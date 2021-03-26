Нацгвардія зразка 2021 року - це треновані й мотивовані військовослужбовці, озброєні сучасною зброєю та технікою, - Таран

Сучасна Національна гвардія України - доволі молоде військове формування серед силових структур України сектору національної безпеки і оборони, але вже має чимало перемог і отримало позитивну міжнародну славу.

Про це міністр оборони України Андрій Таран заявив у своєму зверненні з нагоди 7-ї річниці створення Національної гвардії України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"У вогні бойових дій, обороняючи територіальну цілісність та недоторканість нашої держави проти агресії Російської Федерації, загартувалася дійсно нова та потужна складова сил оборони України… Національна гвардія України зразка 2021 року – це треновані та мотивовані військовослужбовці, озброєні сучасною зброєю та технікою. Це силова структура, що переймає кращі практики держав-членів НАТО, реформується та вносить вклад в отримання Україною Плану дій щодо членства в Північноатлантичному Альянсі", - зазначив Таран.

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"Нас єднає не лише оборона України, а й шана загиблих Героїв. Книга пам’яті Національної гвардії України знаходиться в Залі Пам’яті на території Міністерства оборони України, імена полеглих Нацгвардійців лунають разом з іменами військовослужбовців Збройних Сил. Ми пишаємося, що разом з вами в одному строю сил оборони! Наша держава з нами сильніша! Слава Україні!" - резюмував глава Міноборони України.

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