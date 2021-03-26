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26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування

Від початку місяця різко збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваності на коронавірус зростає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, на сьогодні такої думки дотримуються 68% опитаних (на початку березня - 37%). 22% вважають, що рівень не змінився, тільки 5% кажуть, що він зменшився.

Крім того, 61% опитаних громадян підтримують запровадження "жорсткого" карантину в разі зростання рівня захворюваності на коронавірус (на початку березня - 56%). 37% - протилежної думки.

Водночас 68% громадян виступають за запровадження "жорсткого" карантину лише в тих регіонах, де ситуація із захворюваністю є небезпечною, 26% - за локдаун на всій території України.

Також читайте: Епідзонування України: вже 11 регіонів у "червоній" зоні, у 21 - перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування Рейтингу 01
26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування Рейтингу 02
26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування Рейтингу 03
26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування Рейтингу 04
26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування Рейтингу 05
26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування Рейтингу 06
Інфографіка: Соцгрупа "Рейтинг"

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-24 березня 2021 р.

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Топ коментарі
+16
Щось забагато сьогодні маніпуляцій свідомістю....
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26.03.2021 12:00
+9
99% граждан поддерживаю арест пид#ров Ляшка и Степанова за провал подготовки больниц к COVID-19, разворованный ковид-фонд, провал вакцинации и т.д., что повлекло тысячи смертей!
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26.03.2021 12:01
+6
це вони серед глядачів плюсів опитування проводили? чи серед клієнтів буковелю????
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26.03.2021 12:00
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це вони серед глядачів плюсів опитування проводили? чи серед клієнтів буковелю????
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26.03.2021 12:00 Відповісти
Щось забагато сьогодні маніпуляцій свідомістю....
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26.03.2021 12:00 Відповісти
Це не лише сьогодні - ця схема добре "працює" вже десятиліття. Згадайте "по многочіслєнним просьбам трудящіхся".
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26.03.2021 12:02 Відповісти
А ты прям олицетворение этой схемы на Цензоре. Тут вбросишь, там подлизнешь, но итог один - Порох виноват)))
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26.03.2021 12:06 Відповісти
Я десь згадував про твою святу свиню?
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26.03.2021 12:07 Відповісти
В мене нема свині, сала схотів?
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26.03.2021 12:08 Відповісти
Жинка😂😂😂 Яке прикре самогубство кацаплоід. Гугл дав збій? )))
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26.03.2021 12:32 Відповісти
По просьбе знатной доярки колхоза "Путь к коммунизму" исполняем арию из оперьі "Аида".
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26.03.2021 12:09 Відповісти
Так если бы не было таких манипуляций ты же безработным был бы и стрелял бы пару рубчиков на мивину. А так пару высеров запостишь и шиканешь, шаурмы купишь.
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26.03.2021 12:08 Відповісти
Дурнику, ти ще не в лікарні?
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26.03.2021 12:44 Відповісти
Очень информативно. Неужели, молодой человек, Вы считаете что такое плебейское поведение может кого то оскорбить? Вы не понимаете что это лишь в очередной раз подтверждает что разделять Вашу точку зрения может лишь необразованное и недалекое быдло?
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26.03.2021 12:52 Відповісти
Судячи по підтримці твоєї "точки", то ми бачимо що її не має взагалі. Відпочивай, а краще лікуйся.
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26.03.2021 13:10 Відповісти
Вы совершенно правы. Потому что кол-во долбо...в и быдла нас в стране просто зашкаливает, именно поэтому у нас сейчас не президент а клоун. Только даже это вас ничему не учит, вы все так же продолжаете доказывать что то знаете и в чем то разбираетесь и писать бред.
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26.03.2021 13:13 Відповісти
99% граждан поддерживаю арест пид#ров Ляшка и Степанова за провал подготовки больниц к COVID-19, разворованный ковид-фонд, провал вакцинации и т.д., что повлекло тысячи смертей!
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26.03.2021 12:01 Відповісти
До чого тут Степанов ? Якщо лікарні закривала Супрун й кількість медиків зменшувала - те ж ця неосвітчена особа !

Голубовська про це вже нераз говорила ... Та й інші інфекціоністи . Думка політиків освітчиній людині до дупи ... Думка неуків з "ЖОПоблока" , з "Голосу" , з ЕС ... до дупи !
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26.03.2021 12:20 Відповісти
Зєлє не вистачило двух років, щоб запросити нормальних реформаторів і виправити цю дурню? Зєля запросив корупціонера Степанова, який купує для України вакцину дорожче в 20 разів, ніж її купують ті ж європейці. Вже після продажу всіх медмасок з госрезерву треба було цього Степанова садити на довічне з конфіскацією. От і відповідь: Зєля очолив корупцію в Україні.
Зєлю геть. Дострокові.
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26.03.2021 13:37 Відповісти
А европейцы нибось кинулись перехватывать передовой опыт борьбы Бубочки с Covid? Читали, знаем😁
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26.03.2021 12:02 Відповісти
И без того слаборазвитые мозги зелёного лохората решили окончательно добить "исследованиями" бениного рейтинга?
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26.03.2021 12:06 Відповісти
у меня есть в киеве знакомые, которые надеются успеть ещё в этом году сьездить на буковель ))
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26.03.2021 12:07 Відповісти
Моя знайома попхнулась відмічати свій день народження у Львів, в червону зону.26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2122
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26.03.2021 12:13 Відповісти
а могла бы и в польшу сгонять отметить.
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26.03.2021 12:20 Відповісти
Ну и? Я собираюсь в конце апреля во Львов. Срок годности моих антител еще минимум 2 месяца :-р
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26.03.2021 13:29 Відповісти
Меркельша долокдаунилась- https://www.dw.com/uk/komentar-uriad-merkel-u-vilnomu-padinni/a-56987949
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26.03.2021 12:10 Відповісти
В Германии давно поняли- ковид- мировая ложь
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26.03.2021 12:16 Відповісти
Давно понятно, что никакие локдауны, маски, комендантские часы, прочие мероприятия не работают.
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26.03.2021 12:12 Відповісти
У зелених недоумків взагалі нічого не працює.
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26.03.2021 12:14 Відповісти
За таку відповідь потрапляєш до чорного списку з відповідними наслідками.
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26.03.2021 12:20 Відповісти
Как ни крути, а любой опрос показывает одни и те же цифры. Кол-во упоротых имбецилов в стране просто зашкаливает, все те же 73-74%
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26.03.2021 12:12 Відповісти
Два года назад клоуна выбрали сейчас орут про заговор мирового олигархиата, и ничему их жизнь не учит, потому что единственная извилина может запомнить только код от домофона.
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26.03.2021 12:15 Відповісти
Так залізь в скафандрі впогреб і буде тобі лохдаун. Ковідодрочер, телевізором зомбований...
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26.03.2021 13:06 Відповісти
Локдаун по-взрослому на исторической родине правителей Украины./ Не ходят электрички и пригородные поезда. В общественном транспорте ограничение: не более 20 пассажиров на салон, отчего сотни тысяч людей не могут добраться до работы. Улицы замусорены, везде нагажено из-за закрытых общественных туалетов. Если вы звоните в поликлинику - объясняют: выпейте цитромон и самоизолируйтесь. Другие болезни игнорируются. Отменены плановые операции . Главное: многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей.
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26.03.2021 12:15 Відповісти
26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2520
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26.03.2021 12:34 Відповісти
В Україні не можуть державні органи вводити якийсь локдаун,його тут не існує,а ввести можуть карантин,надзвичайну ситуацію з усіма наслідками і зобов'язаннями.Тих державних службовців які під час епідемій вводять локдаун необхідно арештовувати.
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26.03.2021 12:36 Відповісти
Только 26% работать не хотят?
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26.03.2021 12:43 Відповісти
эти 26% и есть госслужащие которым все равно будут платить из бюджета!
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26.03.2021 12:58 Відповісти
Откуда в бюджете возьмутся денюжки, если все закрыты, не работают и отчислений в бюджет нет???? Себя,родимых, депутаты не обидят. Зряплату будут получать исправно, а за рядовых бюджетников я сомневаюсь, да и другие выплаты из бюджета (пенсии, пособия.......и.т.д) под вопросом
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26.03.2021 13:29 Відповісти
А 74% підтримує, щоб 26% ковідодрочерів розбилися головою об бетонну стінку.
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26.03.2021 13:02 Відповісти
Звичайна маніпуляція ЗЕвлади, яка полягає в тому, що в цьому опитуванні мав би бути ще й третій варіант відповіді:
3) "Проти введення жодних неконституційних обмежень".


Саме цей варіант і набрав би 80..90% підтримки.
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26.03.2021 13:18 Відповісти
 
 