОБСЕ?
Что, жаль расставаться с деньгами из росии? Они для Вас ближе и милее чем Ваши же принципы?
Источник: https://censor.net/ru/n3255680
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26.03.2021 10:27 Відповісти
ну і що це для нас міняє?
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26.03.2021 13:32 Відповісти
 
 