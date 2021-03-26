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Pfizer і BioNTech почали тестування вакцини на дітях віком до 12 років

Pfizer і BioNTech почали тестування вакцини на дітях віком до 12 років

Компанії Pfizer і BioNTech почали тестування своєї вакцини проти коронавірусної інфекції на дітях віком до 12 років, щоб до початку 2022 року розширити застосування препарату і до цієї вікової групи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це в четвер, 25 березня, пише Reuters.

За даними агентства, у випробуваннях препарату візьмуть участь діти віком від шести місяців.

За словами представника Pfizer Шарон Кастільо, перші дози вакцини діти отримали вже в середу, 24 березня. Результати тестування компанія сподівається отримати в другій половині 2021 року.

Pfizer і BioNTech планують спочатку протестувати безпеку своєї вакцини з подвійним уведенням вакцини в трьох різних дозах - 10, 20 і 30 мкг - в дослідженні фази I/II за участю 144 учасників.

Пізніше вони планують розширити дослідження до 4500 учасників на пізній стадії, в якому вони будуть перевіряти безпеку, переносимість та імунну відповідь, створювану вакциною, ймовірно, шляхом вимірювання рівнів антитіл у молодих людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Moderna досліджує дію своєї вакцини проти коронавірусу на дітей

Кастільо сказав, що компанії сподіваються отримати дані випробування в другій половині 2021 року.

Вакцина Pfizer/BioNTech була дозволена регулюючими органами США наприкінці грудня для людей у ​​віці 16 років і старші. За даними Центрів США з контролю і профілактики захворювань, станом на ранок середи в США було введено майже 66 мільйонів доз вакцини.

Напередодні стало відомо, що в Києві почали вакцинувати людей старших 80 років.

Також читайте: Включення вакцини проти COVID-19 до списку обов'язкових для школярів було б правильним рішенням, - освітній омбудсмен Горбачов

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Топ коментарі
+3
антивоспу тоже так тестировали, и поєтому оспьі сейчас нет.
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26.03.2021 08:43
+2
"По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев" - твоюжмндь,слов нет((((, испытания на детях....куда катится этот долбаный мир?
И есть же дауны-родители,которые дают согласие на испытание на своих детях....или на сиротах проводят((
Мрази натуральные
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26.03.2021 08:40
+1
И чуму бубонную тоже,и все это испытывали на детях..
Ок, согласен.Только на ваших испытывайте,а мои дети постоят-посмотрят.
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26.03.2021 10:07
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"По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев" - твоюжмндь,слов нет((((, испытания на детях....куда катится этот долбаный мир?
И есть же дауны-родители,которые дают согласие на испытание на своих детях....или на сиротах проводят((
Мрази натуральные
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26.03.2021 08:40 Відповісти
антивоспу тоже так тестировали, и поєтому оспьі сейчас нет.
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26.03.2021 08:43 Відповісти
И чуму бубонную тоже,и все это испытывали на детях..
Ок, согласен.Только на ваших испытывайте,а мои дети постоят-посмотрят.
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26.03.2021 10:07 Відповісти
ну тому процес і є добровільний.
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26.03.2021 11:37 Відповісти
Дурак ты, Барометр...
Твои дети вобойдутся без привики вообще или уколятся непроверенной?
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26.03.2021 12:14 Відповісти
Ну ты не дурак,ты "умный",вот пусть на твоих детях и тестируют,нет проблем то,я согласен....а мои постоят,посмотрят как тесты на твоих пройдут.А там видно будет.
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26.03.2021 13:36 Відповісти
Ты идиот? Как твои дети получат проверенную вакцину без "По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев" - твоюжмндь,слов нет((((, испытания на детях....куда катится этот долбаный мир?" ??
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26.03.2021 14:06 Відповісти
Длбеб,я тебе уже написал:мои дети подождут когда пройдут испытания на твоих детях.Не мороси
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26.03.2021 14:14 Відповісти
И да,в школе мои дети давно привиты стандартными,проверенными вакцинами.Шмурдяк постоим-посмотрим, как на твоих будут испытывать.Ты кстати дашь согласие на испытания вакцины на своём ребёнке?
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26.03.2021 14:16 Відповісти
Ты - идиот. И в своей фразе "По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев" - твоюжмндь,слов нет((((, испытания на детях....куда катится этот долбаный мир?" ты забыл упомянуть, на чьих именно детях можно испытывать, а на чьих - нет.
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26.03.2021 16:20 Відповісти
Так я тебе-дурачку полезному,задаю вопрос:ты бы дал согласие на испытание вакцины на своих детях?
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26.03.2021 17:30 Відповісти
Ты - идиот. Повторю ещё раз:
Ты - идиот. И в своей фразе "По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев" - твоюжмндь,слов нет((((, испытания на детях....куда катится этот долбаный мир?" ты забыл упомянуть, на чьих именно детях можно испытывать, а на чьих - нет.
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26.03.2021 17:41 Відповісти
Да по ходу,это ты идиот причем идиот на +100500
На вопрос ответить не можешь,обосрался и слился.Ясно/понятно,двуличная глиста.
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26.03.2021 21:46 Відповісти
По ходу ты сперва прочитай что ты САМ написал, а ПОТОМ вопросы задавай.
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27.03.2021 09:34 Відповісти
Ты слепой что ли?А как ты тогда пишешь?Ты статью читал?
"Компании Pfizer и BioNTech начали тестирование своей вакцины от коронавирусной инфекции на детях младше 12 лет, чтобы к началу 2022 года расширить применение препарата и до этой возрастной группы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в четверг, 25 марта, пишет Reuters.

По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев."

Я тебе ее цитирую!
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28.03.2021 14:19 Відповісти
Ну и чем ты возмущён?
Это стандвартная практика.
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28.03.2021 15:00 Відповісти
Там выше,тебе человек предложил на твоих детях испытать.Пожалуй поддержу,тем более что для тебя это стандартная практика.
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28.03.2021 21:57 Відповісти
Дорогой Барометр, я тебя понял !
В этой импириалистической Америке капиталистическая компания Пфазер ловит на улицах маленьких детей, связывает их и насильно прививает!
Ужас!
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29.03.2021 11:14 Відповісти
А ну розкаж,на чьих детях можно испытывать,а на чьих нет?Подонок,твоя фамилия Менгеле?Испытаем на твоих,чтоб не блеял
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26.03.2021 21:52 Відповісти
Мой маленький крикливый Пиноккио, так устроен мир....
Или ты ешь лекарства, которые никто не испытывал?
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27.03.2021 09:35 Відповісти
Я не ем лекарства,спорт деточка тебе в помощь
Но таки слив защитан👎,комбо
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28.03.2021 14:13 Відповісти
Никогда не говори "никогда"....
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28.03.2021 15:01 Відповісти
Есть детдома и интернаты.
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26.03.2021 21:54 Відповісти
 
 