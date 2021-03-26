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Байден (2862) вакцина (4418) США (21036) COVID-19 (19763)

200 млн щеплень за 100 днів: Байден збільшив мету з вакцинації населення США

200 млн щеплень за 100 днів: Байден збільшив мету з вакцинації населення США

Президент США Джо Байден у четвер, 25 березня, заявив, що поставив за мету, щоб у країні зробили 200 млн вакцинацій проти коронавірусу за перші 100 днів його перебування на посаді глави держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"8 грудня я повідомив, що сподіваюся, що людям зроблять 100 мільйонів щеплень за перші сто днів мого президентства. Ми досягли цієї мети минулого тижня, на 42 дні раніше терміну", - заявив Байден під час своєї першої пресконференції в Білому домі з того часу, як він став президентом, передає агентство dpa.

"Сьогодні я ставлю перед собою другу мету. Вона полягає в тому, щоб до моїх 100 днів ввести людям 200 мільйонів доз", - повідомив президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден обіцяв 100 млн доз COVID-вакцин за перші 100 днів президентства: встиг за 58

Як відомо, після повільного старту кампанія вакцинації в США швидко прискорилася. На темпи вплинув вихід на ринок США третьої вакцини дозволеної до використання вакцини Johnson & Johnson, яка складається з однієї дози.

Нині у США щодня вакцинують від двох до трьох мільйонів осіб. Країна належить до тих, які постраждали від пандемії COVID-19 найбільше у світі. Там зафіксовано як найбільше заражень (понад 125 мільйонів), так і найбільше смертей внаслідок хвороби (понад 558 тисяч).

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Топ коментарі
+5
а у нас 20 видосиков в неделю, о процветающей инвестиционно-привлекательной стране зебуинов
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26.03.2021 07:49
+4
ни одна страна в мире при отсутствии вакцин для собственного населения не озабочена тем, чтобы дать возможность и приветствовать завоз вакцин частным бизнесам, потому что собственное население это просто бы не поняло и такая власть не продержалась бы и до вечера..., но Украина здесь может быть впереди всей планеты - у нас население даже не дрогнуло, потому что привыкло, что о нем вспоминают только перед выборами, а в остальное время власти вытирают об него ноги и откровенно считают абсолютными лохами...
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26.03.2021 09:23
+4
Кацап, ты же в курсе как никто другой, что Трамп это клоун из кремлёвского цирка ! ))
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26.03.2021 10:21
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а у нас 20 видосиков в неделю, о процветающей инвестиционно-привлекательной стране зебуинов
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26.03.2021 07:49 Відповісти
А Трамп бы с убовольствием всех колол Спутником 5 )))
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26.03.2021 07:51 Відповісти
Трамп і організував виробництво вакцини в Америці, дурна ти кацапура.
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26.03.2021 08:16 Відповісти
Не Трамп, а Пфайзер, бо Пфайзер це ж не державний завод...
Це те саме, що сказати, що Трамп організував виробництво Тесли Модел 3 в США - найпопулярнішого електромобіля у світі
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26.03.2021 08:57 Відповісти
Якщо б не Трамп, то вакцин взагалі не було б. Та й США не було б, якщо б не Трамп.
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26.03.2021 10:11 Відповісти
.........................................................................
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26.03.2021 10:17 Відповісти
Кацап, ты же в курсе как никто другой, что Трамп это клоун из кремлёвского цирка ! ))
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26.03.2021 10:21 Відповісти
догоним и перегоним!
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26.03.2021 07:56 Відповісти
А зебизяны получат китайский укол, но только после того как вернут мотор сич.
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26.03.2021 07:58 Відповісти
Зранку отримав *дозу * ?
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26.03.2021 08:00 Відповісти
Та подожди,они ещё за эту сич спросят с украины.
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26.03.2021 08:03 Відповісти
200 млн прививок за 100 дней: Байден увеличил цель по вакцинации населения США - Цензор.НЕТ 5994
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26.03.2021 07:59 Відповісти
Митрику-радіть!
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26.03.2021 08:08 Відповісти
А у нас целый ОДИН полностью вакцинированный украинец! Спасибо Зебобам!
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26.03.2021 08:07 Відповісти
Що ти, Джо, робив коли президент Трамп організовував виробництво вакцини в Америці? А! Згадав!-разом із іншими ідіотами-демами верещав, що вакцину треба називати «вакциною Трампа» і закликав американців масово відмовлятись від вакцинації.
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26.03.2021 08:20 Відповісти
But across America, Democrats, independents and even some Republicans do not trust his administration to produce a safe and effective vaccine on such an aggressive timeline. Such hesitancy threatens to exacerbate the public health risk for millions of Americans whenever a vaccine is released.
With the Nov. 3 election fast approaching, Democratic officials face a delicate political challenge.
Should they attack Trump's vaccine claims too aggressively, Democrats risk further undermining public confidence in a possible lifesaving medicine while looking as though they are rooting against a potential cure. But if they don't push back, it makes it easier for Trump to use the real or imagined prospect of a vaccine to boost his reelection campaign.

19 Вересня, 2020.
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26.03.2021 08:27 Відповісти
Завдяки недолугим діям Трампа в США від ковіду померло БІЛЬШЕ людей, ніж загинуло у Другій світовій, Корейській та В'єтнамській війнах разом узятих! Показники смертності в США при Трампі навіть гірші були, ніж в Україні зараз...
Ну і Трамп демонстративно не носив маску і чомусь інших публічно за це засуджував! Його виборці повелися на це і наслідували його!
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26.03.2021 09:00 Відповісти
ни одна страна в мире при отсутствии вакцин для собственного населения не озабочена тем, чтобы дать возможность и приветствовать завоз вакцин частным бизнесам, потому что собственное население это просто бы не поняло и такая власть не продержалась бы и до вечера..., но Украина здесь может быть впереди всей планеты - у нас население даже не дрогнуло, потому что привыкло, что о нем вспоминают только перед выборами, а в остальное время власти вытирают об него ноги и откровенно считают абсолютными лохами...
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26.03.2021 09:23 Відповісти
А чим вакцинують американців, євреїв та китайців? І скільки їх провакцинували? Хотілося б дізнатися ось таку просту інформацію.
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26.03.2021 10:40 Відповісти
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
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26.03.2021 11:06 Відповісти
У Байдена надо учиться, как держать слово. Но в нашем политикУме не знают, что это такое
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26.03.2021 12:09 Відповісти
и все эти вакцины разработаны и произведены при Трампе.
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28.03.2021 01:52 Відповісти
 
 