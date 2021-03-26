За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 738 осіб, загалом - 174 325, - Степанов

174 324 особи в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 1 людина.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"18 738 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 25 березня 2021 року в Україні.174 325 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина", - розповів Степанов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов: Ми вітаємо завезення бізнесом вакцин на приватний ринок