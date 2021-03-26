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В Україні почнуть колоти другу дозу COVID-вакцини в кінці травня: МОЗ гарантує, що щеплення будуть для всіх, - Ляшко

В Україні почнуть колоти другу дозу COVID-вакцини в кінці травня: МОЗ гарантує, що щеплення будуть для всіх, - Ляшко

В Україні планують почати колоти другу дозу вакцини від коронавірусу в 20-х числах травня. Поки українцям вкололи тільки по одній дозі.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, МОЗ гарантує, що для цього вакцина буде.

"МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто прищепився, буде і в достатній кількості, і доступна. Друге щеплення, ми очікуємо, що вона буде в 20-х числах травня", - заявив він.

Також читайте: Друге щеплення від COVID-19 можна робити лише взаємозамінною вакциною, - Ляшко

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Топ коментарі
+5
Да!
За 2 года мы уже много-много-много раз убедились: если слуги чего гарантируют - это 150%!!!
Верим Великому Ишаку!
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26.03.2021 10:14
+5
Сара уже начала варить. Сколько не хватает?

В Украине начнут колоть вторую дозу COVID-вакцины в конце мая: Минздрав гарантирует, что прививки будут для всех, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6778
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26.03.2021 10:17
+2
Ви хоча б перший раз всіх ширніть. Звіздоболи.
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26.03.2021 10:17
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Як і маски у період минулорічної Санжарської епопеї. З Алі Експресу. Втридорога.
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26.03.2021 10:13 Відповісти
А першу вже кому вкололи ??? В Украине начнут колоть вторую дозу COVID-вакцины в конце мая: Минздрав гарантирует, что прививки будут для всех, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5769
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26.03.2021 10:14 Відповісти
Призракам в их голове. В их головах они успешно побеждают эпидемию. В реальности - только успешно крадут.
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26.03.2021 10:30 Відповісти
Да!
За 2 года мы уже много-много-много раз убедились: если слуги чего гарантируют - это 150%!!!
Верим Великому Ишаку!
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26.03.2021 10:14 Відповісти
Великие ишаки это 73% долбодятлов которых обвели вокруг пальца. Это успешные украинофобные аферюги-мародеры, которые выжмут последние соки с народа и уползут с награбленным кто куда, кто в паРашу, кто в Европу а кто на землю обетованную.
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26.03.2021 10:52 Відповісти
Угу.... Будуть. Побачимо чи то справдиться.
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26.03.2021 10:16 Відповісти
Вибачте, але ми то бачили за 2 роки мільйон раз - як справджуються їхні "обісцянки"
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26.03.2021 10:17 Відповісти
ну у них є ще час на отримання наступної партії. ще не критично, як на мене.
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26.03.2021 12:04 Відповісти
Раньше было "минздрав предупреждает", теперь "минздрав гарантирует"
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26.03.2021 10:16 Відповісти
а чо ні? повинно щось змінюватись чи залишаться стабільно по совковому?
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26.03.2021 12:10 Відповісти
Сара уже начала варить. Сколько не хватает?

В Украине начнут колоть вторую дозу COVID-вакцины в конце мая: Минздрав гарантирует, что прививки будут для всех, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6778
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26.03.2021 10:17 Відповісти
Ви хоча б перший раз всіх ширніть. Звіздоболи.
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26.03.2021 10:17 Відповісти
Ты в курсе, какова методика вакцинирования?
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26.03.2021 10:29 Відповісти
Методика простая: притащить из Индии коробку неведомого шмурдяка, пропиариться по телевизору, после чего объявить что во всем виноваты местные власти.
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26.03.2021 10:33 Відповісти
методика очень проста, вакцина только для Зебуинов и их хозяев, а нариду видосик
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26.03.2021 10:34 Відповісти
Зеля - гарант №1, Ляшко - гарант №2....(ну и все остальные типа Арахамии, Степанова....)
Команда гарантов б*дь! Таких феерических п*здаболов история вообще не знала!!!!
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26.03.2021 10:18 Відповісти
Языками в задницу будут "колоть"...
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26.03.2021 10:21 Відповісти
чим більши буде прівівок, тим більше мінздрав з стіпашкой вкрадуть.
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26.03.2021 10:22 Відповісти
Друга? А перша де?
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26.03.2021 10:24 Відповісти
Нет и не будет. Когда Европа прошлым летом оплачивала будущие вакцины, клоуны упоенно пилили коронавирусный займ. Теперь за вакцинами очередь, и Украина в ней последняя.
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26.03.2021 10:42 Відповісти
Где Андрей Сокилко????! Андрюша, у тебя все хорошо??? Я начинаю волноваться!
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26.03.2021 10:26 Відповісти
А не слишком ли большой промежуток времени, писали что нужно через 3 недели а тут уже получается 3 месяца для самых первых вакцинированных.
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26.03.2021 10:26 Відповісти
Вколоть вторую через 3 недели они неспособны. Что делать? Решили, нужно через 3 месяца.

Фишка в том, что через 3 месяца вколоть вторую они тоже будут неспособны. Ну, ничего: решат, что нужно через 3 года.
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26.03.2021 10:38 Відповісти
А когда получать первую, или это только для избранных и приближенных ?
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26.03.2021 10:31 Відповісти
ляшко, баран ссучений, мінздрав нічєго нє может, мінздрав-сраний статіст і брехло.
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26.03.2021 10:33 Відповісти
обґрунтуй свої нападки, ******!
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26.03.2021 12:12 Відповісти
пішов нхй, чьмо сріне.
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26.03.2021 14:21 Відповісти
Навряд чи.Десь ближче до травня ти начнеш разом з різного пошибу голубовськими чесати що вистачить і одної,потім ближче до осені що обов'язково дві...Не здивуюсь,якщо за півроку "винайдите"свою особисту вакцину.
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26.03.2021 10:36 Відповісти
Зебилы выполняют план по сокращению численности населения
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26.03.2021 10:37 Відповісти
Вторая доза должна быть через 28 дней и только после второй дозы появляются антитела и то не у каждого))), а через 3 месяца - это все равно считай что первая...
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26.03.2021 10:39 Відповісти
чего только на Другий Франции не гарантировали.. Это какой то позор?
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26.03.2021 10:43 Відповісти
Ноу хау от Степанова. Первую Астрой, вторую Синоваком.
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26.03.2021 10:52 Відповісти
Лжевакцины от лжеболячек не нужны
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26.03.2021 11:01 Відповісти
"В Украине начнут колоть вторую дозу COVID-вакцины в конце мая" -
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною COVID.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл -
И украинские власти
Колют нам второй укол.
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26.03.2021 11:09 Відповісти
что значит для всех, первую дозу уже всем укололи? а они уже про вторую рапортуют
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26.03.2021 11:16 Відповісти
где рапортуют? тебе барану траекторию полета показьівают, чтоб тьі бараном не бьіл.
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26.03.2021 12:13 Відповісти
а я тебе показываю траекторию полета, ну ты понял куда...
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26.03.2021 12:29 Відповісти
Чиновники немають права Гарантувати
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26.03.2021 13:21 Відповісти
А першу вже всім вкололи?
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26.03.2021 13:36 Відповісти
 
 