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Міноборони (7025) Національна гвардія (1462) Таран Андрій (267)

Нацгвардія зразка 2021 року - це треновані й мотивовані військовослужбовці, озброєні сучасною зброєю та технікою, - Таран

Нацгвардія зразка 2021 року - це треновані й мотивовані військовослужбовці, озброєні сучасною зброєю та технікою, - Таран

Сучасна Національна гвардія України - доволі молоде військове формування серед силових структур України сектору національної безпеки і оборони, але вже має чимало перемог і отримало позитивну міжнародну славу.

Про це міністр оборони України Андрій Таран заявив у своєму зверненні з нагоди 7-ї річниці створення Національної гвардії України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"У вогні бойових дій, обороняючи територіальну цілісність та недоторканість нашої держави проти агресії Російської Федерації, загартувалася дійсно нова та потужна складова сил оборони України… Національна гвардія України зразка 2021 року – це треновані та мотивовані військовослужбовці, озброєні сучасною зброєю та технікою. Це силова структура, що переймає кращі практики держав-членів НАТО, реформується та вносить вклад в отримання Україною Плану дій щодо членства в Північноатлантичному Альянсі", - зазначив Таран.

Також дивіться: Зеленський привітав нацгвардійців із 7-ю річницею створення НГУ. ВIДЕО

"Нас єднає не лише оборона України, а й шана загиблих Героїв. Книга пам’яті Національної гвардії України знаходиться в Залі Пам’яті на території Міністерства оборони України, імена полеглих Нацгвардійців лунають разом з іменами військовослужбовців Збройних Сил. Ми пишаємося, що разом з вами в одному строю сил оборони! Наша держава з нами сильніша! Слава Україні!" - резюмував глава Міноборони України.

Дивіться: Аваков привітав воїнів НГУ з річницею створення Національної гвардії України. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+5
Відправте в окопи. А то тільки ЗСУ там безвилазно стоять. Ну і НГ за 30 км від 0
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26.03.2021 12:27
+4
Видели четкую и слаженную работу Нацгвардии и Нацполиции под офисом Президента. Как "тренированные и мотивированные военнослужащие, вооруженные современным оружием и техникой" выглядывали из за угла... Как и всё в Украине..
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26.03.2021 12:31
+2
Да, натренированные( бить невооруженных стариков и детей ) и хорошо вооруженные в отличии от бойцов на фронте мусорское подразделение! Жаль что в их рядах есть и те кто воевал на передовой, продажных всегда хватало!!!!
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26.03.2021 12:29
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Відправте в окопи. А то тільки ЗСУ там безвилазно стоять. Ну і НГ за 30 км від 0
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26.03.2021 12:27 Відповісти
Да, натренированные( бить невооруженных стариков и детей ) и хорошо вооруженные в отличии от бойцов на фронте мусорское подразделение! Жаль что в их рядах есть и те кто воевал на передовой, продажных всегда хватало!!!!
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26.03.2021 12:29 Відповісти
Видели четкую и слаженную работу Нацгвардии и Нацполиции под офисом Президента. Как "тренированные и мотивированные военнослужащие, вооруженные современным оружием и техникой" выглядывали из за угла... Как и всё в Украине..
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26.03.2021 12:31 Відповісти
Наши корабли бороздят просторы вселенной ...
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26.03.2021 12:33 Відповісти
https://ord-ua.com/2021/03/26/ministr-oborony-taran-trudoustroil-svoej-pomoshnicej-30-letnyuyu-hostes-foto/

"...Мы гордимся, что вместе с вами в одном строю сил обороны! ", - резюмировал глава Минобороны Украины.
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26.03.2021 12:53 Відповісти
У мене одного фейс Тарана викликає рвотний рефлекс?
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26.03.2021 13:13 Відповісти
типова морда хронічного алкоголіка
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28.03.2021 09:59 Відповісти
я так розумію цього козла чи що-сь пропустив, ці мотивовані авакінські чорти готові ...здити та стріляти свій народ, бо судячи з того озброєння що квартальна мерзота на чолі з авкіним напридбавала для мусарні, то нічого іншого на думку не приходить?
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26.03.2021 14:56 Відповісти
диванная гвардия
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26.03.2021 15:18 Відповісти
А теперь очередь Авакова спеть серенаду Тарану. Прям басня Крылова.
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26.03.2021 17:22 Відповісти
Да не может быть!!Армию же Порошенко разграбил???!!!
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26.03.2021 18:29 Відповісти
Тільки воюють із власним народом в тилу, замість того , щоб воювати з ворогом на фронті ...
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27.03.2021 10:59 Відповісти
 
 