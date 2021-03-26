Керівникам руху Медведчука "Український вибір" Слюсаренку, Синявському і Комелову оголосили про підозру в держзраді за сприяння окупації Криму. ФОТО

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя і Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір" за фактом участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території півострову Крим. Їм інкриміновано державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, представники Всеукраїнського громадського руху "Український вибір-Право народу", який до 2016 року мав назву "Український вибір", сприяли окупації Кримського півострову. Двоє підозрюваних, будучи керівниками ініціативних груп громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НЗФ, інший був керівником окремого підрозділу "самооборони" - "Слов’янський щит". Вони виконували протиправні накази "ватажків" формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострову Крим. У тому числі, в якості спостерігачів на "дільницях" в складі незаконних виборчих комісій, а також підозрювані забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення "референдуму" у місті Севастополь.

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Один із керівників відокремленого підрозділу громадського руху "Український вибір", що також діяв у м. Севастополь, за даними правоохоронців, брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Російською Федерацією та проведення незаконного "референдуму". Під час публічних виступів на мітингах підозрюваний висловлював заклики до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території РФ за рахунок тимчасово окупованих територій України. Це підтверджується висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз.

Крім того, підозрювані були нагороджені представниками держави-окупанта медалями "За повернення Криму".

За даними джерела Цензор.НЕТ, підозри оголошено ексдепутату ВР Криму Олегу Слюсаренку та двом учасникам НЗФ "Самооборона Севастополя" Олександру Синявському та Івану Комелову.

Олександр Синявський ще за часів Антимайдану (грудень 2013 року - січень 2014 року) з бійців свого спортклубу створив підрозділ "Слов'янський щит". Після окупації Криму Росією і формування в місті так званого штабу "оборони Севастополя" на чолі з Олегом Росляковим - він очолив підрозділ "Бізон". Йому вже було повідомлено про підозру за ч.2 ст.260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) у липні 2020 року, пише Центр журналістських розслідувань.

Іван Комелов у січні 2014 року разом із Олександром Синявським створював воєнізовані загони, щоб "використовувати їх проти прихильників Євромайдану". Через місяць ці загони стали ядром "Самооборони Севастополя", яка допомагала російським військовим встановлювати контроль над містом. Прокуратура АРК обвинувачувала Івана Комелова у тому, що він, перебуваючи на посаді члена Президії Громадської ради при Севастопольській міській державній адміністрації, публічно закликав до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України; вступив до лав "самооборони Криму" та брав участь у його злочинній діяльності, зокрема, під час захоплення штабу ВМС України у березні 2014 року. Комелова обвинувачують у порушенні ч.1 ст.111 КК України (держзрада) та ч.2 ст.260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Справа Комелова розглядалася у 2019 році в Оболонському районному суді Києва.

Іван Комелов





Олександр Синявський

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється Головним управлінням СБУ в АР Крим.

Нагадаємо, 25 березня СБУ провела обшуки в офісах руху "Український вибір", яке очолює Віктор Медведчук.