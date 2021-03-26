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У лікуванні COVID-19 є дві головні проблеми: призначення антибіотиків у перші дні хвороби і самолікування, - Степанов

У лікуванні COVID-19 є дві головні проблеми: призначення антибіотиків у перші дні хвороби і самолікування, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, які методи лікування коронавірусу можуть тільки нашкодити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У нас дві проблеми. Перша - це іноді недотримання на первинній ланці, починають призначати антибіотики в перший день хвороби, і друге - самолікування, я постійно звертаюся до громадян, що не потрібно цього робити. Бувають кричущі випадки, коли один одному починають призначати дексаметазон на перший і другий день в амбулаторних умовах, думаю, всі лікарі розуміють, і у всіх волосся дибки стає. Таким чином ви просто робите собі дуже погано, це неприпустимо", - наголосив глава МОЗ.

За словами Степанова, антибіотики в перші дні захворювання не мають користі.

"Не слід вживати ліки, які вам не потрібні. Так, треба контролювати свій стан, сатурацію. Що стосується антибіотиків - у перші дні немає ніякої бакфлори, вони виключно впливають на неї", - додав міністр.

Також читайте: Важкий період з COVID-19 буде до середини квітня, - Степанов

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Топ коментарі
+7
Сама головна проблема, це не степаха і вавандер. Головна проблема це ******** нарід, який обрав це ублюдство. А тепер сидить і скаржаться, що вакцина не та і не по тій ціні. Причинно-наслідкові зв'язки у наших людей зовсім відсутні. Навіть коли розжовуєш їм, а все одно не доходе, і основна фраза: "А за кого потрібно було голосувати, за Порошенка?"
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26.03.2021 11:26
+5
говорят победить Ковид очень помогает если закутаться в теплое пальто . только не абы какое а хорошее . тысяч за 620 000 грн.
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26.03.2021 11:15
+4
Самая главная проблема в эпидемии ковида -- это тупицы и воры при власти. Все остальное уже следствие.
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26.03.2021 11:13
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заявила главная проблема
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26.03.2021 11:12 Відповісти
Сама головна проблема, це не степаха і вавандер. Головна проблема це ******** нарід, який обрав це ублюдство. А тепер сидить і скаржаться, що вакцина не та і не по тій ціні. Причинно-наслідкові зв'язки у наших людей зовсім відсутні. Навіть коли розжовуєш їм, а все одно не доходе, і основна фраза: "А за кого потрібно було голосувати, за Порошенка?"
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26.03.2021 11:26 Відповісти
Многим людям прием антибиотиков помог. И это правда. Не знаю какую цель Степанов преследует.
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26.03.2021 11:34 Відповісти
Хочу глянуть на клинику крови тем, кому помог антибиотик, но все морозятся.
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26.03.2021 11:48 Відповісти
Используйте оксиметры и пейте больше воды. В больницах уже сейчас мест нет. И это совсем не конец этой истории.
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26.03.2021 14:54 Відповісти
ну и третья проблема - профпригодность и паталогическая вороватость министра
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26.03.2021 11:13 Відповісти
Это первая и главная. И не только министра. Такие бабки украсть без прикрытия сверху просто нельзя.
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26.03.2021 11:15 Відповісти
Самая главная проблема в эпидемии ковида -- это тупицы и воры при власти. Все остальное уже следствие.
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26.03.2021 11:13 Відповісти
говорят победить Ковид очень помогает если закутаться в теплое пальто . только не абы какое а хорошее . тысяч за 620 000 грн.
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26.03.2021 11:15 Відповісти
Что касается антибиотиков - первые дни нет никакой бакфлоры, они исключительно влияют на нее",Источник: https://censor.net/ru/n3255731

Ой, а когда раньше на фоне ОРВИ возникала бакинфекция, вы шо писали - ОРВИ? А зачем сейчас пишете - ковид?

Степанов, ты уже даже сам спалился: пугаете ковидлой и вирусной пневмонией, а лечите бактериальные осложнения, как всегда и до этого было.
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26.03.2021 11:27 Відповісти
 
 