УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7344 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
715 10
обстріл (27110) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ за минулу добу вісім разів зривали "тишу" в районі проведення ООС, бойових втрат немає, - штаб

Найманці РФ за минулу добу вісім разів зривали

За минулу добу, 25 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу селища Світлодарськ, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Позиції наших захисників поруч населеного пункту Майорськ окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У межах відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях захисників України з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Широкиного противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Розрахунки протиповітряної оборони з артилеристами тренувалися на адмінмежі з Кримом припиняти проведення повітряної розвідки ворогом, - Наєв. ВIДЕО

Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 ранку 26 березня обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ за минулу добу вісім разів зривали тишу в районі проведення ООС, бойових втрат немає, - штаб 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
«Стрелков сидел и рассказывал, как убивал за русский мир. Я категорическая противница таких патриотов и национализма», - заявила она.При этом Поклонская призвала «остановиться», не уточнив, что это значит на практике для Народного ополчения ЛДНР и мирных жителей Донбасса.«Я вижу, какой Донбасс сегодня - его просто убили. Люди там нищие, они ни за российскую, ни за украинскую власть, они за мир, они устали, они хотят жить нормально, а им не дают возможности. Я не знаю, кто виноват. Наверное, нужно всем остановиться и позволить людям жить», - сказала депутат.
показати весь коментар
26.03.2021 07:57
+2
***** прийшло туди де його звали.
показати весь коментар
26.03.2021 08:01
+2
Яка вже може бути тиша? Хіба, що в голові одного тіла, коли нанюхається коксу. Гинуть найкращі, а всяка понань розпоряджається казною держави, яка їй геть не потрібна. Ця погань не збиралася і не буде в майбутньому йти боронити Україну.
показати весь коментар
26.03.2021 08:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наемники РФ за прошедшие сутки восемь раз срывали "тишину" в районе проведения ООС, боевых потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 9816
показати весь коментар
26.03.2021 07:47 Відповісти
«Стрелков сидел и рассказывал, как убивал за русский мир. Я категорическая противница таких патриотов и национализма», - заявила она.При этом Поклонская призвала «остановиться», не уточнив, что это значит на практике для Народного ополчения ЛДНР и мирных жителей Донбасса.«Я вижу, какой Донбасс сегодня - его просто убили. Люди там нищие, они ни за российскую, ни за украинскую власть, они за мир, они устали, они хотят жить нормально, а им не дают возможности. Я не знаю, кто виноват. Наверное, нужно всем остановиться и позволить людям жить», - сказала депутат.
показати весь коментар
26.03.2021 07:57 Відповісти
***** прийшло туди де його звали.
показати весь коментар
26.03.2021 08:01 Відповісти
***** приходить навіть туди, де його ніхто не кличе. .
показати весь коментар
26.03.2021 08:05 Відповісти
В 14 році ***** засилало і до нас своїх емісарів рускава міра, але їх наладили звідси під сраку коліном .
показати весь коментар
26.03.2021 08:19 Відповісти
Но теперь Героев защищавших , ценой своих жизнейУкраину ,уклонисты - зеиуды , под руководством портного , бросают в тюрьмы
показати весь коментар
26.03.2021 10:00 Відповісти
Казанский подробно разбирал то интервью. Как обычно, ну совсем не палятся...
показати весь коментар
26.03.2021 08:32 Відповісти
Щось цей нарот переплутав. Вона лоханська, а не юзівська.
показати весь коментар
26.03.2021 07:58 Відповісти
Яка вже може бути тиша? Хіба, що в голові одного тіла, коли нанюхається коксу. Гинуть найкращі, а всяка понань розпоряджається казною держави, яка їй геть не потрібна. Ця погань не збиралася і не буде в майбутньому йти боронити Україну.
показати весь коментар
26.03.2021 08:09 Відповісти
Зривали тишу - це просто не влучили...
показати весь коментар
26.03.2021 08:48 Відповісти
 
 