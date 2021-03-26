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Росія живе у своєму вигаданому світі і постійно "пхає свого носа" в інші країни, - секретар РНБО Данілов

Росія живе у своєму вигаданому світі і постійно

Російська Федерація "захищає" не росіян, а російськомовних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо НВ.

"Це їхнє завдання, це їхня місія, вони собі так вигадали, вони живуть у своєму світі, вигаданому, і вони вважають, що має бути тільки російська імперія. Це у них такі імперські забаганки, які вони ніколи не припиняють і, на превеликий жаль, вони дуже дорого обходяться як для України, так і для Грузії, Молдови та всіх країн, які в оточенні Російської Федерації", - наголосив Данілов.

Як зауважив секретар РНБО, замість того, щоб займатися своїми внутрішніми справами, "Росія постійно пхаює свого носа в інші країни, починає там роздмухувати ті речі, на які сусіди не мали би звертати уваги".

"Є дуже небезпечна ситуація, пов’язана саме з мовою, я вже неодноразово говорив, що Росія обрала таку доктрину, що вона вже захищає не росіян, вона захищає російськомовних. Це дуже небезпечна ситуація для будь-якої країни. І ми кажемо, що якщо Україна починає розмовляти російською мовою, то чекайте, що Путін буде захищати тих громадян, до того ж не запитуючи у цих громадян, чи потребують вони того захисту, чи ні", - додав Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боротися із пропагандою РФ потрібно не тільки українською, а й російською мовою, - заступник голови ОП Костюк

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Топ коментарі
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Русскоязычная челюсть: https://www.youtube.com/watch?v=DpCStOSuaeI
Россия живет в своем выдуманном мире и постоянно "пихает свой нос" в другие страны, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 3935
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26.03.2021 07:18
+12
Россия живет в своем выдуманном мире и постоянно "пихает свой нос" в другие страны, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 7444
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26.03.2021 07:35
+12
Росія живе у своєму вигаданому світі і постійно "пхає свого носа" в інші країни, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 9068
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26.03.2021 07:47
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А я даже не против пихання носа в Украину. Правда при одном условии - точка пиханя должна располагаться точно по центру ануса Украины
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26.03.2021 07:15 Відповісти
Вони, щоб добиться свого, не гидують "пхнуть ніс" свій і не в таке "лайно"... Навіть вимазать кров"ю своїх громадян власні руки...
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26.03.2021 07:18 Відповісти
нечего анус русским носом вымазывать
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26.03.2021 07:59 Відповісти
от козломордых хорошие НОВОСТИ!!!!
https://echo.msk.ru/news/2811018-echo.html Вертолет Ка-32, упавший в Куршский залив, лежит на небольшой глубине рядом с берегом
Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах Калининградской области, из воды видны части корпуса, решается вопрос о поднятии воздушного судна на поверхность…
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26.03.2021 08:17 Відповісти
Он был тяжелее воздуха... Пєчалька, єдінственний вєртальот МЧС в калінінградскій оболасті
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26.03.2021 08:53 Відповісти
Тю! Та это же преотличненько.
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26.03.2021 09:51 Відповісти
Извращенец.
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26.03.2021 08:23 Відповісти
Давно это у тебя началось?
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26.03.2021 08:32 Відповісти
Русскоязычная челюсть: https://www.youtube.com/watch?v=DpCStOSuaeI
Россия живет в своем выдуманном мире и постоянно "пихает свой нос" в другие страны, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 3935
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26.03.2021 07:18 Відповісти
Эта еврейка и на идише не может и даже на иврите.
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26.03.2021 07:31 Відповісти
Вона не "єврейка"... Євреї живуть в Ізраїлі, розмовляють на івриті і сповідують юдаїзм. Жиди живуть по всьому світу, розмовляють на "ідіш" та на мовах країн проживання. "Маланці" живуть в країнах "постсовка", розмовляють на "абщепанятнам", ******* "русский мир", гроші і Сталіна...
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26.03.2021 08:36 Відповісти
Дуже змістовне та доходчиве визначення. Навіть останньому кацапу буде зрозумілим
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26.03.2021 08:55 Відповісти
Євреї живуть в Ізраїлі, розмовляють на івриті і сповідують юдаїзм./ А также Кедми и Вассермана.
Яков Кедми: Украина уверенно движется к нацистскому государству. Вассерман: Гражданская война на Украине - лучший из выходов. И израильские флажки пять лет -до победы Коломойского- здесь разжигали гражданскую войну: Пару сот виселец на Крещатики. / Только огонь судов Линча может избавить Украину и т.д.
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26.03.2021 09:42 Відповісти
В годы сралина такие люди выживали,а при румынах в годы оккупации (Вторая мировая война) такие челюстные особи переходили на разговорный румынский язык.
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26.03.2021 07:41 Відповісти
Так і я ж про те саме...
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26.03.2021 08:53 Відповісти
- Когда, наконец-то, Россия станет заботиться о рассеянах?
- Ты дурак?!... Для того, чтобы Россия стала переживать о благосостоянии россиян, им нужно переселиться в другую страну и стать гражданами этой страны...
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26.03.2021 07:22 Відповісти
Россия живет в своем выдуманном мире и постоянно "пихает свой нос" в другие страны, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 7444
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26.03.2021 07:35 Відповісти
Чиво вы приколупались? Кораблик устал и прилёг покемарить.
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26.03.2021 09:52 Відповісти
больны русизмом
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26.03.2021 07:36 Відповісти
Дохлятину РАБссию придумал Ельцин 12 июня 1990 года.До этой даты никакой РАБссии не было на карте Мира,ибо Империя не имеет Юридической силы в Международном Праве.Кста слово "Донбасс" тоже не имеет юридической силы,ибо придумано Мавзолейным быдлом Сралина...
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26.03.2021 07:41 Відповісти
Московиты пригнали своё быдло с Приуралья(химиков) на работы в донецком угольном бассейне, этот не потреб подтянул свои семьи, а потом их правнуки и внуки говорят что это их руська земля, тут их предки каждый угол обосрали.
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26.03.2021 07:48 Відповісти
Росія живе у своєму вигаданому світі і постійно "пхає свого носа" в інші країни, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 9068
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26.03.2021 07:47 Відповісти
А Америка не пихает? Пусть сидит в своем полушарии и с Гондурасом разбирается.
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26.03.2021 07:48 Відповісти
Это оказывается омерига тебе бутылку пихает?
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26.03.2021 08:33 Відповісти
Болван... Америке и нафиг не нужен тот Гондурас Гватемала Мексика и даже Канада... Дятел с 7 классным образованием
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26.03.2021 07:51 Відповісти
Росія живе у своєму вигаданому світі і постійно "пхає свого носа" в інші країни, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 4149
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26.03.2021 07:55 Відповісти
Росія живе у своєму вигаданому світі і постійно "пхає свого носа" в інші країни, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 423 этому быдлу все надо
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26.03.2021 07:56 Відповісти
- Жьора, и шьо Ви такой обеспокоенный?!... Притеснений в Одессе, по поводу русского языка? Не переживайте... Если что, Путин придёт и защитит!...
- Вот этого я и боюсь...
- Чего? "Бандер"?
- Нет... Того, что Путин придёт защищать...
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26.03.2021 08:38 Відповісти
Росія живе у своєму вигаданому світі і постійно "пхає свого носа" в інші країни, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 9168Росія живе у своєму вигаданому світі і постійно "пхає свого носа" в інші країни, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 4473
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26.03.2021 07:57 Відповісти
Росія живе у своєму вигаданому світі і постійно "пхає свого носа" в інші країни, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 8685.....
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26.03.2021 07:57 Відповісти
Пан Данилов відбився від кріпких зелених рук. Та подивися в очі ху@ла - там сплошний мир. Не віриш? Запитай у Найсвітлішого. Він не тільки в цьому нас перекронував, а цілий світ.
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26.03.2021 08:13 Відповісти
Но вот и пришло первое понимание, что ни каких "русских" нет. Есть росеянцы и есть русскоязычные. А русских придумали, что бы оправдывать вторжение.
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26.03.2021 08:18 Відповісти
у словосполученні «кацап буцімто звиздить» - зайве слово «буцімто»
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26.03.2021 08:37 Відповісти
орки суют не нос, а своё паганое свиное рыло ! и живут они так, потому что им это позволяет весь мир ..
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26.03.2021 08:38 Відповісти
У русскіх родіна вєзьдє, а врагі - весь мір.
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26.03.2021 08:46 Відповісти
Висновок для України,Молдови,Грузії і решти прикордонних країн - робити військовий союз і повернути свої території.
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26.03.2021 08:47 Відповісти
Рашка пхає свого носа куди собака свій х*й не суне
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26.03.2021 09:29 Відповісти
Язык это только повод. Если он пропадет, то Россия тут же найдет другой. Не будет защищать русскоязычных, так будет защищать православных. Не будет защищать православных, так будет защищать славян. Ну а если все соседние народы сменят веру, язык и, с помощью какой-то хитрой манипуляции устранят из своих генов славянство, то Россия станет защищать лысых, потому что они похожи на Путина.
Была старая байка про волка и ягненка, с очень уместной для данного случая фразой: "Ты виноват уж тем, что хочеться мне кушать". А все соседи России виноваты потому, что являються ее соседями и при этом достаточно слабы.
И еще, вспомните повод для нападения на Финляндию в Зимней Войне. Тогда Сталин захотел "отодвинуть границы от Ленинграда". Ватка до сих пор использует этот "железный" аргумент для оправдания Зимней войны.
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26.03.2021 09:38 Відповісти
Росія живе у своєму вигаданому світі і постійно "пхає свого носа" в інші країни, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 6369
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26.03.2021 09:53 Відповісти
Мордор как страна по своей сути империя в последней фазе ее развития , то есть ее ждет окончательный распад . Империи они как люди рождаются , живут и умирают ,все три этапа можно замедлить но остановить невозможно , после начала распада во время первой мировой у комуняк получилось замедлить этот процес , но в 90-е он начался с новой силой и теперь мы наблюдаем третью окончательную фазу распада . Конечно тот же ***** мог выбрать британский вариант развала империи , то есть добровольный раздел с созданием Британского содружества . Но кацапы так не хотят , они обязательно должны залить кровью , при чем реками и океанами крови, смерть , своей империи. То же Ельцин начал шаги в этом направлении , но самим кацапам это не как не понравилось , по тому к власти пришел ***** ....
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26.03.2021 09:54 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26472066.html Пацан сказал - пацан сделал Росія живе у своєму вигаданому світі і постійно "пхає свого носа" в інші країни, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5438
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26.03.2021 10:15 Відповісти
"Россия выбрала такую доктрину, она уже защищает не русских, она защищает русскоязычных" - повна х..ня! Доктрина кацапстану - захоплення всіх територій постсовка, а рускагаварящі і руссскіє потрібні кремлівцям лише як раби.
Зєшобла лише на словах і то не завжди хоче виглядати антикацапстанською, але смішні санкції проти медведчука і закупка електроенергії в Мордору говорить про інше.
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26.03.2021 10:38 Відповісти
Молодец Алексей Мячеславович, можете врезать когда захотите.
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26.03.2021 10:56 Відповісти
 
 