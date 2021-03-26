Платформа Transport City Projects може допомогти закінчити довгобуди в Україні, - експерт

Експертна платформа Transport City Projects допоможе закінчити роботу на довгобудах, зокрема на Подільсько-Воскресенському мосту в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє експерт Сергій Биков, коментуючи створення такої платформи.

Биков наголошує, що платформа Transport City Projects допомагатиме містам реалізовувати великі інфраструктурні проєкти: будувати мости, метро, ​​обхідні дороги, зокрема в межах програми "Велике будівництво". А основне завдання експертної платформи - зменшувати бюрократію, прискорювати будівництво масштабних об'єктів і залучати фінансування.

Так, як приклад експерт навів Подільсько-Воскресенський міст.

За його словами, проблема Подільсько-Воскресенського моста в Києві полягає в тому, що на окремих ділянках досі немає затверджених проєктів. Крім того, на добудову столичного мосту потрібно зараз 2 млрд грн, а в міському бюджеті є лише 700 млн.

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"Ні, можна, звичайно, через департамент економіки та інвестицій спробувати взяти кредит у умовного ЄБРР, узгодити проєкт з департаментом комунальної власності, потім передати через департамент транспортної інфраструктури гроші підряднику, дізнатися, що частина грошей дорогою загубилася, і йти до Кабміну за новою субвенцією з державного бюджету і пускати гроші на нове коло бюрократичного пекла", - розповів Биков.

Експерт додав, що Transport City Projects пропонує передати міст на баланс "Укравтодору", який за півтора року добудує і введе в експлуатацію Подільсько-Воскресенський міст.

Нагадаємо, в березні оголосили про запуск в Україні експертної платформи Transport City Projects, націленої допомагати містам у реалізації великих інфраструктурних проєктів. Як пояснили ініціатори платформи, все почалося в Одеській області. Там Чорноморська міська рада намагалася з 2016 року побудувати міст через Сухий Лиман. Експерти відпрацювали механізм передачі недобудови з комунальної в державну власність. Завдяки програмі "Велике будівництво" роботи відновлено, і цього року міст має бути добудований.

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