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Усі дози вакцини Covishield (AstraZeneca) будуть використані лише для першого щеплення проти COVID-19, - Ляшко

Усі дози вакцини Covishield (AstraZeneca) будуть використані лише для першого щеплення проти COVID-19, - Ляшко

Усі 500 тисяч доз вакцини індійського виробництва Covishield (AstraZeneca), які прибули в Україну в складі першої партії наприкінці лютого, використовуватимуться лише для першого щеплення.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко на пресбрифінгу в Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через зміну стратегії використання першої партії вакцини Covishield усі 500 тисяч доз будуть використані для першого щеплення проти COVID-19. Для повторного щеплення використовуватимуть вакцину Covishield із наступних постачань. Згідно з оновленим планом, друге щеплення робитимуть не раніше 20-х чисел травня", - зазначив Ляшко.

Читайте також: Усі випадки погіршення здоров'я після вакцинації розглядаються лікарями, - Ляшко

Як повідомлялося раніше, перша партія у 500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) була доставлена до України уранці 23 лютого.

Уже 25 лютого в Україні розпочалася вакцинація медпрацівників. Крім них, вакцинувалися також міністр охорони здоров'я Максим Степанов та президент України Володимир Зеленський.

Препарат Oxford/AstraZeneca виготовляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield. Для екстреного застосування в Україні його зареєстрували у понеділок, 22 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 738 осіб, загалом - 174 325, - Степанов

Україна отримала підтвердження про постачання в межах механізму COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у I-II кварталі 2021 року. Крім того, ця вакцина буде закуплена за державні кошти безпосередньо у виробників.

Україна також підписала додаткові прямі контракти на постачання вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія-Швеція) і NovaVax (США) і виготовлені на потужностях Serum Institute (Індія).

25 березня до України також прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку виробляє Sinovac Biotech.

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Топ коментарі
+7
Схоже що ці виродки розгулялися не на жарт. "Вакцинувати" збираються довго і завзято...
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26.03.2021 11:38
+5
А якщо другу партію індуси не дадуть, то перші вакцинації пропадуть.
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26.03.2021 11:52
+4
Так воно до того і іде. Спочатку, розповідали що повторну вакцинацію, потрібно роботи 24-28 днів, потім коли індуси їх послали куди подалі, почали говорити про 2 місяці. Що там ці зелені ******** назаключали в контрактах ніхто не знає. Так що злебобіки і всі хто голосував за це виродство, хавайте те лайно що вам у вуха сують, воно того варте , за що ви голосували,
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26.03.2021 12:05
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Схоже що ці виродки розгулялися не на жарт. "Вакцинувати" збираються довго і завзято...
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26.03.2021 11:38 Відповісти
йоршик ---- єто хорошо! йоршик обично берет как нада!
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26.03.2021 14:08 Відповісти
И тут спи... обманул короче. В вашей же статистике как минимум один человек получил 2 дозы уже.
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26.03.2021 11:38 Відповісти
ти почитай як отримав, а тоді транди: жінка-лікар першу дозу отримала на Мальдівах, бо там працювала. і тому отримала другу в Україні, коли прийшов строк. тобто Україна на неї витратила одну дозу як і на всіх.
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26.03.2021 11:53 Відповісти
А якщо другу партію індуси не дадуть, то перші вакцинації пропадуть.
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26.03.2021 11:52 Відповісти
у тому то і проблема. їм би завершити вакцинацію (2 дози), щоб ці люди стали імунітетом нації.
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26.03.2021 11:55 Відповісти
Так воно до того і іде. Спочатку, розповідали що повторну вакцинацію, потрібно роботи 24-28 днів, потім коли індуси їх послали куди подалі, почали говорити про 2 місяці. Що там ці зелені ******** назаключали в контрактах ніхто не знає. Так що злебобіки і всі хто голосував за це виродство, хавайте те лайно що вам у вуха сують, воно того варте , за що ви голосували,
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26.03.2021 12:05 Відповісти
я не бачу проблеми: виробник дає на повторний укол від 4 до 12 тижнів. усе в рамках норми. ну тримали першу партію, вирішили швидко через 4 тижні, а їм дали пораду не спішити. а дали пораду після того, як вони озвучили про 4 тижня. усе нормально, в рамках норми.
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26.03.2021 12:17 Відповісти
взагалі більш ніж дивно, що індуси відмовились від подальшого заробітку. Щось їх неслабо напрягло.
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26.03.2021 14:10 Відповісти
Ні. Це брехня і не варто її поширювати.
Імунітет формується через кілька днів після першої дози і зменшує кількість госпіталізацій приблизно в 20 разів.
Друга по-суті тренує імунну систему на швидкість реакції. Це для того щоб госпіталізацій практично не було.
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26.03.2021 12:06 Відповісти
он тут один коментатор писав, що 20 днів після уколу треба берегтися, так ві прочитав у флаєрі до вакцини після того, як його укололи. а не кілька днів.
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26.03.2021 12:19 Відповісти
Треба берегтися від варіанту вакцина+ковід. Тому що він гірший ніж просто ковід.
Але 20 днів то вже хтось перестраховується. Якщо пройшло кілька днів після вацинації , то ковід вже запізнився на ті самі кілька днів і шансів у нього дуже мало.
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26.03.2021 12:47 Відповісти
ну може і так.
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26.03.2021 12:51 Відповісти
А може це добре, що в країні половина населення ідіоти і бояться вакцинації? Мені здається, що саме вони обирали наркомана Зеленського.
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26.03.2021 12:20 Відповісти
антивакцинати, ті, що просто не хочуть, а не ті, кому протипоказано, є як раз тією гарантією, яка буде тримати наявність вірусу у суспільстві. бо з протипоказаннями можуть не вакцинуватися саме завдяки вакцинованій більшості. а разом з антивакцинатами ця більшість менша.
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26.03.2021 12:53 Відповісти
Вторая доза будет от Сары.
Она уже кастрюлю на плиту поставила.
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26.03.2021 11:57 Відповісти
ДБЛ БЛД (c)
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26.03.2021 11:59 Відповісти
обґрунтуй!
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26.03.2021 12:20 Відповісти
Чем вакцинироваться во второй раз?
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26.03.2021 14:23 Відповісти
250000 по 2 раза.
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26.03.2021 16:00 Відповісти
А хто свистів вже про друге щеплення?
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26.03.2021 12:05 Відповісти
на початку казали, потім їм дали пораду до 12 тижнів. Виробник дає, чи дослідження, колоти другу від 4 до 12 тижнів. люди то вже колять, коли Україна лише почала. У інших є досвід.
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26.03.2021 12:22 Відповісти
Что этот дрыщь голимый нам втирает?
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26.03.2021 12:06 Відповісти
Кароче - вакцины на прививку (два укола) нет. НО!
Если делать ьолько пол-привики - то можно охвать в два раза больше человек!
А то, что полпрививки - как мёртвому припарки - это вопрос другой.
ДОЛОЙ УЛЬЯНУ СУПРУН - ДОКТОРА СМЕРТЬ!
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26.03.2021 12:10 Відповісти
як це нєт, коли є. уколото лише до 200 000 з 500 000. іх у будь-який момент можна пустити на другий укол для завершення вакцинації.
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26.03.2021 12:23 Відповісти
" уколото лише до 200 000 з 500 000" - это что такое?
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26.03.2021 12:38 Відповісти
це називаєтся статистика, баранчику. тугенький у математиці? завезли 500 000 на сьогодні використали 18 740,залишилось - сам порахуй.
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26.03.2021 12:42 Відповісти
Ты, мудило полосатое, уверен что все должны знать эти цыфры?
А когда подумаешь - прочитай, что написано - "Если делать только пол-привики - то можно охвать в два раза больше человек!"
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26.03.2021 13:06 Відповісти
ти ще продовжуєш демонструвати свою тупорилість: не в точності цифр питання, а в тому, що коли тобі дали ці цифри (у мене вони теж не точні у першому коменті), то не дурак вже пойме, що це статистика, тим паче, що та ще арифметика присутня.
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26.03.2021 13:11 Відповісти
Ты - идиот.
994,837 (2017)
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26.03.2021 14:03 Відповісти
хаха, у мене більше інфи. ти все ще баран.
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26.03.2021 14:17 Відповісти
2,71828182845904
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26.03.2021 16:38 Відповісти
давай, ще топи! показуй своє непоніманіє суті.
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26.03.2021 17:20 Відповісти
38135
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26.03.2021 17:40 Відповісти
ще, мало. ще давай.
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26.03.2021 17:55 Відповісти
21
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26.03.2021 18:31 Відповісти
слабенько узколобенько.
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26.03.2021 18:45 Відповісти
8
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27.03.2021 09:19 Відповісти
здуваєшся, мозги усихають?
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27.03.2021 09:52 Відповісти
16
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27.03.2021 10:42 Відповісти
ти осилило таблицю множення? чи то випадково?
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27.03.2021 10:48 Відповісти
250000 по 2 раза.
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27.03.2021 11:02 Відповісти
це ти звітуєш про свій розвиток? так я не твій вчитель. мені пофіг як ти розвиаєшся.
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27.03.2021 11:07 Відповісти
+
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27.03.2021 11:36 Відповісти
але 73%номозглі замість уключити свої недовключені 27% обирають простіше ляпнуть те, що ти у стартовому коменті.
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26.03.2021 13:13 Відповісти
Второй раз ширять будут борщом? Или киселём? И нафиг колоть людей первый раз, не имея второго? Видимо, наше попрошайничество достало всю планету.
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26.03.2021 12:36 Відповісти
у них ще є час отримати другу партію, так, щоб при проблемах із поставкою другої партії, першу пустити по другому колу.
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26.03.2021 12:49 Відповісти
 
 