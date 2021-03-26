Pfizer і BioNTech почали тестування вакцини на дітях віком до 12 років
Компанії Pfizer і BioNTech почали тестування своєї вакцини проти коронавірусної інфекції на дітях віком до 12 років, щоб до початку 2022 року розширити застосування препарату і до цієї вікової групи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це в четвер, 25 березня, пише Reuters.
За даними агентства, у випробуваннях препарату візьмуть участь діти віком від шести місяців.
За словами представника Pfizer Шарон Кастільо, перші дози вакцини діти отримали вже в середу, 24 березня. Результати тестування компанія сподівається отримати в другій половині 2021 року.
Pfizer і BioNTech планують спочатку протестувати безпеку своєї вакцини з подвійним уведенням вакцини в трьох різних дозах - 10, 20 і 30 мкг - в дослідженні фази I/II за участю 144 учасників.
Пізніше вони планують розширити дослідження до 4500 учасників на пізній стадії, в якому вони будуть перевіряти безпеку, переносимість та імунну відповідь, створювану вакциною, ймовірно, шляхом вимірювання рівнів антитіл у молодих людей.
Кастільо сказав, що компанії сподіваються отримати дані випробування в другій половині 2021 року.
Вакцина Pfizer/BioNTech була дозволена регулюючими органами США наприкінці грудня для людей у віці 16 років і старші. За даними Центрів США з контролю і профілактики захворювань, станом на ранок середи в США було введено майже 66 мільйонів доз вакцини.
Напередодні стало відомо, що в Києві почали вакцинувати людей старших 80 років.
Будь ласка, зачекайте...
И есть же дауны-родители,которые дают согласие на испытание на своих детях....или на сиротах проводят((
Мрази натуральные
Ок, согласен.Только на ваших испытывайте,а мои дети постоят-посмотрят.
Твои дети вобойдутся без привики вообще или уколятся непроверенной?
Ты - идиот. И в своей фразе "По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев" - твоюжмндь,слов нет((((, испытания на детях....куда катится этот долбаный мир?" ты забыл упомянуть, на чьих именно детях можно испытывать, а на чьих - нет.
На вопрос ответить не можешь,обосрался и слился.Ясно/понятно,двуличная глиста.
"Компании Pfizer и BioNTech начали тестирование своей вакцины от коронавирусной инфекции на детях младше 12 лет, чтобы к началу 2022 года расширить применение препарата и до этой возрастной группы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в четверг, 25 марта, пишет Reuters.
По данным агентства, в испытаниях препарата примут участие дети в возрасте от шести месяцев."
Я тебе ее цитирую!
Это стандвартная практика.
В этой импириалистической Америке капиталистическая компания Пфазер ловит на улицах маленьких детей, связывает их и насильно прививает!
Ужас!
Или ты ешь лекарства, которые никто не испытывал?
Но таки слив защитан👎,комбо