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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Одещина - 1545, Дніпропетровщина - 1358 і Львівщина - 1304

COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Одещина - 1545, Дніпропетровщина - 1358 і Львівщина - 1304

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Одеській (1545), Дніпропетровській (1358), Львівській (1304) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 26 березня в Одеській області на коронавірус захворіло 1 545 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 103 328 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 698 осіб, за минулу добу - 19. З початку епідемії одужали 82 738 пацієнтів.

Станом на 26 березня кількість активних хворих в Одеській області становить 18 892 людини.

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До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Дніпропетровська та Львівська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 1 358 осіб. Загальна кількість інфікованих - 87 548. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 290 осіб, за минулу добу - 25. З початку епідемії одужали 73 502 пацієнти. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 11 756.

У Львівській області на коронавірус захворіло 1 304 особи. Загальна кількість інфікованих становить 98 744 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 569 осіб, за минулу добу - 17. З початку епідемії одужали 77 112 пацієнтів. Кількість активних хворих у Львівській області становить 19 063 людини.

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добился таки Степанов первого места
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26.03.2021 09:19 Відповісти
Ну так, чемпионы
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26.03.2021 09:26 Відповісти
так кретсные ходы, нужно чаще проводить! еще не то будет!!!
COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Одещина - 1545, Дніпропетровщина - 1358 і Львівщина - 1304 - Цензор.НЕТ 3961
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26.03.2021 09:41 Відповісти
Надо попам повестки выписывать !
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26.03.2021 12:11 Відповісти
 
 