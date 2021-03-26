Жителі України зможуть подавати скарги про порушення прав споживачів у режимі онлайн, - Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба в тестовому режимі запустила чат-бот для прийому скарг про порушення прав покупців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відомства.

"Сьогодні ми приділяємо багато уваги діджиталізації процесів, - зазначає Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. - Оскільки захист прав споживачів є одним із ключових напрямків нашої діяльності, нашим завданням було створення зручного інструменту комунікації. Сподіваюся, українці будуть активно користуватися цим інструментом для захисту своїх прав. Адже тепер не потрібно надсилати листи або втрачати час у чергах на прийом".

Для того щоб залишити звернення, потрібно вказати дані заявника, обрати тип звернення (заява, скарга, пропозиція) та викласти суть питання. Після цього, залежно від суті звернення, необхідно відповісти на додаткові питання. До заяви можна додавати фото або документи.

За словами заступника голови Держпродспоживслужби Анатолія Вовнюка після завершення тестового періоду можливе вдосконалення функціоналу чат-боту.

"Ми хочемо, щоб цей інструмент був зручним для користувачів, тому аналізуватимемо, наскільки активним та ефективним буде його використання", - підкреслив Вовнюк.

Чат-бот є одним із компонентів системи Е-споживач, впровадження якої було анонсовано нещодавно. Скористатися чат-ботом можна у додатку Telegram за посиланням: @derzhspozhivsluzhba_bot. Раніше Владислава Магалецька повідомляла, що діджиталізація є одним з ключових напрямків реформування Держпродспоживслужби.

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