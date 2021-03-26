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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 738 осіб, загалом - 174 325, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 738 осіб, загалом - 174 325, - Степанов

174 324 особи в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 1 людина.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"18 738 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 25 березня 2021 року в Україні.174 325 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина", - розповів Степанов

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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 738 человек, всего - 174 325, - Степанов - Цензор.НЕТ 1429
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26.03.2021 08:38 Відповісти
- Какой фильм оказал самое большое влияние на вашу жизнь?
- Это фильм "Слуга народа".
Причём я этот фильм, ****, даже не смотрел! ( С)
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26.03.2021 08:47 Відповісти
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26.03.2021 09:25 Відповісти
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26.03.2021 10:04 Відповісти
Це невакцинація! Це окозамилювання
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26.03.2021 09:09 Відповісти
500 000 вакцин - 174 325 = 325 675 доз нужно успеть использовать до 23 июля (87 дней)
а уже ж притарили новую...
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26.03.2021 09:09 Відповісти
Навички швидкого читання іноді роблять і шкоду. Ось, що я прочитав, проглядаючи стрічку новин:
"...https://censor.net/ru/news/3255692/za_minuvshie_sutki_v_ukraine_vaktsinirovali_ot_koronavirusa_18_738_chelovek_vsego_174_325_stepanov, https://censor.net/ru/news/3255690/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_326_chelovek_zafiksirovany_rekordnye_18_132_sluchaya_zarajeniyaк..."
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26.03.2021 09:15 Відповісти
 
 