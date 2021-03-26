Рейтинг партій: "СН" - 20,7%, "ЄС" - 15%, ОПЗЖ - 14,8%, "Батьківщина" - 12,4%, "Сила і честь" - 5%, партія Гройсмана - 5%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, п'ятивідсотковий електоральний бар'єр подолали б шість партій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (20,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська Солідарність" - 15,0%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 14,8%, партію "Батьківщина" - 12,4%, партію "Сила і честь" - 5,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 5,0%, Радикальну партію - 4,6%, партію "Голос" - 3,5%, партію "УДАР" - 3,2%, Є. Мураєва "Наші"- 3,1%, партію Шарія - 2,9%, партію "Свобода" - 2,9%, "За майбутнє" - 2,4%, "Народний фронт" - 2,0%.

Також читайте: За Зеленського готові проголосувати 24,7% громадян України, за Порошенка - 13,9%, за Бойка - 12,6%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА





Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-24 березня 2021 р.