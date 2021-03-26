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Епідзонування України: вже 11 регіонів у "червоній" зоні, у 21 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: вже 11 регіонів у

Станом на 25 березня в Києві і 20 областях перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Київ, Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Одеська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг, а також рівень госпіталізацій. У Києві, Житомирській, Львівській, Миколаївській та Київській областях перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок із киснем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Одещина - 1545, Дніпропетровщина - 1358 і Львівщина - 1304

До "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська та Хмельницька області.

У "жовтій" зоні залишилася тільки Херсонська область.

При цьому станом на 25 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в Києві і 20 областях. Найбільше показник госпіталізації перевищено у Вінницькій області і становить 129,3 за норми в 60 на 100 тисяч населення. Найнижчий показник - у Херсонській області (31,0). Показник госпіталізації хворих із COVID-19 у нормі лише в чотирьох областях. Це Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська. Вчора показник госпіталізації був у нормі в шести областях.

Епідзонування України: вже 11 регіонів у червоній зоні, у 21 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ 01
Епідзонування України: вже 11 регіонів у червоній зоні, у 21 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ 02
Епідзонування України: вже 11 регіонів у червоній зоні, у 21 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ 03

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было три, а стало пять - всё равно берём опять! даже если будет восемь - всё равно мы пить не бросим!/ Всё равно ни маску носить, ни руки мыть, ни дистанцию держать-не будем! Потому что коронавируса никакого нет-так заявил народный депутат Шахов.
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26.03.2021 11:33 Відповісти
****
однажды, перебирая вещи в шкафу, ты найдешь старую одноразовую маску в кармане пуховика и ностальгически улыбнешься, поправляя скафандр...
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26.03.2021 11:52 Відповісти
Блін, а то і не така вже й хфантастика... Ну і зовсім не жарт.
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26.03.2021 12:03 Відповісти
та який там жарт...то лірика з попередженням !
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26.03.2021 12:27 Відповісти
половина, час закривати країну!
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26.03.2021 11:56 Відповісти
А что предприняли , купили лекарства, кровати, кислород?
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26.03.2021 13:01 Відповісти
 
 