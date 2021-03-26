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права споживачів (46) Держпродспоживслужба1 (562) диджиталізація (264)

Жителі України зможуть подавати скарги про порушення прав споживачів у режимі онлайн, - Держпродспоживслужба

Жителі України зможуть подавати скарги про порушення прав споживачів у режимі онлайн, - Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба в тестовому режимі запустила чат-бот для прийому скарг про порушення прав покупців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відомства.

"Сьогодні ми приділяємо багато уваги діджиталізації процесів, - зазначає Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. - Оскільки захист прав споживачів є одним із ключових напрямків нашої діяльності, нашим завданням було створення зручного інструменту комунікації. Сподіваюся, українці будуть активно користуватися цим інструментом для захисту своїх прав. Адже тепер не потрібно надсилати листи або втрачати час у чергах на прийом".

Для того щоб залишити звернення, потрібно вказати дані заявника, обрати тип звернення (заява, скарга, пропозиція) та викласти суть питання. Після цього, залежно від суті звернення, необхідно відповісти на додаткові питання. До заяви можна додавати фото або документи.

За словами заступника голови Держпродспоживслужби Анатолія Вовнюка після завершення тестового періоду можливе вдосконалення функціоналу чат-боту.

"Ми хочемо, щоб цей інструмент був зручним для користувачів, тому аналізуватимемо, наскільки активним та ефективним буде його використання", - підкреслив Вовнюк.

Чат-бот є одним із компонентів системи Е-споживач, впровадження якої було анонсовано нещодавно. Скористатися чат-ботом можна у додатку Telegram за посиланням: @derzhspozhivsluzhba_bot. Раніше Владислава Магалецька повідомляла, що діджиталізація є одним з ключових напрямків реформування Держпродспоживслужби.

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Топ коментарі
+3
Це щоб не реєструвати заяву?
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26.03.2021 08:57
+3
Жители Украины смогут подавать жалобы о нарушении прав потребителей в режиме онлайн, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5220
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26.03.2021 09:02
+2
Как потребитель газа и э/э ,тоже могу пожаловаться на монополию заметки и фирташа ?
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26.03.2021 08:55
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Правила форума Рада форумчан
А запрет на продажу носков, трусов, лампочек и батареек это нарушение прав потребителей или еще нет?
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26.03.2021 08:51 Відповісти
Жители Украины смогут подавать жалобы о нарушении прав потребителей в режиме онлайн, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5220
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26.03.2021 09:02 Відповісти
Как потребитель газа и э/э ,тоже могу пожаловаться на монополию заметки и фирташа ?
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26.03.2021 08:55 Відповісти
Ахметки*
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26.03.2021 16:32 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо. Ура!
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26.03.2021 08:56 Відповісти
Так закона нет. В смысли прав у потребителя практически никаких.
Думаю ни я один через это прошёл. Как только вы отдали деньги,вы их уже не получите.
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26.03.2021 08:56 Відповісти
Це щоб не реєструвати заяву?
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26.03.2021 08:57 Відповісти
Приходите к нам в гости когда нас небудет дома...работники этой службы - кумы, сваты, братья и сестры.Жалуйтесь!
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26.03.2021 08:59 Відповісти
ну всё, теперь все будут слать платижки от зеленского за комульные услуги каждый месяц жаловаться
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26.03.2021 09:05 Відповісти
Електронні скарги незмусять державу виконувати законів
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26.03.2021 09:07 Відповісти
"И на звонки не отвечай,

Как будто дома нет..."
В колокол еще позвоните - результат тот же будет
Жителі України зможуть подавати скарги про порушення прав споживачів у режимі онлайн, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 3851
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26.03.2021 09:16 Відповісти
Когда уже займутся манипуляциями производителей с объёмом и массой товара? Я думаю всех уже задолбало, когда берешь например бутылку кефира, а там написано - 0,84 л...
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26.03.2021 09:39 Відповісти
Я тут чайник купил, написано 3,5 литра, залил воды с 3 литровой банки, она вся не влезла, реально 2,8 литра. Это зачем.
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26.03.2021 16:56 Відповісти
Тут немножко не та тема, способом, описанным у меня продавцы не дают возможности выбрать более дешевый товар, т.к. не удобно пересчитывать и приводить к одной единице, например к литру когда рядом стоит товар такой-же, но там 0, 87 л или 0,92 л...
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26.03.2021 17:11 Відповісти
РНБО, НАБУ, ДБР, МВД, СБУ И ТУТ derzhspozhivsluzhba_bot !!!
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26.03.2021 10:42 Відповісти
Это чем то поможет?
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26.03.2021 10:50 Відповісти
На мою скаргу подану ще у серпні 2020 досі не відповіли
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26.03.2021 14:56 Відповісти
Це спецоперація ФСБ, чи дибілізм ЗЕленки? Особисті дані українців передаються ФСБ через ФСБшний москальський Телеграм!
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26.03.2021 15:56 Відповісти
 
 