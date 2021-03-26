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У світі зафіксовано понад 126 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,76 млн. Лише за останню добу померли 10,3 тис. осіб

У світі зафіксовано понад 126 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,76 млн. Лише за останню добу померли 10,3 тис. осіб

Станом на ранок 26 березня у світі зареєстрували 622 386 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 331 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 126 069 031 випадок інфікування, з них 622 386 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 767 376 осіб, з них 10 331 за минулу добу.

У світі зафіксовано понад 126 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,76 млн. Лише за останню добу померли 10,3 тис. осіб 01

Побороли хворобу і вилікувалися 101,7 млн ​​осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано рекордні 18 132 випадки зараження, одужали 7138 осіб

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія та Велика Британія.

У світі зафіксовано понад 126 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,76 млн. Лише за останню добу померли 10,3 тис. осіб 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту.

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У світі зафіксовано понад 126 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,76 млн. Лише за останню добу померли 10,3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 3439
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26.03.2021 08:50 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ----Я ТЕБЯ ЛЮПЛЮ
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26.03.2021 08:53 Відповісти
а шо удивляет?
вакцинация шагает по планете...
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26.03.2021 09:50 Відповісти
 
 