Озеро Качине на Позняках, яке кияни відстояли в 2016 році, знову хочуть засипати і забудувати
Озеро Качине на київських Позняках, яке активісти багато років захищали від забудови, знову готують під будівництво.
Про це стало відомо з протоколу наради, проведеної заступником київського міського голови В'ячеславом Непопом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий Берег".
Протокол засідання від 23 березня опублікував на своїй сторінці експерт з містобудування та активіст Георгій Могильний.
Предметом наради було поновлення підготовчих робіт до будівництва житлового будинку по вул. Здолбунівській (перетин з вул. Тепловозною). Забудовник тут не приватний, він належить місцевій громаді - це КП "Житлоінвестбуд - УКБ". Проєкт називається інвестиційним (інвестдоговір від 31.12.2014) і передбачає виділення частини квартир для постраждалих від "Еліта-Центр". Термін дії договору подовжили до 2024 року.
З протоколу наради зрозуміло, що вже до 30 березня представник забудовника має надати актуальну інформацію про стан земельної ділянки та надати пропозиції початку підготовчих робіт для будівництва.
Ділянка, про яку йде мова, - це місцева водойма, озеро Качине. 2015 року місцеві мешканці побачили, що водойму засипають будівельним сміттям. Одночасно з цим з'явився паспорт об'єкта "Будівництво житлового будинку" від КП "Житлоінвестбуд - УКБ". Попередніх громадських слухань про забудову не проводили, що особливо обурило місцевих жителів.
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У період, коли комунальний забудовник почав скидати сміття у водойму, на озері активно гніздувалися птахи - качки і чайки. ЗМІ звернули увагу на цю ситуацію, і після резонансу в ЗМІ забудовник поставив роботу на паузу - до кінця сезону гніздування.
Того року відбувалися чергові вибори в Київраду і на посаду київського міського голови, тому будівельні роботи зовсім відклали.
Але рік потому, 2016-го, засипання озера, яке на той час вже отримали народну і офіційну назву "Качине", поновили. Це викликало ще більший спротив місцевої громади, відбувалися сутички.
Місцеві активісти створили ініціативу "Парк озеро Качине", самотужки займалися благоустроєм озера і утвореного забудовником насипу в ньому. А забудовник займався судовим переслідуванням частини цих активістів за пошкодження, завдані будівельним об'єктам (паркан). Але нещодавно суд поставив крапку в цій справі, повністю виправдавши активістів.
Будь ласка, зачекайте...
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Ну що ж.
Наглядова рада https://www.facebook.com/ucf.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBlZz-9AkOEgyCBhcACnMUllWEEGoPTqiSo78uWATbBaWEukcptqV5Gzc8LB5sqTm6Q1o5ibulqm_GsbLMwMqy0oy0-s3b_MD5_vvrWxrq8_Jv26Ch18fLXSdWqxcnD4tioqphNcpXMHQ5s991EoguA62Zy9pqhlYtgNxdAdzBtSK0Hn-AHiEcp1LZUOgAfziWNv02QWU6l&__tn__=K-R Український культурний фонд не визначила переможця конкурсу на посаду виконавчого директора УКФ та оголосила повторний конкурс.
Доволі неочікуване рішення, зважаючи на те, що фаворитка Мінкульту, як подейкували в кулуарах, Юлія Савостіна набрала лише 1 бал. Найбільше голосів (4) набрала як на мене одна з найбільш слабких (ще й безсоромно сервільних) кандидаток Анастасія Рагімова, перли котрої я занотував раніше.
Це людина, яка обіцяє допомагати хору Верьовки та ансамблю Вірського, посилити експертні ради через долучення авторитетних "людей з іменем" із Академії мистецтв, впровадити цензуру через встановлення "політичної експертизи проектів" та відмовитись від підтримки національних меншин.
Виросла Рагімова (за власним зізнанням) на серіалі "Моя прекрасна няня" та "звісно ж" дивилась серіал "Слуга народу", обидва спродюсовані (за дивним збігом обставин) членом Наглядової ради УКФ Олексієм Кірющенком.
4(!) члени політбюро в глибокій несознанці віддали їй свої голоси. Цікаво, що голова наглядової ради Захаревич не скористався своїм правом додаткового голосу, що вирішило б ситуацію остаточно на користь Рагімової.
Тепер найбільш гостре питання - щодо подальшої долі самого УКФ в короткочасній перспективі.
https://www.facebook.com/yuliia.fediv?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBlZz-9AkOEgyCBhcACnMUllWEEGoPTqiSo78uWATbBaWEukcptqV5Gzc8LB5sqTm6Q1o5ibulqm_GsbLMwMqy0oy0-s3b_MD5_vvrWxrq8_Jv26Ch18fLXSdWqxcnD4tioqphNcpXMHQ5s991EoguA62Zy9pqhlYtgNxdAdzBtSK0Hn-AHiEcp1LZUOgAfziWNv02QWU6l&__tn__=K-R Yuliia Fediv подала заяву про звільнення та працює до 1 квітня (до цього часу новий конкурс не провести). Разом з нею звільняються всі її заступники. Права підпису, отже, ні в кого немає. Документообіг та фінансування припиняться. Інституція опиниться в оперативному колапсі.
І все це - наслідок брудної залаштункової політичної гри з витіснення Юлії Федів з позиції виконавчої директорки УКФ. Свого результату заколотники досягли. Але заодно й завалили інституцію.
Цікаво, Мінкульт знов виступить із заявою, що ситуацію має вирішити "третя сторона"?
А еще понравилось: " ... представитель застройщика должен предоставить актуальную информацию о состоянии земельного участка и предоставить предложения относительно начала подготовительных работ для строительства". Никто не хочет проконсультироваться у воров какие замки на двери надо ставить?
Сперва нужно добиться официального признания озера!