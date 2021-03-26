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Ляшко передав сигнал Одеській, Харківській та Запорізькій областям через низькі темпи COVID-вакцинації: Міста-мільйонники не можуть робити так мало щеплень
Міністерство охорони здоров'я не скрізь задоволене темпами вакцинації проти коронавірусу. Зокрема, мало щеплень роблять в Одеській, Харківській і Запорізькій областях.
Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, це питання обговорювалося на селекторній нараді за участю міністра охорони здоров'я.
"Сьогодні хотів би передати сигнал Одеській, Харківській, Запорізькій областях. Міста-мільйонники не можуть проводити таку малу кількість вакцинацій щодня. Це питання буде повторно розглядатися на селекторних нарадах, оскільки в цих містах потрібно нарощувати темпи вакцинації", - заявив Ляшко.
Топ коментарі
+5 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.03.2021 09:55
+5 Yakov Yakov
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+2 Александр Лихошва
показати весь коментар26.03.2021 10:01
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Степашка, правда, тоже не умеет. Но он вообще ничего не умеет.
Ну, так пусть степашка сам себя уволит. Кто отвечает за вакцинацию? Садовой, Кличко, Филатов? Нет. За вакцинацию отвечает степашка. Степашка провалил тестирование, степашка провалил обеспечение болиц оборудованием, а врачей индивидуальной защитой и зарплатой, степашка провалил вакцинацию.