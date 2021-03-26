Росія живе у своєму вигаданому світі і постійно "пхає свого носа" в інші країни, - секретар РНБО Данілов

Російська Федерація "захищає" не росіян, а російськомовних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо НВ.

"Це їхнє завдання, це їхня місія, вони собі так вигадали, вони живуть у своєму світі, вигаданому, і вони вважають, що має бути тільки російська імперія. Це у них такі імперські забаганки, які вони ніколи не припиняють і, на превеликий жаль, вони дуже дорого обходяться як для України, так і для Грузії, Молдови та всіх країн, які в оточенні Російської Федерації", - наголосив Данілов.

Як зауважив секретар РНБО, замість того, щоб займатися своїми внутрішніми справами, "Росія постійно пхаює свого носа в інші країни, починає там роздмухувати ті речі, на які сусіди не мали би звертати уваги".

"Є дуже небезпечна ситуація, пов’язана саме з мовою, я вже неодноразово говорив, що Росія обрала таку доктрину, що вона вже захищає не росіян, вона захищає російськомовних. Це дуже небезпечна ситуація для будь-якої країни. І ми кажемо, що якщо Україна починає розмовляти російською мовою, то чекайте, що Путін буде захищати тих громадян, до того ж не запитуючи у цих громадян, чи потребують вони того захисту, чи ні", - додав Данілов.

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