В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано рекордні 18 132 випадки зараження, одужали 7138 осіб
За минулу добу в Україні виявлено 18 132 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 - найбільшу кількість з початку пандемії.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"18 132 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 4 826 осіб;
летальних випадків – 326;
одужало – 7 138 осіб;
здійснено тестувань за добу – 119 087 (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 614 707 осіб;
одужало – 1 290 158 осіб;
летальних випадків – 31 461;
проведено ПЛР-тестувань – 7 889 544.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1545), Дніпропетровській (1358), Львівській (1304), Харківській (1204) областях та м. Київ (1164)", - розповів Степанов.
Зауважимо, що в Україні другий день поспіль фіксується найвищий показник виявлених нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. Вчора було 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. До цього рекордними були 16 294 нові випадки, зафіксовані за 27 листопада 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
але ж ні -вони позаражають інших..
бо вони,бл..ді ,легко переносять...як грип..(
Так что не картинки нужно расклеивать, а соблюдать элементарные санитарные меры, а самое первое - поменьше шастать по помещениям, где придурки без масок дышат друг другу прямо в морду.
больнички (какие-никакие) забиты, место найти - чудо! поэтому - не болейте и берегите себя!!
Вот под фонтами побегать, шаурму пожрать, за деньги налогоплательщиков с семьей отдохнуть - вот это СИЛА!!!
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-obnaruzhili-eshe-bolee-treh-tysyach-novyh-sluchaev-covid-19
Февраль. Сделано тестов... 20183шт. и 3 206шт. положительных.
Сегодня сделано 119 087 тестов. Т.е. примерно в 6 раз больше. Выявлено 18к больных. То есть в 6 раз больше по сравнению с 3к.