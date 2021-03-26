В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано рекордні 18 132 випадки зараження, одужали 7138 осіб

За минулу добу в Україні виявлено 18 132 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 - найбільшу кількість з початку пандемії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"18 132 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 826 осіб;

летальних випадків – 326;

одужало – 7 138 осіб;

здійснено тестувань за добу – 119 087 (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 614 707 осіб;

одужало – 1 290 158 осіб;

летальних випадків – 31 461;

проведено ПЛР-тестувань – 7 889 544.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1545), Дніпропетровській (1358), Львівській (1304), Харківській (1204) областях та м. Київ (1164)", - розповів Степанов.

Зауважимо, що в Україні другий день поспіль фіксується найвищий показник виявлених нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. Вчора було 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. До цього рекордними були 16 294 нові випадки, зафіксовані за 27 листопада 2020 року.







