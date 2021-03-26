200 млн щеплень за 100 днів: Байден збільшив мету з вакцинації населення США
Президент США Джо Байден у четвер, 25 березня, заявив, що поставив за мету, щоб у країні зробили 200 млн вакцинацій проти коронавірусу за перші 100 днів його перебування на посаді глави держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"8 грудня я повідомив, що сподіваюся, що людям зроблять 100 мільйонів щеплень за перші сто днів мого президентства. Ми досягли цієї мети минулого тижня, на 42 дні раніше терміну", - заявив Байден під час своєї першої пресконференції в Білому домі з того часу, як він став президентом, передає агентство dpa.
"Сьогодні я ставлю перед собою другу мету. Вона полягає в тому, щоб до моїх 100 днів ввести людям 200 мільйонів доз", - повідомив президент США.
Як відомо, після повільного старту кампанія вакцинації в США швидко прискорилася. На темпи вплинув вихід на ринок США третьої вакцини дозволеної до використання вакцини Johnson & Johnson, яка складається з однієї дози.
Нині у США щодня вакцинують від двох до трьох мільйонів осіб. Країна належить до тих, які постраждали від пандемії COVID-19 найбільше у світі. Там зафіксовано як найбільше заражень (понад 125 мільйонів), так і найбільше смертей внаслідок хвороби (понад 558 тисяч).
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