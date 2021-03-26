У Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Закарпатській областях до 6 квітня продовжили обмеження щодо висадки та посадки пасажирів

"Укрзалізниця" розповіла про рух поїздів в областях України, що входять до "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Так, у Миколаївській області до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде, проте "Укрзалізниця" разом з Міністерством охорони здоров'я уважно стежить за динамікою захворюваності, ситуація може змінитися.

Львівська область: висадка і посадка пасажирів у регіоні не обмежена щонайменше до 30 березня включно, залежно від динаміки розвитку епідеміологічної ситуації в регіоні.

Київ і Київська область: обмежень висадки-посадки немає.

Сумська область: обмежень висадки-посадки немає.

Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.

Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадки-посадки в цих регіонах продовжено до 6 квітня включно.

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