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КС (1425) Монастирський (392)

Правового рішення про розпуск КС немає, крім добровільного складання повноважень суддями, - "слуга народу" Монастирський

Правового рішення про розпуск КС немає, крім добровільного складання повноважень суддями, -

Президент із першого дня пропонував прийняти рішення, визнати повноваження суддів Конституційного Суду припиненими. Але разом з вирішенням цього питання зараз може створитися прецедент для майбутнього.

Глава Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що в питанні КС є межа між законним шляхом і політичною доцільністю.

За словами парламентарія, довіри до КС немає.

"Але правового рішення, крім добровільного складання повноважень суддями Конституційного Суду, - теж немає. Є політичне рішення. Його пропонував президент з першого дня. Прийняти рішення, визнати повноваження суддів КС припиненими. Але ми розуміємо, що разом з вирішенням цього питання зараз ми можемо створити прецедент для майбутнього. Ми говоримо про те, що це можна буде зробити і в разі, коли не буде такої кризи, як зараз, а просто тому, що буде політична доцільність. Якраз таки тут межа між законним шляхом і політичною доцільністю є в тому, що ми повинні домогтися зміни складу суду, оновлення його на конкурсних засадах, але ми не повинні зруйнувати інституцію", - пояснив Монастирський.

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У той же час, нардеп зазначив, що такий шлях довше і в сотні разів складніше, ніж політичне рішення.

"Але він зберігає цю інституцію, яка потрібна Україні і кожному громадянину, тому що, наприклад, інститут конституційної скарги дав право кожному звернутися з приводу питань, які виникають. І цей інститут зараз дуже активно працює. Про нього мало хто говорить, але там багато скарг розглядаються і щодо них приймаються дуже вагомі рішення", - додав Монастирський.

"Слуга народу" зазначив, що президент займає більш радикальну позицію щодо КС.

"Тому і подав законопроєкт, що посилює відповідальність за брехню в деклараціях. Тому я б не називав це напівзаходами. Це поступальний процес. Перший крок був зроблений для того, щоб повернути кримінальну відповідальність і право НАЗК перевіряти декларації", - сказав Монастирський.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Денисом Монастирським читайте тут.

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Топ коментарі
+5
Ну які проблеми? Покличте Голоборотьку і він їх постріляє. Всі діла.
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26.03.2021 12:37
+3
По словам парламентария, доверия к КС нет.
а к "парламентарию" есть?
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26.03.2021 12:33
+2
Чому б і "слугам", разом з суддями, не скласти повноваження. ДОБРОВІЛЬНО.
Так сказати, особистим прикладом ...
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26.03.2021 13:08
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тупик..
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26.03.2021 12:31 Відповісти
"Ваше слово -товарищ маузер".
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26.03.2021 13:08 Відповісти
Спричинений самою ж владою.
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26.03.2021 13:10 Відповісти
Зелений тупік.
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26.03.2021 13:24 Відповісти
По словам парламентария, доверия к КС нет.
а к "парламентарию" есть?
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26.03.2021 12:33 Відповісти
политическая целесообразность неправового решения... и как это соотносится с полномочиями преза. тоже мне сцарь зекуйло нарисовался, указами править хочет
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26.03.2021 12:37 Відповісти
Ну які проблеми? Покличте Голоборотьку і він їх постріляє. Всі діла.
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26.03.2021 12:37 Відповісти
Трейдінгова компанія "Д.Трейдінг", що входить до структури групи ДТЕК Ріната Ахметова, за підсумками роботи в 2020 році отримала 1,6 мільярда гривень чистого прибутку, що в 34 рази більше, ніж роком раніше.
Про це свідчить фінансова звітність компанії...
Ось хто знову рулить країною , ось хто купив Буратішку у Бєні
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26.03.2021 12:41 Відповісти
Фармкомпанія Дарниця панаЗахарії екс нардеп від БПП отримала в 2020 році 815 млн гривень чистого прибутку , на 37% більше ніж в 2019 році. А ми дивуємося, чому ціни на ліки ростуть. До честі Зєлєні, всі нувориші, незалежно від патрійних уподобань, стали жити значно краще.
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26.03.2021 13:13 Відповісти
десяток найодіозніших суддів, що було розстріляно, виправили би ситуацію.
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26.03.2021 12:50 Відповісти
Забейте дверь КС большими гвоздями и перестаньте платить им зарплату! Откройте УД о незаконном обогащении - там у каждого есть за что. И не обращайте внимания на из войдот!
Через месяц предложите им написать заявы об отставке...
Примерно так. Простенько и со вкусом.
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26.03.2021 13:00 Відповісти
Чому б і "слугам", разом з суддями, не скласти повноваження. ДОБРОВІЛЬНО.
Так сказати, особистим прикладом ...
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26.03.2021 13:08 Відповісти
👏👏👏👏👏
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26.03.2021 13:26 Відповісти
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26.03.2021 14:01 Відповісти
А якже в 1917 році матрос-партизан Желізняк розпустив Державну Думу Росії? Кажуть викотив на сцену кулемет "Максим" і запитав ,"Хто тут прозасідавшиєся?", "Расхадітєсь,караул устал!" , і таки розійшлись!
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26.03.2021 13:29 Відповісти
Займіться таким законотворенням, щоб ні одне падло, порушивши закон, не почувалось у безпеці!
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26.03.2021 14:25 Відповісти
Порахуйте відповідність статків доходам у всіх членів родин до сьомого коліна та притягніть до відповідальності з утриманням під вартою без права залогу, реальним кримінальним терміном без можливості УДЗ, повною конфіскацією та неможливістю довічно займатись всіма видами діяльності, окрім роботи двірника. Візьміть за кендюх і добровільність не змусить себе чекати, але вона не повинна виключати попередні умови!
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26.03.2021 14:42 Відповісти
 
 