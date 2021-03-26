Через прагнення РФ і Китаю вплинути на вакцини ми стоїмо перед світовою війною нового типу, - Макрон
Через пандемію коронавірусу і спроби Росії та Китаю політично впливати через поставки вакцин європейські країни "опинилися на порозі світової війни нового типу".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, пише Le Figaro.
"Ми стоїмо перед світовою війною нового типу, перед обличчям атак, а також через прагнення Росії і Китаю вплинути на вакцини. Перед обличчям цього ми маємо бути незалежними", - наголосив він.
За словами Макрона, Європа вже має можливість виробляти власні вакцини: європейські країни перебувають "у процесі створення потенціалу для виробництва вакцин другого покоління".
Зі свого боку наявність різних варіантів дозволить виробити стратегію боротьби з вірусом.
"Вірус продовжуватиме існувати, поширюватися, видозмінюватися, а у нас буде відповідь, яку ми зможемо надати. І зараз ми розвиваємо ці можливості реагувати у нас, у Європі", - зазначив глава Франції.
Нагадаємо, 22 березня в ЄС заявили, що їм "абсолютно не потрібна" COVID-вакцина Sputnik V - у Росії обурилися.
Будь ласка, зачекайте...
Женщина из Венеции ведет канал в youtube, так она сказала, что всеми ресторанами в Венеции владеют китайцы, а итальянцы на них поварами да официантами работают (иначе перед туристами китайцам неловко).
И что в дорогих бутиках скупаются только китайцы, хотя из-за пандемии им вроде как бЭ вЪезд запрещен.
Я не против того, чтобы китайцы скупались, кстати.
Просто почему бы вместе с ними не скупаться и итальянцам?
Наполеон Бонапарт предупреждал: "Китай спит. И слава Богу что спит, не дай Бог он проснётся".
Не послушали в 20-м веке америкосы и комуняки умного Бонапарта - разбудили Китай. Теперь головная боль.
Мы получаем из тоталитарных государств лишь ту информацию, которую они нам предоставляют.
А насколько она правдива - большой вопрос.
https://censor.net/ru/user/180379 26.03.21 07:59
Подлее и коварнее, чем китайцы, нет нации на свете. Кстати, заметили, сколько китайцев переехали в Киев, купили здесь жилье, создали семьи? То же самое, только активнее, в Европе. Ну и число сделок (покупатели - китайцы) по скупке недвижимости, активов по всему миру странным образом выросло. Не верите? Спросите тех, кто живет в Австралии, Италии, Австрии и повсюду.
Незрозуміло, як це уживається і відбувається.
1. Бил Гейтс уже давно забросил свой Майкрсофт и вкладывал деньги в вирусологию. Существует версия, что именно он финансировал разработки в Ухане, а китайцы не предоставляют информацию.
2. Израиль вводил самый жёсткий карантин в мире.
3. Израиль самыми большими темпами в мире вакцинирует своих граждан.
А теперь просто зададим себе вопрос - кто быстрее разработает вакцину, тот кто изобрел данный вирус или тот, кто столкнулся с результатами эпидемии?
Так что вероятных подозреваемых не две стороны, а ТРИ!
Не забываем, что РФ правят Дерипаски, Ротенберги, Абрамовичи и прочие... Неужели вы считаете, что они станут подставлять евреев?
Из Торы - "Ворон ворону глаз не выклюет, а еврей, еврею, всегда руку помощи протянет". Вы, наверняка как и я, много лет слышали лишь ПЕРВУЮ половину этой пословицы, как и например, "Про покойника не говорят ничего плохого, КРОМЕ ПРАВДЫ"? Или, "моя хата з краю, ПЕРШИМ У БІЙ ВСТУПАЮ".
Интересно, да? С этими пословицами, очень оказывается интересно.
Плохо, что этих Ковидов эти две страны-исчадья ада разработали на десять поколений.
Чуткая к детским проблемам Брижит Жановна утешила: "Эмманюэльчик, не бойся, ты уже взрослый мальчик, придётся потерпеть. Это хулиган Путин на тебя хрен положил. Лучше не связывайся с ним. Вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, вы не поймёте друг друга".
Где ж вы раньше были, суслики, пока не появилась угроза прибыли потерять?
Профит застил глаза и вы не знали, с кем имеете дело, марионетки вы жалкие?
Выражаю глубокую озабоченность.
а вирус создали хрюсские ивреи !!