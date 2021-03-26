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Ляшко передав сигнал Одеській, Харківській та Запорізькій областям через низькі темпи COVID-вакцинації: Міста-мільйонники не можуть робити так мало щеплень

Ляшко передав сигнал Одеській, Харківській та Запорізькій областям через низькі темпи COVID-вакцинації: Міста-мільйонники не можуть робити так мало щеплень

Міністерство охорони здоров'я не скрізь задоволене темпами вакцинації проти коронавірусу. Зокрема, мало щеплень роблять в Одеській, Харківській і Запорізькій областях.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, це питання обговорювалося на селекторній нараді за участю міністра охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Друге щеплення від COVID-19 можна робити лише взаємозамінною вакциною, - Ляшко

"Сьогодні хотів би передати сигнал Одеській, Харківській, Запорізькій областях. Міста-мільйонники не можуть проводити таку малу кількість вакцинацій щодня. Це питання буде повторно розглядатися на селекторних нарадах, оскільки в цих містах потрібно нарощувати темпи вакцинації", - заявив Ляшко.

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Топ коментарі
+5
Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям из-за низких темпов COVID-вакцинации: Города-миллионеры не могут делать так мало прививок - Цензор.НЕТ 8777
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26.03.2021 09:55
+5
города послали ляшка.
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26.03.2021 09:57
+2
Сигнал какой, с ракетницы три зелёных ?
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26.03.2021 10:01
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Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям из-за низких темпов COVID-вакцинации: Города-миллионеры не могут делать так мало прививок - Цензор.НЕТ 8777
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26.03.2021 09:55 Відповісти
радуцкий к Борису каким боком?
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26.03.2021 10:00 Відповісти
то есть хозяин и основатель не имеет отношения ?
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26.03.2021 10:04 Відповісти
загугли удивишься, с 2019 года не хозяин
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26.03.2021 10:19 Відповісти
ну таки и зеленский с 19 года не имеет отношения к 95 кварталу ?
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26.03.2021 10:31 Відповісти
Щоб виправити ситуацію, тепер дозволено вакцинувати водою не лише з Гангу і Янцзи, а й з Дніпра, Дунаю та їх притоків.
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26.03.2021 09:56 Відповісти
Тебя вакцинируют водой из унитаза прямо в голову что бы заполнить вакуум.
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26.03.2021 10:07 Відповісти
я не вакцинуюсь нічим, на відміну від тебе, троляка нікчемна
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26.03.2021 10:08 Відповісти
Вот поэтому вакуум в голове и образовался.
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26.03.2021 10:09 Відповісти
Це якась нова методичка? Завалювати опонента образами? Це не працює, лайно ти пусте. Ігнор.
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26.03.2021 10:14 Відповісти
Андрей! Ну ты совсем даун? Хочешь остаться без зарплаты? Я тебе вчера эту методичку дал и попросил изучить! Ты ее открывал? Хочешь что бы я Михал Иванычу что ты не отрабатываешь деньги которые мы тебе платим?!
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26.03.2021 10:19 Відповісти
Пивом еще можно.
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26.03.2021 11:07 Відповісти
города послали ляшка.
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26.03.2021 09:57 Відповісти
Вакинация - ответственность минздрава, а не меров. Мер уколы делать не умеет и не должен.

Степашка, правда, тоже не умеет. Но он вообще ничего не умеет.
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26.03.2021 10:15 Відповісти
Сигнал какой, с ракетницы три зелёных ?
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26.03.2021 10:01 Відповісти
Пропукал азбукой Морзе.
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26.03.2021 10:17 Відповісти
областя почули
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26.03.2021 10:02 Відповісти
Пример должен бы подать Киев. Столица как ни как, да еще с самым " прогрессивным" мэром, который каждое утро как " попка" зачитывает цифры ( и медведя можно научить ездить на велосипеде). По идее уж в Киеве вакцинация к сегодняшнему дню должна была бы покрыть как минимум 25% населения. ( минимум). А что по факту - " пшик" и Виталя на утренней " поверке". так что остальным городам и регионам ставить в вину "медленное вакцинирование" как то несолидно.
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26.03.2021 10:05 Відповісти
Вакцинацию должен организовать не город, а минздрав. Степашка со шляшком. Но они ни на что не способны.
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26.03.2021 10:13 Відповісти
шо воно куре, 500 000тис доз на 4 міста мільйоники?
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26.03.2021 10:20 Відповісти
"Министерство здравоохранения недовольно темпами вакцинации"

Ну, так пусть степашка сам себя уволит. Кто отвечает за вакцинацию? Садовой, Кличко, Филатов? Нет. За вакцинацию отвечает степашка. Степашка провалил тестирование, степашка провалил обеспечение болиц оборудованием, а врачей индивидуальной защитой и зарплатой, степашка провалил вакцинацию.
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26.03.2021 10:25 Відповісти
Запор не мильонер и не был им
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26.03.2021 10:30 Відповісти
Не знаю про что вы,но куртка классная.Мэра запорожья такой нет.
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26.03.2021 10:47 Відповісти
Харьков еще миллионник, Одесса уже нет, а Запорожье никогда и не было миллионником. Ляшко, учи географию!
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26.03.2021 11:06 Відповісти
Так он не про миллионники сказал, а про миллионеров. Видимо в этих городах их не мало.
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26.03.2021 11:19 Відповісти
 
 