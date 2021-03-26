У лікуванні COVID-19 є дві головні проблеми: призначення антибіотиків у перші дні хвороби і самолікування, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, які методи лікування коронавірусу можуть тільки нашкодити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У нас дві проблеми. Перша - це іноді недотримання на первинній ланці, починають призначати антибіотики в перший день хвороби, і друге - самолікування, я постійно звертаюся до громадян, що не потрібно цього робити. Бувають кричущі випадки, коли один одному починають призначати дексаметазон на перший і другий день в амбулаторних умовах, думаю, всі лікарі розуміють, і у всіх волосся дибки стає. Таким чином ви просто робите собі дуже погано, це неприпустимо", - наголосив глава МОЗ.

За словами Степанова, антибіотики в перші дні захворювання не мають користі.

"Не слід вживати ліки, які вам не потрібні. Так, треба контролювати свій стан, сатурацію. Що стосується антибіотиків - у перші дні немає ніякої бакфлори, вони виключно впливають на неї", - додав міністр.

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