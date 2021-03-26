"Питання про вільний продаж короткоствола закрито мінімум на три-п'ять років, для цього скликання точно", - "слуга народу" Монастирський

Нардепи голосували проти будь-якого варіанту легалізації купівлі короткоствольної вогнепальної зброї (пістолетів). Тому що в одному з цих законопроєктів була радикальна пропозиція дозволити практично всім носіння короткоствольної вогнепальної зброї.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський.

Нардеп зазначив, що інший законопроєкт, напрацьований у комітеті на базі попередніх версій, був компромісним і дозволяв використовувати пістолет тільки для захисту будинку, виключаючи носіння. Але навіть в такій редакції його не підтримали.

"Тим не менш, з огляду на недавній скандал, пов'язаний з дозвільною системою в системі МВС, нам потрібен закон, який дозволить навести в цій сфері порядок", - підкреслив Монастирський.

За його словами, необхідно створити єдиний реєстр зброї.

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"У деяких людей є дозволи на кілька різних одиниць зброї, видані в різний час. Можна в такому реєстрі прив'язати продовження дозволів до єдиної дати і збільшити саме час для продовження дозволів. Зараз такий законопроєкт про зброю допрацьовується авторами спільно з Міністерством внутрішніх справ. ... Голосування у Верховній Раді показало, що питання про вільний продаж короткоствольної вогнепальної зброї закрито мінімум на три-п'ять років, для цього скликання точно", - зазначив "слуга народу".

Парламентарій підкреслив, що в Україні "не наведений порядок з основним обігом зброї", ще не створено єдиного реєстру, не вибудувана чітка система контролю за тими, хто отримує дозволи, тому вводити в вільний обіг пістолети не можна.

"Крім того, потрібно підходити до цього питання системно - підвищувати масову культуру поводження зі зброєю: зокрема, розвивати мережу тирів, надавши їм преференції, щоб вони стали доступні для людей, які хочуть навчитися поводитися зі зброєю. Я підтримую реформу територіальної оборони і вважаю, що потрібно підтримувати ту категорію активних людей, які готові підключитися до цього проєкту і ділитися своїми знаннями та досвідом. Саме в рамках тероборони, можна поступово підходити і до питання про вільний обіг короткоствольної вогнепальної зброї", - зазначив Монастирський.

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Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Денисом Монастирським читайте тут.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада провалила закони про обіг зброї в Україні.