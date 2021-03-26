Через прагнення РФ і Китаю вплинути на вакцини ми стоїмо перед світовою війною нового типу, - Макрон

Через пандемію коронавірусу і спроби Росії та Китаю політично впливати через поставки вакцин європейські країни "опинилися на порозі світової війни нового типу".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, пише Le Figaro.

"Ми стоїмо перед світовою війною нового типу, перед обличчям атак, а також через прагнення Росії і Китаю вплинути на вакцини. Перед обличчям цього ми маємо бути незалежними", - наголосив він.

За словами Макрона, Європа вже має можливість виробляти власні вакцини: європейські країни перебувають "у процесі створення потенціалу для виробництва вакцин другого покоління".

Зі свого боку наявність різних варіантів дозволить виробити стратегію боротьби з вірусом.

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"Вірус продовжуватиме існувати, поширюватися, видозмінюватися, а у нас буде відповідь, яку ми зможемо надати. І зараз ми розвиваємо ці можливості реагувати у нас, у Європі", - зазначив глава Франції.

Нагадаємо, 22 березня в ЄС заявили, що їм "абсолютно не потрібна" COVID-вакцина Sputnik V - у Росії обурилися.