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Права українців на землю в окупованому Криму будуть відновлені після деокупації, - Кулеба

Права українців на землю в окупованому Криму будуть відновлені після деокупації, - Кулеба

Дуже важливо, щоб власники земельних ділянок зберігали всі документи, які підтверджують право їхньої власності, і будь-які документи, які буде нав'язувати їм РФ натомість.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ході брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Міністерство закордонних справ відразу зробило заяву з приводу цього нікчемного указу російського президента. Він є продовженням політики утисків і витіснення громадян України з окупованого півострова з паралельною - давайте будемо відвертими - русифікацією Криму", - сказав глава МЗС України.

Він наголосив, що всі такі спроби витіснення є "завідомо провальними".

Також читайте: Указ Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму - юридично нікчемний, - речник МЗС Ніколенко

"Що не робила б Росія, Крим все одно повернеться, і всі акти, які були прийняті РФ за роки окупації, просто зникнуть в історії. Права законних власників на земельні ділянки будуть, безумовно, відновлені після відновлення суверенітету нашої держави в Криму", - зазначив Кулеба.

За його словами, наразі дуже важливо, щоб власники земельних ділянок зберігали всі документи, які підтверджують право їх власності, і будь-які документи, які нав'язуватиме їм РФ взамін.

Окрім того, Кулеба додав, що питання позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму додано до переліку питань, які будуть у фокусі уваги "Кримської платформи".

"Одномоментного рішення для цієї проблеми немає, але рішення буде обов'язково знайдено і всі права будуть відновлені", - запевнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму.

В Європейському Союзі засуджують набуття чинності указу президента Росії Володимира Путіна про позбавлення українців права володіти землею в окупованому Криму.

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Топ коментарі
+2
хорошее заявление, но надо еще добавить недвижимость.
и объявить, что все сделки с недвижимостью и землей за время оккупации будут аннулированы если они не были зарегистрированы в Украине.
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26.03.2021 11:33
+2
Права украинцев на землю в оккупированном Крыму будут восстановлены после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2714

...
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26.03.2021 11:34
+1
Дмитрий, дату приблизительную озвучьте, а то некоторые за квартиру платят и в неведении.
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26.03.2021 11:29
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Дмитрий, дату приблизительную озвучьте, а то некоторые за квартиру платят и в неведении.
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26.03.2021 11:29 Відповісти
откуда он (да и кто либо другой) может знать дату ?
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26.03.2021 11:34 Відповісти
Права украинцев на землю в оккупированном Крыму будут восстановлены после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2714

...
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26.03.2021 11:34 Відповісти
Какой красивый!
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26.03.2021 11:35 Відповісти
он? или недвижимость? )))))
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26.03.2021 11:38 Відповісти
КАКИХ УКРАИНЕВ ....КУЛЕБА .....ТЫ ДЕПИЛ ????
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26.03.2021 11:35 Відповісти
І обов'язково потім закон треба замутити про те що кацапня не має права купувати там в Криму будь що !
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26.03.2021 11:32 Відповісти
хорошее заявление, но надо еще добавить недвижимость.
и объявить, что все сделки с недвижимостью и землей за время оккупации будут аннулированы если они не были зарегистрированы в Украине.
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26.03.2021 11:33 Відповісти
Если они не были зарегистрированы в Украине, то и аннулировать нечего.
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26.03.2021 12:06 Відповісти
даже не сомневайтесь - будут нести рашкины акты и купчие и рассказывать как они честно приобрели.
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26.03.2021 12:50 Відповісти
А где деоккупированщики?
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26.03.2021 11:34 Відповісти
"деоккупированщики", это ******** чф рф. скоро будет.
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26.03.2021 12:16 Відповісти
позиція страуса... повинні бути застосовані дзеркальні санкції до власників нерухомості з кацапськими пашпортами по усій території України.
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26.03.2021 11:43 Відповісти
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26.03.2021 11:43 Відповісти
Отжали кацапы у вас землю в Крыму,построили там жилой комплекс на тысячу квартир. Там есть и коренные крымчане,и окуупанты. Каким путем возвращать собственность?
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26.03.2021 11:48 Відповісти
Если кацапы у вас отжали землю, то вы и есть коренной крымчанин. Возвращать в полном обьёме.
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26.03.2021 12:07 Відповісти
В Крыму землю мог иметь любой гражданин Украины. Как возвращать, что делать с теми, кто живет уже в построенных многоэтажках?
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26.03.2021 12:23 Відповісти
каждый отдельный случай рассматривать в судебном порядке.
если например оккупанты какому-то гражданину построили квартиру - и это не противоречит украинским нормам то признавать это собственностью этого гражданина, а на нет и суда нет, но сейчас это необходимо озвучить.
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26.03.2021 12:53 Відповісти
Мид должно сделать реестр собствеников и подать от их имени в суд по защите прав. Вместо этого кулеба х... какую-то несёт
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26.03.2021 11:55 Відповісти
Как только так сразу-продолжает Кулеба радостно обещать украинцам. Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба.
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26.03.2021 12:00 Відповісти
А после весны будет лето.
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26.03.2021 12:12 Відповісти
а в Симеизе Мертвечук
при Говнюковиче скиздил детский санаторий..
Так что -)(уйло его тоже земли лишил??
или он не гражданин Украины??
тогда почему он еще депутат и сидит в Раде а не в тюряге??
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26.03.2021 12:24 Відповісти
Та в самой Украине люди - БЕСПРАВНЫЕ!!!
Земля есть но ты с ней ничего сделать не можешь ни продать ни в залог дать... Только в оренду агромонополистам на их условиях!!! А налог то земельный державка забирает...
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26.03.2021 12:31 Відповісти
Як я теж люблю помріяти. Сижу собі і думаю, зара бац і пачка 10 тис євро. Я такий звільняюся чи беру відпустку за свій рахунок, бо ж звільнятися за 10 тис євро це гарячка. О намрію 100 штук євро і я такий звільняюся і їду жити у Чорногорію. Ларьочок з борщем і шашлічком відкрию. Горілочку в розлив. Ах, які мріїї файні.
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26.03.2021 13:59 Відповісти
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26.03.2021 16:57 Відповісти
 
 