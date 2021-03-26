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Бойко (436) Зеленський (22456) опитування (1853) Порошенко (15080) рейтинг (1622)

За Зеленського готові проголосувати 24,7% громадян України, за Порошенка - 13,9%, за Бойка - 12,6%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 24,7% громадян України, за Порошенка - 13,9%, за Бойка - 12,6%, - опитування

Президентський рейтинг як і раніше очолює чинний глава держави Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 24,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

За Зеленського готові проголосувати 24,7% громадян України, за Порошенка - 13,9%, за Бойка - 12,6%, - опитування Рейтингу 01

За П.Порошенка проголосували б 13,9%, Ю.Бойка - 12,6%, Ю.Тимошенко - 11,8%. І.Смешка підтримують 7,7%, В.Гройсмана - 5,2%, Д.Разумкова - 3,8%, О.Ляшка - 3,7%, Є. Мураєва - 3,7%, А.Гриценка - 3 , 3%, А.Яценюка - 2,8%, О.Тягнибока - 1,6%, К.Рудик - 0,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 24,7% громадян України, за Порошенка - 13,9%, за Бойка - 12,6%, - опитування Рейтингу 02

Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-24 березня 2021 р.

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Топ коментарі
+45
"Рейтингу" довіряти- себе не поважати!!!
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26.03.2021 11:14
+37
после стольких эпических зашкваров, они все еще готовы голосовать за клована, страна инфантильных идиотов
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26.03.2021 11:16
+34
Старая народная примета -- Когда дела у Зели идут ниже плинтуса, сразу появляются очередные рейтинги.
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26.03.2021 11:17
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".......компенсации (триллионы долларов) соседям выплачиваются". Только этого хватит чтобы не читать твой бред....

Ты хоть представляешь, что такое "триллионы долларов"?
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26.03.2021 15:02 Відповісти
Так, країна одна. І більшість громадян України за в ЄС та НАТО.
При тому, що ВАЗеленський лише базікає про продовження цього курсу, і робить все з точністю до навпаки.
Та меншість за "узкіймір" та "мишебратья" з ворогом.
І все- таки, кого ж ви бачите "спасителем"? Хто цього разу повинен проводити експеременти над вами і Україною? В яку сторону, особисто ви, прямуєте?
Чи чекаєте команди бені-ахметова-пінчука-мертвечука за якого "лідера-лаборанта у мішку" голосувати?
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26.03.2021 15:39 Відповісти
Ну эта пластинка заезжина до немогу! Кто против Порошенка тот против Украины, Европы, Америки! Не передёргивай! Я Однозначно против чего-то общего с паРашей, я жил в сысысысысыре и мне туда не надо, я за Европу и за Украину, но без Порошенко. Слишком уж он хитрый. Пусть "ВАЗеленський" делает, что угодно, больше вреда чем ваш боХ он не принесёт, не сумеет.....
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26.03.2021 15:54 Відповісти
Я не питаю вас проти кого ви? Я питаю ЗА кого ви?
Будте ласкаві надати факти, що зробив поганого Порошенко, окрім безвізу і зони вільної торгівлі.
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26.03.2021 16:07 Відповісти
Оно высокопарно получается, ну извини! Он уничтожил надежду на будущее в 14. У него был карт-бланш на ЛЮБЫЕ преобразования внутри страны, на него НАДЕЯЛИСЬ, ему ВЕРИЛИ! А он строил рошенки, продавал ХВабрику, офшорил помалёху, девальвировал гривну со своей подружкой.....
А на счёт "безвізу і зони вільної торгівлі" так ты ещё віру, армію і мову забыла!.
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26.03.2021 16:38 Відповісти
Я нічого не забула. Тим більше Армію, Віру і Мову.
Ніхто ніколи не отримував безвіз під час віни. І це факт. За свідченням Меркель, саме наполегливість Пороха допогла його отримати, як і зону вільної торгівлі з ЄС.
Ось у вас окрім кацапської пропаганди, яку 5 років гундосили з усіх олігархічних каналів, немає жодного факту. Ви здали країну самому жадібному і мерзенному олігарху України бабломойському і його маріонетці. Під час війни з ворогом віддали країну на розграбунок.
Ви за ЄС та НАТО? Ось ще один факт, того, що ви накоїли.
https://censor.net/ua/news/3255033/*************************************************************************************************
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26.03.2021 16:54 Відповісти
Молитесь и дано вам будет....
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26.03.2021 17:00 Відповісти
До чого тут молитва?
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26.03.2021 17:08 Відповісти
яке ж дурне...всё в черном свете, может и на кладбище пора...
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26.03.2021 17:08 Відповісти
Ну звичайно, ти краще із Симоненком підеш.
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26.03.2021 19:53 Відповісти
саме мертвечука. Зважте, Чайко: цей мертвечуковий кадр за війну навіть не заїкається. Тільки за "благополучіє".
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26.03.2021 14:21 Відповісти
Они будут выступать на выборах ЕДИНЫМ ФРОНТОМ.
Если ОПГ Квартал 95 поймут, что 'бубочка" - "проходимец", то есть изберут "бубочку", если ОПЗЖ отдадут голоса Слуге Народа , то в этом случае ВЫБОРЫ СОСТОЯТСЯ.

Два варианта: альянс ОПЗЖ и Слуга Народа (также Батькивщина)
или
никаких выборов и военное положение.

ЭТИ власть не отдадут, они пригрелись, они нашли источник финасирования, им ХО-РО-ШО,
у них ВСЕ ПРОСЧИТАНО.
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26.03.2021 14:42 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3505313.html Ранковий дайджест

Сегодня преЗедент поздравлял СБУ с профессиональным праздником. И по ходу ему опять нужна помощь нарколога.
Как написал Дмитрик Вовнянко: «Зла бракує! От, совісті у вас нема! Хто знову замість шляхетного колумбійського привіз афганський шмурдяк?!»

** Вр.и.о. гендиректора КБ «Южное» подписал приказ про переход с 1 июня 2021 года на однодневную рабочую неделю. Т.е. практически людям не будут платить ничего. При этом сократят 25%- 35% сотрудников совсем.
Знаете, все вот бегают и стонут, что массово увольняются семейные врачи, потому что им мало платят. Это, конечно, очень печально. Кто же нам теперь будет выписывать направления на анализы и к узким специалистам?
Но когда без средств к существованию оставляют очень крутых и очень эксклюзивных спецов из КБ, которое даже наши враги называют «ведущим и крупнейшим в бывшем СССР научным и конструкторским ракетным центром» - это всё нормально, ну подумаешь, зачем им поддержка от государства.
У нас же есть Кива - кандидат нОук, нам хватит.

** Вместе с китайской вакциной Украина получит 500+200= 700 тысяч доз. Это на 350 тыс. населения, т.е. на 0,8%.
Также МОЗ планирует растянуть вакцинацию ПОЛОВИНЫ населения на 2 года, и моих познаний в иммунологии (Россомахин Ю.И. спасибо тебе большое, что затрахал меня ею насмерть) достаточно, чтобы понимать: вакцинация в таком исполнении - это профанация с КПД, стремящимся к нулю.
Никакую эпидемию такая борьба не остановит даже чуть-чуть. Надо около 70% уколоть, и за полгода, а не за два.
Любые другие расклады - не работают для быстрой иммунизации популяции, особенно с таким изменчивым вирусом. Попытка поймать собственный хвост и не более того.
И да, еще бы хорошо запретить своим клоунам из Лиги смеха ежедневно обстёбывать вакцину.
Во-первых, можно было бы уже и обзавестись какими-то тормозами в темах для поржать, ***** тупорылые.
А во-вторых, нельзя одновременно изгаляться на тему побочки и призывать людей вакцинироваться. Это когнитивные нарушения, не предусматривающие ответственных должностей.

** Помните, как мы всей страной собирали залог за генерала Марченко? Я напомню. Вменяли ему закупку плохих броников на 176 млн грн. Сумма залога была 76 млн грн, которые потом скостили до 20 млн.
Сегодня под залог выпустили подозреваемую в выводе из Приватбанка перед его национализацией 8,2 МЛРД гривен. Сумма залога составила 2,74 млн грн.
Я чего-то по ходу категорически не понимаю в принципах работы нашей судебной системы.

** Бизнесмен Вадим Гриб обратился в Национальное антикоррупционное бюро с заявлением о том, что замгендира "Укроборонпрома" Мустафа Найем и ряд других должностных лиц вымогали у него или взятку $70 тысяч или предоставление группе лиц, включая самого Найема, 10% доли в ООО "Меридиан Союз".
И заявил, что Найем в течение последних двух лет активно лоббировал назначение руководителем ОАО "Меридиан" некоего Сергея Блажевича. После отказа от кандидатуры нужного Мусе человечка, Найем единолично сменил состав наблюдательного совета "Меридиана".
Муся говорит «Вы всё врёти!».
И тут мы опять посмотрим: НАБУ всё ещё независимая от зелёных мусей институция, или уже нет. Кстати, одно из требований МВФа как раз об этом, если вы вдруг забыли.

** Кстати, об МВФ.
Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что зимние переговоры зелебубочек с фондом окончились приблизительно ничем, реформ кагбэ нет, сроков получения нового транша - тоже соотвественно, и следующие переговоры когда будут и сколько продлятся - хз.
Так что какие планы у зелебубочек на тему грядущего *******, я не знаю. Кредит можно получить или в МФВ, или у Путина.
Без кредита, пенсии и прочую халву платить будет нечем.
И это кагбэ просто факт, а не оценочное суждение, которыми я обычно и раскидываюсь беззастенчиво.
Очень хочется надеяться, что у этих микроцефалов хватит жопной чуйки не доводить народ до пустых кормушек, но с другой стороны - никаких оснований для этих надежд у меня нет.
Потому что «Все звери шли на водопой, а слоник - нет. Он был тупой.»(с)
Впрочем, с пятничкой вас.
Жить всегда как-то страшнувато, но умереть мы всегда успеем)) Надеемся на лучшее, держим ноги в тепле, а голову в холоде. Доброе утро.
Т.Адамс
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26.03.2021 12:03 Відповісти
А Хто такаЯ Т. Адамс?
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26.03.2021 12:17 Відповісти
GOOGLE знает
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26.03.2021 12:30 Відповісти
Гугл знает ВСЁ! А кроме него кто-то знает?
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26.03.2021 12:31 Відповісти
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не существует.
Поищи лучше.
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26.03.2021 13:06 Відповісти
Ну ты видать поискал.... А толку?
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26.03.2021 13:12 Відповісти
Ну шо, Маркиз? Чё затих? Или не нашёл(или много нашёл)????
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26.03.2021 13:26 Відповісти
Не понимаю: что ты от меня хочешь? Тебя ж интересует кто такая Т.Адамс, не меня ==> ты и ищи.
Я, например, подписан на нее в ФБ.
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26.03.2021 13:34 Відповісти
Ты вывалил большую статью с такой подписью, я посмотрел Гугл такой не знает( вернее такох там МОРЕ)! Кто это ты не пишешь, а значит это ФЕЙК!!!!!
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26.03.2021 13:51 Відповісти
Ну шо? Не нашёл! Отото же, не кипипасти всякую хрень!
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26.03.2021 12:40 Відповісти
А кто такая аляксанра ковалев с номером?
троллям положено знать, с кем имеют дело, ну тупым троллям прощаем, троль это диагноз
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26.03.2021 13:19 Відповісти
Я тупым(и не только я) объяснял, что вход с акка в соцсетях проходит с номером, а прямой регистрации на Цензоре нет, НО тупым разве объяснишь за 76 раз, надо разов 500 написать....
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26.03.2021 13:25 Відповісти
Аккаунт в твиттере ведёт тётка типа из Харькова
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26.03.2021 16:16 Відповісти
Та я уже нашёл. Просто одна подпись """"Т.Адамс"""" чего стоит!!!! Какое-то никто ниоткуда. Подписал бы уже баба Вера.....
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26.03.2021 16:31 Відповісти
На фото там тётя Таня Адамс, типа.На самом деле скорее всего "рабочий" аккаунт(агитка).Но в твиттере отвечает.
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26.03.2021 17:28 Відповісти
"Вр.и.о. гендиректора КБ «Южное» подписал приказ про переход с 1 июня 2021 года на однодневную рабочую неделю. Т.е. практически людям не будут платить ничего. При этом сократят 25%- 35% сотрудников совсем."

Ежкин кот, нам же Шмыфгаль рапортует о "росте прироста"???
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26.03.2021 14:44 Відповісти
Ага. Главное -- верить этим фантастическим "рапортам". По количеству заражённых ковидом эти ребята тоже регулярно "отчитываются"
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26.03.2021 15:09 Відповісти
Президентский рейтинг по-прежнему возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский.
Как информирует https://censor.net/, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-24_marta_2021.html?fbclid=IwAR1pvCeTQsM_40CQwzBLZ8rd8qFgZOpmi4zCRl4S4FZEKMcuzcLQQ_EAqYg Рейтинг". Источник: https://censor.net/ru/n3255733

БРЕХАТИ НАШЕ ВСЕ

За клоуна черга бачу велика, тільки повісити його на Майдані, а не бачити президентом.
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26.03.2021 12:46 Відповісти
Де ти бачиш чергу? На цензорі чи в себе на говерлі?)))
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26.03.2021 16:10 Відповісти
Принудительное отстранение от власти Зеленского с его камарильей шутов несет гораздо меньше угроз для существования страны, чем его дальнейшее пребывание на посту Президента.
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26.03.2021 12:47 Відповісти
На Мацкве ***** свое принудительно отстранишь, если только обосраный памперс поменяешь.
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26.03.2021 12:55 Відповісти
Во как нечисть зеленую пучит))) Сгинь, нечистый!
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26.03.2021 17:23 Відповісти
Три хитрожопых - потенциально во главе страны.
Шануйтеся, гої...
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26.03.2021 12:48 Відповісти
Навіть важко уявити до якого ще колапсу Зе клоун має довести Країну, щоб у холопів мозгі почали включатись в роботу... реально дофігища даунів, і прикро що вони визначають майбутнє всіх
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26.03.2021 12:54 Відповісти
чому таблиця датована 23-24 березня 2019 року?
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26.03.2021 12:58 Відповісти
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26.03.2021 13:19 Відповісти
это многое объясняет...
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26.03.2021 14:07 Відповісти
Зебилы этого достойны
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26.03.2021 12:59 Відповісти
Эти трое точно не будут.....
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26.03.2021 13:10 Відповісти
Минулого разу зебіл https://censor.net/ru/user/421426 запитував "ЦІКАВО ЯКИЙ РЕЙТИНГ БУДЕ ПІСЛЯ ПОСАДКИ СТЕРНЕНКА" в коменті від https://censor.net/ru/comments/locate/3249760/01921477-ee8f-7190-8ece-c13eef81b116 - за цією ссилюю. Небезпідставно переживаючи, що рейтинг клована впаде з тодішніх 23,1% (дивіться за тією ссиллю). Так, виявляється, що не впав, а піднявся...
Оце все, що потрібно зебілам знати про агенство "Рейтинг". Нехай сцить їм в глаза.
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26.03.2021 13:09 Відповісти
Так посадка бандита поднимает закономерно рейтинг....
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26.03.2021 13:15 Відповісти
та понятно, що для вас, касапів/ригів/овощних********************* Стерненко є ворогом і, відповідно, "бандитом".
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26.03.2021 13:23 Відповісти
Есть решение суда, это не я придумал. И есть еще дело про убийство, но там нет решения суда и я его так не называю.
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26.03.2021 13:28 Відповісти
ага, ну да, рішення судді-сепара...
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26.03.2021 14:12 Відповісти
А в сепары судью кто определил? Всё та же группа поддержки Стерненко?
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26.03.2021 17:57 Відповісти
Якщо порівнювати ці гаданія на соціальній гущі, то виходить, що у порівнянні з достовірними даними всенародного опитування 2019 року, Зеленський втратив 6%, Порошенко та Тимошенко по 2%, а Бойко добрав тохи більше одного відсотка.
З чого можна зробити висновок, що найбільше на цьому всьому заробили самі рейтинголухи.
А з огляду на показники "шостої позиції" можна навіть припустити на кому...
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26.03.2021 13:19 Відповісти
Ще й Разумкова підтягують. Є ще соціологічна група імені Разумкова, то я впевнений, що вони якось координують між собою дії. А група імені Разумкова явно що будуть підтягувати Разумкова.
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26.03.2021 13:25 Відповісти
так там дата 2019 під таблицею-навіщо це сміття тут
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26.03.2021 14:27 Відповісти
Питання до рейтингологів та джорналізтів. Можливо, що вони чесно-прозоро-незаангажовано поділили гонорари за продєланую работу. На сайті "Рейтингу" ці ж цифри подані, як прогноз на основі соціальної гущі за березень цього року:
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-24_marta_2021.html
Натомість у документі в форматі PDF дата вказана 2019 р. Скидається на те, що вєрстальнікі на вєрстатах чогось нєнавєрсталі, генеруючи картінки.
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26.03.2021 15:43 Відповісти
Народ дошел до такого состояния, что он вряд ли выберет президентом кого-то из тех, кто уже был президентом. Поэтому для зеботов и порохоботов может стать неожиданностью, если президентом станет Бойко. А может стать только потому, что из этих трех он не был президентом.
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26.03.2021 13:20 Відповісти
не всерись, не димись -там дата 2019 рік -і не ********* тут
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26.03.2021 14:25 Відповісти
Не всрись порохоботка. В дійсності дані березня 2019 зовсім інші
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-i-poroshenko-vyshli-na-plato-timoshenko-podrosla---opros
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26.03.2021 14:49 Відповісти
Порохоботи, які без хамства ніяк не можуть, зараз найбільш примітивні істоти в інтернеті.
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26.03.2021 14:55 Відповісти
"Поэтому для зеботов и порохоботов может стать неожиданностью, если президентом станет Бойко."

Это для вас все неожиданности, а мы, порохоботы, нисколько не удивимся, если "мудрый" "нарiд" (С) президентом изберет Киву (который намедни стал кандидатом наук, получив справку из дурки корочку кандидата оных)
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26.03.2021 14:46 Відповісти
Його рейтингом переймаються брудні політтехнологи Коломойського, Пінчука, Ахметова, а можливо і інших. Цензор перетворився на інформаційний смітник.
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26.03.2021 13:33 Відповісти
Дима, Цензор подав ту інформацію, яку оприлюднили всі інші видання! Тобто виконав свою інформаційну функцію, а от коментувати все це, висловлювати своє ставлення вам ніхто не забороняє! Чим ви і скористалися!
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26.03.2021 13:40 Відповісти
навіть не подивились що там дата 2019 рік
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26.03.2021 14:26 Відповісти
На зелений смітник влади.
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26.03.2021 15:25 Відповісти
По чім нині беруть за свої послуги усілякі там рейтингові контори? Огласітє весь список, пжалста.
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26.03.2021 13:34 Відповісти
Чимсь беруть. Це ж комерційні недержавні структури, вони не знаходяться на зарплатах в держави. А співробітникам не тільки сім'ї кормити треба, але й "хатинку" добру мати. І напевно на острови кудись по декілька разів на рік літають.
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26.03.2021 14:24 Відповісти
50% засунули языки в задницы и не хотят признавать что лоханулись.
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26.03.2021 13:34 Відповісти
Ничего они не лоханулись!
Они подсчитывают сейчас, за кого им выгоднее в смысле цен за гречку и тарифов по ЖКХ: за Бойко или за Киву, а может, сразу за Шария?
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26.03.2021 14:47 Відповісти
Дива та й годі! Чим більше українців в муках вмирає від епідемії ковіду, тим вищий рейтинг "піаніста"! Люди, схаменіться!!!
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26.03.2021 13:37 Відповісти
Что интересно, что по опросам, каждому лидеру гонки не доверяют явное большинство избирателей. Как так получается, что они лидеры и что вообще кто-то за них собирается голосовать. Задействованы спец. технологии внушения избирателям за кого голосовать. Одна из этих технологий есть "Соцопросы".
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26.03.2021 13:41 Відповісти
Чем ближе вагнергейт, тем акуительней соцопросы. Шоу должно продолжаться, ведь для этого же дебилы избрали клоуна управлять государством.
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26.03.2021 13:41 Відповісти
Семенченко арестуют к дню "Х"!
У Семенченко тоже ЧВК, он не лох.
Был отважный перекрыватель железных дорог - а станет зэк педальный.

Ттакже можно Егорку Соболева ему в подельщики заарестовать.
Наконец, добавить в компанию Мишико.
Мишико в обосс*ных штанах с сулугуни в зубах отвлечет внимание лохтората ОПГ Квартал 95 от вагнеровцев.

Наконец, можно обратиться к соседям с просьбой устроить побольше артобстрелов.
В конце-концов, объявить, что в канализации нашли остатки южноафриканской (или нигерийской) разноводности ковида, всех запереть по домам и запаять двери в подъездах (по китайскому сценарию).
У них все просчитано, у Слуг Народа.
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26.03.2021 14:52 Відповісти
Да верим,верим....,когда скоро в осла оманского будет рейтинг 1%,тогда купленные рейтингисты будут показывать у остальных отрицательных результат...
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26.03.2021 14:03 Відповісти
А скільки готові за Медведчука готові проголосувати?
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26.03.2021 14:08 Відповісти
Подозреваю, что хотят провернуть трюк в духе ПР - сперва будут давать лживые рейтинги, а, потом, тупо сфальсифицируют, на своё усмотрение. После чего, выпустят люсю, мендельшу и наталку с Г+Г , которые хором сообщат, что, мол, всё было ожидаемо и закономерно, прогнозы подтвердились, нарИд всегда этого хотел, а кто не согласен - враг государства...
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26.03.2021 14:17 Відповісти
так це ж дата 2019 рік старі дані- Цензор навіщо ви це виставили?
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26.03.2021 14:23 Відповісти
27 процентів 90лбойобів...
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26.03.2021 14:28 Відповісти
Щось тут хтось накрутив, що на таблиці написано 2019 рік. В дійсності дані березня 2019 зовсім інші:
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-i-poroshenko-vyshli-na-plato-timoshenko-podrosla---opros
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26.03.2021 14:52 Відповісти
слуги вы перепутали зад с передом
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26.03.2021 15:11 Відповісти
Грузія отримала першу партію вакцини Pfizer зі США.
Перша партія китайської вакцини сьогодні вилетіла в Україну.
Постачання другої партії індійської вакцини поки відкладається.
.
Якщо Вас щось не влаштовує в цих новинах,
всі питання до Порошенка 😏🤣🤣
так Зебобіки , бо головне, що бібучка на першому місці 😀
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26.03.2021 15:12 Відповісти
На перших 4-х місцях євреї. Я не проти, я тільки констатую факт.
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26.03.2021 15:12 Відповісти
Солидную зарплату видимо получили, нехило так прибавили рейтинга, не с неба же упал.🙂
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26.03.2021 15:17 Відповісти
50% народу готові голосувати за підєрасов...
Ще не насолодилися від них сексом?
Оригінально-с!
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26.03.2021 15:19 Відповісти
За П.Порошенко проголосовали бы 13,9%, Ю.Бойко - 12,6%, Ю.Тимошенко - 11,8%. И.Смешко поддерживают 7,7%, В.Гройсмана - 5,2%, Д.Разумкова - 3,8%, О.Ляшко - 3,7%, Е. Мураева - 3,7%, А.Гриценко - 3,3%, А.Яценюка - 2,8%, О.Тягнибока - 1,6%, К.Рудык - 0,5%. - все не годятся, особенно Зеленский.
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26.03.2021 15:20 Відповісти
Пока у нас будет олигархический закон о выборах, по которому кандидатами в президенты могут стать только по невиданному, не только в демократических странах, но и в мире вообще, избирательному многомиллионному залогу, у нас кандидатами могут стать только негодящиеся. С этим законом мы живем как в дурдоме. А нам еще цинично внушают, что у нас чуть ли не самые демократические выборы.
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26.03.2021 15:34 Відповісти
"Не верю!" (с)
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26.03.2021 15:35 Відповісти
там слева перед цифрами , как всегда рейтинг забыл поставить, ноль с запятой.
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26.03.2021 15:55 Відповісти
Из всех кто в этом списке (да и вообще в нашей политике) можно попробовать в президенты только Смешко. И то необходимо сделать так, чтобы следующие президенты и парламенты были только на 1-2 года (и так лет 10-15). Чтобы во власти не задерживались люди обманувшие избирателей. А кто окажутся нормальными, то им никто не помешает быть переизбранными. Остальных и на 1-2 года нет смысла выбирать.
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26.03.2021 18:42 Відповісти
И еще. Периодичность выборов в 5 лет годятся только для стран развитой и стабильной демократии. Вот нам необходима периодичность 1-2 года, пока мы не станем такими.
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26.03.2021 18:44 Відповісти
Эй !! Долботятлы от Зе в количестве 73% ! Вы ,что ещё не поняли , за кого проголосовали в мае 2019 года,??Зе Дебилы!!
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26.03.2021 19:27 Відповісти
вы фсё врётии... зрадаааа....
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28.03.2021 01:39 Відповісти
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