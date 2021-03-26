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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 738 осіб, загалом - 174 325, - Степанов
174 324 особи в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 1 людина.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"18 738 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 25 березня 2021 року в Україні.174 325 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина", - розповів Степанов
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- Это фильм "Слуга народа".
Причём я этот фильм, ****, даже не смотрел! ( С)
а уже ж притарили новую...
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