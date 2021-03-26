Епідзонування України: вже 11 регіонів у "червоній" зоні, у 21 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 25 березня в Києві і 20 областях перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Київ, Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Одеська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг, а також рівень госпіталізацій. У Києві, Житомирській, Львівській, Миколаївській та Київській областях перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок із киснем.

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До "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська та Хмельницька області.

У "жовтій" зоні залишилася тільки Херсонська область.

При цьому станом на 25 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в Києві і 20 областях. Найбільше показник госпіталізації перевищено у Вінницькій області і становить 129,3 за норми в 60 на 100 тисяч населення. Найнижчий показник - у Херсонській області (31,0). Показник госпіталізації хворих із COVID-19 у нормі лише в чотирьох областях. Це Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська. Вчора показник госпіталізації був у нормі в шести областях.





