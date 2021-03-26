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В Україні почнуть колоти другу дозу COVID-вакцини в кінці травня: МОЗ гарантує, що щеплення будуть для всіх, - Ляшко
В Україні планують почати колоти другу дозу вакцини від коронавірусу в 20-х числах травня. Поки українцям вкололи тільки по одній дозі.
Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, МОЗ гарантує, що для цього вакцина буде.
"МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто прищепився, буде і в достатній кількості, і доступна. Друге щеплення, ми очікуємо, що вона буде в 20-х числах травня", - заявив він.
Топ коментарі
+5 Сергій Кулик 2955aac4
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+5 Василь Худотеплий
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+2 5 копійок
показати весь коментар26.03.2021 10:17
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За 2 года мы уже много-много-много раз убедились: если слуги чего гарантируют - это 150%!!!
Верим Великому Ишаку!
Команда гарантов б*дь! Таких феерических п*здаболов история вообще не знала!!!!
Фишка в том, что через 3 месяца вколоть вторую они тоже будут неспособны. Ну, ничего: решат, что нужно через 3 года.
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною COVID.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл -
И украинские власти
Колют нам второй укол.