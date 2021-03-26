Права українців на землю в окупованому Криму будуть відновлені після деокупації, - Кулеба
Дуже важливо, щоб власники земельних ділянок зберігали всі документи, які підтверджують право їхньої власності, і будь-які документи, які буде нав'язувати їм РФ натомість.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ході брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Міністерство закордонних справ відразу зробило заяву з приводу цього нікчемного указу російського президента. Він є продовженням політики утисків і витіснення громадян України з окупованого півострова з паралельною - давайте будемо відвертими - русифікацією Криму", - сказав глава МЗС України.
Він наголосив, що всі такі спроби витіснення є "завідомо провальними".
"Що не робила б Росія, Крим все одно повернеться, і всі акти, які були прийняті РФ за роки окупації, просто зникнуть в історії. Права законних власників на земельні ділянки будуть, безумовно, відновлені після відновлення суверенітету нашої держави в Криму", - зазначив Кулеба.
За його словами, наразі дуже важливо, щоб власники земельних ділянок зберігали всі документи, які підтверджують право їх власності, і будь-які документи, які нав'язуватиме їм РФ взамін.
Окрім того, Кулеба додав, що питання позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму додано до переліку питань, які будуть у фокусі уваги "Кримської платформи".
"Одномоментного рішення для цієї проблеми немає, але рішення буде обов'язково знайдено і всі права будуть відновлені", - запевнив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму.
В Європейському Союзі засуджують набуття чинності указу президента Росії Володимира Путіна про позбавлення українців права володіти землею в окупованому Криму.
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и объявить, что все сделки с недвижимостью и землей за время оккупации будут аннулированы если они не были зарегистрированы в Украине.
если например оккупанты какому-то гражданину построили квартиру - и это не противоречит украинским нормам то признавать это собственностью этого гражданина, а на нет и суда нет, но сейчас это необходимо озвучить.
при Говнюковиче скиздил детский санаторий..
Так что -)(уйло его тоже земли лишил??
или он не гражданин Украины??
тогда почему он еще депутат и сидит в Раде а не в тюряге??
Земля есть но ты с ней ничего сделать не можешь ни продать ни в залог дать... Только в оренду агромонополистам на их условиях!!! А налог то земельный державка забирает...