Усі дози вакцини Covishield (AstraZeneca) будуть використані лише для першого щеплення проти COVID-19, - Ляшко
Усі 500 тисяч доз вакцини індійського виробництва Covishield (AstraZeneca), які прибули в Україну в складі першої партії наприкінці лютого, використовуватимуться лише для першого щеплення.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко на пресбрифінгу в Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Через зміну стратегії використання першої партії вакцини Covishield усі 500 тисяч доз будуть використані для першого щеплення проти COVID-19. Для повторного щеплення використовуватимуть вакцину Covishield із наступних постачань. Згідно з оновленим планом, друге щеплення робитимуть не раніше 20-х чисел травня", - зазначив Ляшко.
Як повідомлялося раніше, перша партія у 500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) була доставлена до України уранці 23 лютого.
Уже 25 лютого в Україні розпочалася вакцинація медпрацівників. Крім них, вакцинувалися також міністр охорони здоров'я Максим Степанов та президент України Володимир Зеленський.
Препарат Oxford/AstraZeneca виготовляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield. Для екстреного застосування в Україні його зареєстрували у понеділок, 22 лютого.
Україна отримала підтвердження про постачання в межах механізму COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у I-II кварталі 2021 року. Крім того, ця вакцина буде закуплена за державні кошти безпосередньо у виробників.
Україна також підписала додаткові прямі контракти на постачання вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія-Швеція) і NovaVax (США) і виготовлені на потужностях Serum Institute (Індія).
25 березня до України також прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку виробляє Sinovac Biotech.
Будь ласка, зачекайте...
Імунітет формується через кілька днів після першої дози і зменшує кількість госпіталізацій приблизно в 20 разів.
Друга по-суті тренує імунну систему на швидкість реакції. Це для того щоб госпіталізацій практично не було.
Але 20 днів то вже хтось перестраховується. Якщо пройшло кілька днів після вацинації , то ковід вже запізнився на ті самі кілька днів і шансів у нього дуже мало.
Она уже кастрюлю на плиту поставила.
Если делать ьолько пол-привики - то можно охвать в два раза больше человек!
А то, что полпрививки - как мёртвому припарки - это вопрос другой.
ДОЛОЙ УЛЬЯНУ СУПРУН - ДОКТОРА СМЕРТЬ!
А когда подумаешь - прочитай, что написано - "Если делать только пол-привики - то можно охвать в два раза больше человек!"
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