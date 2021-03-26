COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Одещина - 1545, Дніпропетровщина - 1358 і Львівщина - 1304

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Одеській (1545), Дніпропетровській (1358), Львівській (1304) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 26 березня в Одеській області на коронавірус захворіло 1 545 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 103 328 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 698 осіб, за минулу добу - 19. З початку епідемії одужали 82 738 пацієнтів.

Станом на 26 березня кількість активних хворих в Одеській області становить 18 892 людини.

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До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Дніпропетровська та Львівська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 1 358 осіб. Загальна кількість інфікованих - 87 548. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 290 осіб, за минулу добу - 25. З початку епідемії одужали 73 502 пацієнти. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 11 756.

У Львівській області на коронавірус захворіло 1 304 особи. Загальна кількість інфікованих становить 98 744 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 569 осіб, за минулу добу - 17. З початку епідемії одужали 77 112 пацієнтів. Кількість активних хворих у Львівській області становить 19 063 людини.