Вибори до Держдуми РФ на окупованому Донбасі повністю суперечать Мінським угодам, - Євросоюз в ОБСЄ
Євросоюз занепокоєний заявами про ймовірність виборів до Держдуми РФ на окупованих українських територіях, наголошуючи, що це було б порушенням Мінських угод.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила делегація Євросоюзу при ОБСЄ під час засідання Постійної ради цієї організації.
"Ми занепокоєні нещодавніми заявами, у тому числі з боку російських чиновників, про те, що усі ті люди, які отримали російські паспорти у Донецькій та Луганській областях України, також повинні мати можливість брати участь у виборах до Державної думи Росії, які відбудуться у вересні цього року. Ми наголошуємо, що проведення російських виборів на українській території без згоди України суперечило б духу Мінських домовленостей та порушувало б територіальну цілісність України як суверенної держави", - йдеться у заяві.
У ЄС засуджують будь-які спроби Москви нав'язати російські закони та норми населенню окупованих територій Донецької та Луганської областей України.
"Такі дії, як спрощена та вибіркова процедура отримання російського громадянства, примусова паспортизація та широкомасштабний призов на військову службу до ЗС РФ жителів Кримського півострова є прикладами порушень міжнародного права та основних принципів і зобов'язань ОБСЄ", - вказується у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
И так у них все через одно место: то наблюдатели на "референдуме"/выборах из ближайшего университета им.Патриса Лумумбы. То представители бизнеса - с рынка.
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11 марта 2021 года Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что «делегаты из Китая оценили туристический потенциал» полуострова. В разных источниках китайскую делегацию называли то «официальной», то просто «представительной».
Прокремлевские СМИ рассказывают о новых перспективах крымско-китайского экономического сотрудничества, но в самом Китае о визите делегации ничего не слышали.
Вероятно, потому, что на самом деле все трое участников делегации в Крым уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом, рассказал «Медузе» представитель московской китайской диаспоры. По фото- и видеорепортажам о визите китайской делегации в Крым представители китайской бизнес-диаспоры Москвы опознали своих знакомых. Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай, по утверждению источников «Медузы», тесно связаны друг с другом, они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках «Москва» и «Садовод».
Кому то просто нравится жевать солли
А стосовно виборів в Думу, так там (в ЛДНР) незабаром буде більше громадян Росії, аніж тих хто ще не отримав російський паспорт.
Невже не зрозуміло навіщо Росія видає їм свої паспорти?
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Вечно обеспокоенные, а почему Вы тогда приняли росию в ОБСЕ?
Тем более, что лаптестан нарушил даже Ваши же основные принципы и обязательства?
Если Вы сейчас в сотый раз обеспокоены, то что тогда мешает Вам исключить кацапстан из ОБСЕ?
Что, жаль расставаться с деньгами из росии? Они для Вас ближе и милее чем Ваши же принципы?
Источник: https://censor.net/ru/n3255680