За Зеленського готові проголосувати 24,7% громадян України, за Порошенка - 13,9%, за Бойка - 12,6%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Президентський рейтинг як і раніше очолює чинний глава держави Володимир Зеленський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 24,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.
За П.Порошенка проголосували б 13,9%, Ю.Бойка - 12,6%, Ю.Тимошенко - 11,8%. І.Смешка підтримують 7,7%, В.Гройсмана - 5,2%, Д.Разумкова - 3,8%, О.Ляшка - 3,7%, Є. Мураєва - 3,7%, А.Гриценка - 3 , 3%, А.Яценюка - 2,8%, О.Тягнибока - 1,6%, К.Рудик - 0,5%.
Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-24 березня 2021 р.
Будь ласка, зачекайте...
Ты хоть представляешь, что такое "триллионы долларов"?
При тому, що ВАЗеленський лише базікає про продовження цього курсу, і робить все з точністю до навпаки.
Та меншість за "узкіймір" та "мишебратья" з ворогом.
І все- таки, кого ж ви бачите "спасителем"? Хто цього разу повинен проводити експеременти над вами і Україною? В яку сторону, особисто ви, прямуєте?
Чи чекаєте команди бені-ахметова-пінчука-мертвечука за якого "лідера-лаборанта у мішку" голосувати?
Будте ласкаві надати факти, що зробив поганого Порошенко, окрім безвізу і зони вільної торгівлі.
А на счёт "безвізу і зони вільної торгівлі" так ты ещё віру, армію і мову забыла!.
Ніхто ніколи не отримував безвіз під час віни. І це факт. За свідченням Меркель, саме наполегливість Пороха допогла його отримати, як і зону вільної торгівлі з ЄС.
Ось у вас окрім кацапської пропаганди, яку 5 років гундосили з усіх олігархічних каналів, немає жодного факту. Ви здали країну самому жадібному і мерзенному олігарху України бабломойському і його маріонетці. Під час війни з ворогом віддали країну на розграбунок.
Ви за ЄС та НАТО? Ось ще один факт, того, що ви накоїли.
https://censor.net/ua/news/3255033/*************************************************************************************************
Если ОПГ Квартал 95 поймут, что 'бубочка" - "проходимец", то есть изберут "бубочку", если ОПЗЖ отдадут голоса Слуге Народа , то в этом случае ВЫБОРЫ СОСТОЯТСЯ.
Два варианта: альянс ОПЗЖ и Слуга Народа (также Батькивщина)
или
никаких выборов и военное положение.
ЭТИ власть не отдадут, они пригрелись, они нашли источник финасирования, им ХО-РО-ШО,
у них ВСЕ ПРОСЧИТАНО.
Сегодня преЗедент поздравлял СБУ с профессиональным праздником. И по ходу ему опять нужна помощь нарколога.
Как написал Дмитрик Вовнянко: «Зла бракує! От, совісті у вас нема! Хто знову замість шляхетного колумбійського привіз афганський шмурдяк?!»
** Вр.и.о. гендиректора КБ «Южное» подписал приказ про переход с 1 июня 2021 года на однодневную рабочую неделю. Т.е. практически людям не будут платить ничего. При этом сократят 25%- 35% сотрудников совсем.
Знаете, все вот бегают и стонут, что массово увольняются семейные врачи, потому что им мало платят. Это, конечно, очень печально. Кто же нам теперь будет выписывать направления на анализы и к узким специалистам?
Но когда без средств к существованию оставляют очень крутых и очень эксклюзивных спецов из КБ, которое даже наши враги называют «ведущим и крупнейшим в бывшем СССР научным и конструкторским ракетным центром» - это всё нормально, ну подумаешь, зачем им поддержка от государства.
У нас же есть Кива - кандидат нОук, нам хватит.
** Вместе с китайской вакциной Украина получит 500+200= 700 тысяч доз. Это на 350 тыс. населения, т.е. на 0,8%.
Также МОЗ планирует растянуть вакцинацию ПОЛОВИНЫ населения на 2 года, и моих познаний в иммунологии (Россомахин Ю.И. спасибо тебе большое, что затрахал меня ею насмерть) достаточно, чтобы понимать: вакцинация в таком исполнении - это профанация с КПД, стремящимся к нулю.
Никакую эпидемию такая борьба не остановит даже чуть-чуть. Надо около 70% уколоть, и за полгода, а не за два.
Любые другие расклады - не работают для быстрой иммунизации популяции, особенно с таким изменчивым вирусом. Попытка поймать собственный хвост и не более того.
И да, еще бы хорошо запретить своим клоунам из Лиги смеха ежедневно обстёбывать вакцину.
Во-первых, можно было бы уже и обзавестись какими-то тормозами в темах для поржать, ***** тупорылые.
А во-вторых, нельзя одновременно изгаляться на тему побочки и призывать людей вакцинироваться. Это когнитивные нарушения, не предусматривающие ответственных должностей.
** Помните, как мы всей страной собирали залог за генерала Марченко? Я напомню. Вменяли ему закупку плохих броников на 176 млн грн. Сумма залога была 76 млн грн, которые потом скостили до 20 млн.
Сегодня под залог выпустили подозреваемую в выводе из Приватбанка перед его национализацией 8,2 МЛРД гривен. Сумма залога составила 2,74 млн грн.
Я чего-то по ходу категорически не понимаю в принципах работы нашей судебной системы.
** Бизнесмен Вадим Гриб обратился в Национальное антикоррупционное бюро с заявлением о том, что замгендира "Укроборонпрома" Мустафа Найем и ряд других должностных лиц вымогали у него или взятку $70 тысяч или предоставление группе лиц, включая самого Найема, 10% доли в ООО "Меридиан Союз".
И заявил, что Найем в течение последних двух лет активно лоббировал назначение руководителем ОАО "Меридиан" некоего Сергея Блажевича. После отказа от кандидатуры нужного Мусе человечка, Найем единолично сменил состав наблюдательного совета "Меридиана".
Муся говорит «Вы всё врёти!».
И тут мы опять посмотрим: НАБУ всё ещё независимая от зелёных мусей институция, или уже нет. Кстати, одно из требований МВФа как раз об этом, если вы вдруг забыли.
** Кстати, об МВФ.
Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что зимние переговоры зелебубочек с фондом окончились приблизительно ничем, реформ кагбэ нет, сроков получения нового транша - тоже соотвественно, и следующие переговоры когда будут и сколько продлятся - хз.
Так что какие планы у зелебубочек на тему грядущего *******, я не знаю. Кредит можно получить или в МФВ, или у Путина.
Без кредита, пенсии и прочую халву платить будет нечем.
И это кагбэ просто факт, а не оценочное суждение, которыми я обычно и раскидываюсь беззастенчиво.
Очень хочется надеяться, что у этих микроцефалов хватит жопной чуйки не доводить народ до пустых кормушек, но с другой стороны - никаких оснований для этих надежд у меня нет.
Потому что «Все звери шли на водопой, а слоник - нет. Он был тупой.»(с)
Впрочем, с пятничкой вас.
Жить всегда как-то страшнувато, но умереть мы всегда успеем)) Надеемся на лучшее, держим ноги в тепле, а голову в холоде. Доброе утро.
Т.Адамс
Поищи лучше.
Я, например, подписан на нее в ФБ.
троллям положено знать, с кем имеют дело, ну тупым троллям прощаем, троль это диагноз
Ежкин кот, нам же Шмыфгаль рапортует о "росте прироста"???
Как информирует https://censor.net/, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-24_marta_2021.html?fbclid=IwAR1pvCeTQsM_40CQwzBLZ8rd8qFgZOpmi4zCRl4S4FZEKMcuzcLQQ_EAqYg Рейтинг". Источник: https://censor.net/ru/n3255733
БРЕХАТИ НАШЕ ВСЕ
За клоуна черга бачу велика, тільки повісити його на Майдані, а не бачити президентом.
Шануйтеся, гої...
Оце все, що потрібно зебілам знати про агенство "Рейтинг". Нехай сцить їм в глаза.
З чого можна зробити висновок, що найбільше на цьому всьому заробили самі рейтинголухи.
А з огляду на показники "шостої позиції" можна навіть припустити на кому...
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-24_marta_2021.html
Натомість у документі в форматі PDF дата вказана 2019 р. Скидається на те, що вєрстальнікі на вєрстатах чогось нєнавєрсталі, генеруючи картінки.
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-i-poroshenko-vyshli-na-plato-timoshenko-podrosla---opros
Это для вас все неожиданности, а мы, порохоботы, нисколько не удивимся, если "мудрый" "нарiд" (С) президентом изберет Киву (который намедни стал кандидатом наук, получив
справку из дуркикорочку кандидата оных)
Они подсчитывают сейчас, за кого им выгоднее в смысле цен за гречку и тарифов по ЖКХ: за Бойко или за Киву, а может, сразу за Шария?
У Семенченко тоже ЧВК, он не лох.
Был отважный перекрыватель железных дорог - а станет зэк педальный.
Ттакже можно Егорку Соболева ему в подельщики заарестовать.
Наконец, добавить в компанию Мишико.
Мишико в обосс*ных штанах с сулугуни в зубах отвлечет внимание лохтората ОПГ Квартал 95 от вагнеровцев.
Наконец, можно обратиться к соседям с просьбой устроить побольше артобстрелов.
В конце-концов, объявить, что в канализации нашли остатки южноафриканской (или нигерийской) разноводности ковида, всех запереть по домам и запаять двери в подъездах (по китайскому сценарию).
У них все просчитано, у Слуг Народа.
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-i-poroshenko-vyshli-na-plato-timoshenko-podrosla---opros
Перша партія китайської вакцини сьогодні вилетіла в Україну.
Постачання другої партії індійської вакцини поки відкладається.
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Якщо Вас щось не влаштовує в цих новинах,
всі питання до Порошенка 😏🤣🤣
так Зебобіки , бо головне, що бібучка на першому місці 😀
Ще не насолодилися від них сексом?
Оригінально-с!