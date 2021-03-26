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ВР (14832) зброя (7283) легалізація (142) Монастирський (392)

"Питання про вільний продаж короткоствола закрито мінімум на три-п'ять років, для цього скликання точно", - "слуга народу" Монастирський

Нардепи голосували проти будь-якого варіанту легалізації купівлі короткоствольної вогнепальної зброї (пістолетів). Тому що в одному з цих законопроєктів була радикальна пропозиція дозволити практично всім носіння короткоствольної вогнепальної зброї.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський.

Нардеп зазначив, що інший законопроєкт, напрацьований у комітеті на базі попередніх версій, був компромісним і дозволяв використовувати пістолет тільки для захисту будинку, виключаючи носіння. Але навіть в такій редакції його не підтримали.

"Тим не менш, з огляду на недавній скандал, пов'язаний з дозвільною системою в системі МВС, нам потрібен закон, який дозволить навести в цій сфері порядок", - підкреслив Монастирський.

За його словами, необхідно створити єдиний реєстр зброї.

Також читайте: З 18 березня в Україні відновлюється процес оформлення і видачі дозволів на зброю, - глава Нацполіції Клименко

"У деяких людей є дозволи на кілька різних одиниць зброї, видані в різний час. Можна в такому реєстрі прив'язати продовження дозволів до єдиної дати і збільшити саме час для продовження дозволів. Зараз такий законопроєкт про зброю допрацьовується авторами спільно з Міністерством внутрішніх справ. ... Голосування у Верховній Раді показало, що питання про вільний продаж короткоствольної вогнепальної зброї закрито мінімум на три-п'ять років, для цього скликання точно", - зазначив "слуга народу".

Парламентарій підкреслив, що в Україні "не наведений порядок з основним обігом зброї", ще не створено єдиного реєстру, не вибудувана чітка система контролю за тими, хто отримує дозволи, тому вводити в вільний обіг пістолети не можна.

"Крім того, потрібно підходити до цього питання системно - підвищувати масову культуру поводження зі зброєю: зокрема, розвивати мережу тирів, надавши їм преференції, щоб вони стали доступні для людей, які хочуть навчитися поводитися зі зброєю. Я підтримую реформу територіальної оборони і вважаю, що потрібно підтримувати ту категорію активних людей, які готові підключитися до цього проєкту і ділитися своїми знаннями та досвідом. Саме в рамках тероборони, можна поступово підходити і до питання про вільний обіг короткоствольної вогнепальної зброї", - зазначив Монастирський.

Також читайте: Протягом місяця в Раді розроблять новий закон про обіг зброї, - "слуга народу" Монастирський

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Денисом Монастирським читайте тут.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада провалила закони про обіг зброї в Україні.

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Топ коментарі
+52
Боитесь? Правильно и делаете бойтесь своего народа.
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26.03.2021 12:58
+33
рабам зброю не дають...до речі і до раю не пускають.
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26.03.2021 13:01
+26
Какой ужас - разрешить всем , а не только нардепам .
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26.03.2021 13:07
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Вопрос о свободной продаже короткостволов закрыт минимум на три-пять лет. ТОЧКА.

Почитав коменти, ті, що вище. Вірніше, той балаган. Тут не на 5 років, а взагалі потрібно тему продажу зброї населенню закрити назавжди!
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26.03.2021 17:16 Відповісти
Во все времена любой свободный гражданин любой страны имел право на ношение оружия , этого права не имели только рабы . И то что комуняки смогли внушить нашему населению рабскую психологию , подтверждает тот факт , что мы еще не скоро станем свободной страной.
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26.03.2021 17:27 Відповісти
Вопрос о свободной продаже короткостволов закрыт минимум на три-пять лет.

Питання є?
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26.03.2021 17:45 Відповісти
Значит 5 лет у нас будет преобладать комуняцко совковая идеология в обществе и всего делов. У нас и дальше лохотрат с совой головного мозга будет требовать квартплату на шару отбирая будущее у своих детей.
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26.03.2021 18:20 Відповісти
Який причинно-наслідковий зв'язок між вільним продаванням зброї на дірками в голові у 73%? Поясніть.
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26.03.2021 19:51 Відповісти
Выше я уже писал , что свободные граждане во все времена имели право на ношение оружия . И сей час если взять страны с таким правом типа США , то видно что чем больше оружия на руках у населения , тем выше уровень демократии в стране . В нашем же случае это право отобрали комуняки и так глубоко внедрили в сознание людей свои постулаты , что народ до сих пор в их свято верит , не понимая , что комуняки им внушали свои истины не ради их хорошей жизни , а раду более удобного ими управления. И 73% у нас это и есть та самая Сова головного мозга , которая до сих пор уверена , что если завтра появится оружие , то все поголовно начнут с соседей стрелять , что квартплата может быть бесплатной , что при естественной убыли населения , один работающий может содержать двух трех пенсов и т д.
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26.03.2021 20:08 Відповісти
Почнуть стріляти, почнуть. Не сумнівайтесь. Сам був не раз в ситуації, що коли б у кармані щось було, то використав би. Так я доволі мирний і не псих.
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26.03.2021 20:23 Відповісти
худоба
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26.03.2021 21:15 Відповісти
Дякую, що представилися.
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27.03.2021 06:10 Відповісти
Дуже радий знайомству.
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27.03.2021 06:35 Відповісти
У меня оружие уже около 20 лет и ты не поверишь , но соседи живы и здоровы . У молдаван , разрешен короткоствольный нарезняк и количество убийств на бытовухе не увеличилось не на грамм , а там практически тот же менталитет . Оружие это прежде всего ответственность , а зная что пуля и гильза от твоего ствола есть в картотеке и тебя вычислят за сутки если что , не кто не когда в жизни с легальным оружием совершать не будет.
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27.03.2021 02:30 Відповісти
Не всі адекватні. Далеко не всі. Подивіться на США.
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27.03.2021 06:11 Відповісти
Кухонными ножами совершается 90% бытовых убийств , но не кому ж по этому поводу не приходит их запретить . Еще раз пытаюсь объяснить , что при наличии 4,5 миллиона стволов в черную , надо ждать угрозу от туда , и стараться по максимому их легализировать , бо с легальным оружием на 99% вероятность , человек не когда не пойдет на преступление.
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27.03.2021 10:23 Відповісти
Не на часі. Суспільство занадто "електризоване".
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27.03.2021 13:10 Відповісти
Вот по этому я и приводил в пример Молдову , тот же Совок , что и мы и такие же майданы происходят как у нас , но на демонстрации с оружием не ходит . Но вот имея такого соседа как Мордор у нас оружие почти в каждой хате должно быть . Ту же Швейцарию к примеру попробуй оккупируй , когда на руках у населения 4 миллиона автоматов. И опять же , демократия там одна из самых развитых в мире , референдумы по любому поводу. То есть вопрос стоит так , : Мы или перестаем носиться с совковыми штампами и развиваемся как нормальные страны или сидим в том же говне , что сей час еще десятки лет.
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27.03.2021 13:21 Відповісти
Молдавашки занадто терплячі. А тут вже терпець закінчується. Остання спроба. Людям вже настогидли зеленські-медведчуки-коломойські-ахметови і інші.
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27.03.2021 13:30 Відповісти
То есть те 4,5 миллиона стволов что нелегально дома лежат не кто по вашему использовать не будет , Беню и Осла обязательно надо легальное оружие , что бы замочить . Ну ты сам то хоть понимаешь , что это бред.
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27.03.2021 13:46 Відповісти
Так, що ми обговорюєм? Офіційний продаж короткостволів населенню, чи бєню з ослом мочить? Ви купили собі - добре, моліться кожного дня, щоб діти до ящика не долізли. Буває, що долазять. Розмова ні про що.
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27.03.2021 13:51 Відповісти
Разговор о том , что давно пора перестать самим себя пугать и понять , что нам придется это сделать рано или поздно , НО лучше рано . И тогда такие как Беня просто будут бояться доводить ситуацию до того как сей час.
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27.03.2021 14:13 Відповісти
Ви збираєтесь із короткостволом іти на бєню? Удачі!
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27.03.2021 14:19 Відповісти
Пока в стране 73% идиотов , не имеет смысла даже на танке идти на Беню . Они просто одного осла и его кукловода выберут другого. Достаточно будет пообещать : Газ на шару , пенсию в 2 штуки евро и зарплату в 5 штук евро.
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27.03.2021 14:39 Відповісти
Яка у Вас зброя? Короткоствол у кармані? Чи берданка в залізному ящику?
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27.03.2021 06:13 Відповісти
Я не депутат и не судья и наградное оружие мне не положено , по тому короткоствола у меня нет . Мосинка , ТОЗ , и пятизарядка 12 калибр.
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27.03.2021 10:24 Відповісти
Так ніхто і зараз не забороняє піти й купити 12-й калібр. Річ про те, щоб не дозволяти носити наган в кармані. Дома-будь ласка. Ваші проблеми.
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27.03.2021 13:08 Відповісти
Так вопрос , что даже дома держать не разрешают. Я бы купил домой , положил жене в шкаф . А то мало ли что , пока добежит ко мне в комнату ,пока ключи от сейфа найдет....
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27.03.2021 13:13 Відповісти
Ви занадно занепокоєний. За Вами гоняться? Якщо Ви рядовий житель, нікому Ви не потрібні. Заспокойтесь.
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27.03.2021 13:32 Відповісти
Домкрат и запаску в машине возят , даже когда идеальные дороги и новая резина , и это не кто паранойей не считает .И очень туго когда нет не того не другого и колесо спускает вдруг.
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27.03.2021 13:43 Відповісти
Тридцать лет последних и сейчас у нас в обществе , а особенно в кабинетах за толстыми шторами, какая идеология преобладает ?
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26.03.2021 20:05 Відповісти
Идеология ШАРЫ . То есть все жутко не любят коррупцию , но если случиться что то , то надо , что бы кум за бабки все порешал.
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26.03.2021 20:12 Відповісти
Если в нас сухой закон, то гоните самогон! Пистолет не нужен вам, а то застрелитесь сам! По пьяни!
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26.03.2021 17:41 Відповісти
Ну хоть на это ума хватило.
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26.03.2021 17:42 Відповісти
То есть американцы или турки или израильтяне или молдаване идиоты , а мы умные . Ну как по моему все с точностью до наоборот.
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26.03.2021 18:25 Відповісти
Способов для самозащиты вагон. А разрешат стволы, сразу и компам разрешат многое. Будут обыски без оснований и задержания без особых сюсюканий. В сша оружие дома, для защиты имеет особое значение, как и сама собственность. Но у нас не уважают ни чужую собственность не чужие права. По сему легализация оружия, просто усугубит и без того плачевное дело.
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26.03.2021 18:12 Відповісти
Ты не поверишь , но в Украине на руках у населения 2 ляма зарегистрированных стволов . По тому тот бред что ты несешь , это смесь совковой пропаганды и маразма.
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26.03.2021 18:23 Відповісти
про мусаров он все четко несет , не отмазуй ублюдков , тут не американские копы -тут советские мусора
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26.03.2021 20:07 Відповісти
Бред несешь ты. Причем полный. Взял приплел сюда пропаганду. Иди лечись если тебе мерещится кругом зрада. А касательно 2лямов стволом, то тебе это знать не дано, это инфа секретная. Я против владения оружием, если ты за, то ты еще больший дурак чем я думал. Сразу видно, нету у тебя детей. На себя плевать то ладно, а вот за родных страшно. Будет тут каждый второй орангутан с пушкой бегать и по синьке доставать. Тогда точно в луганбе превратимся. А рашка думаешь этого не хочет? Ей в разы выгоднее, что бы потом под радой вооруженных граждан собрать в пикет под эгидой недовольства. Лично мне хватило с голой опыта, повидать местных козлов которые владеют зарегистрированным оружием. Отбитые наглухо, им ствол нужен только для понтов, что бы к марке бмв подходил.
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26.03.2021 21:49 Відповісти
Паша перестань бухать , а то еще и не такой бред нести будешь. С каких делов количество зарегистрированного населением оружия или машин или еще чего то вдруг секретным стало .Если гуглом не умеешь пользоваться , то ты попроси кого то тебе объяснят . Там куча статей на эту тему , и официальные данные от МВД есть . 4,5 миллиона стволов незарегистрированных , и от одного до двух миллионов легальных. И мои дети к стати отлично стреляют из всего оружия , что у меня есть.
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27.03.2021 02:37 Відповісти
Я своим детям оружие в руки бы не дал никогда. Хватает того, что смартфоны в руки берут, которые я не устаю отбирать. Вот только это не кино, в жизни все не так. Был у меня когда с собой обычный травмат, что бы обороняться в области "от мало ли кого" возил важные бумаги и тд, а как то раз подловили так, что и вытащить свой травмат не успел. Так что, оружие нужно скорее тем, кто жаждет его применить.
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27.03.2021 15:37 Відповісти
Ну тем наверное и отличаются гречкосеи от козаков . Хотя мои дети с оружием по дому не ходят , но обращаться с ним умеют , по тому мне ключи прятать от сейфа не надо .Бо для них это не запретный плод , если им хочется , то мы идем в тир и там стреляют сколько хотят.
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27.03.2021 18:35 Відповісти
Ну что могу добавить. Пусть стреляют. Лишь бы потом выросли людьми чести. Это уже в твоих руках.
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27.03.2021 19:24 Відповісти
ты так сильно против оружия ты шо депутат или полицейский?
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08.04.2021 13:01 Відповісти
я человек со здравым умом. И считаю, что нечего давать обезьянам оружие. Без предела и так вагон, а не дай бог легализация и тогда на каждом углу будут махать пушками. И махать ими будут не такие как я, а боюсь такие как ты. Которые будут подходить с волыной и вопрошать. "А тебе шо, шота не не нравится?" Вот потому и против.
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08.04.2021 16:38 Відповісти
То есть вы умный а вокруг обезьяны? Вы обыкновенный демагог. да еще и любите подменять понятия.
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07.05.2021 08:27 Відповісти
Ги ... У США немає квартирних крадіжок, бо поважають ??
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26.03.2021 18:51 Відповісти
А причем тут это? Сытый и голодный вечная беда этого мира. Адекватные люди вообще стараются держаться подальше от оружия, а то один черт ,при самозащите пристрелит кого то и сядет. А дураку терять то что? Глупая это затея, вооружать граждан.
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26.03.2021 21:52 Відповісти
Вы совершенно правы! Проблема не в приобретении оружия, а в ЧЕСТНОМ ГАРАНТИРОВАННОМ ЗАКОННОМ ПРАВЕ на самозащиту! Пока этого не будет, приобретенное оружие будет так или иначе стрелять в своего владельца. Мне приходилось беседовать с прокурорами с просьбами оценить ситуации возможности правомерного применения оружия. После этой беседы я понял, что от этих людей справедливости ждать не приходится... Так что, если кто-то решил приобрести ствол - по разрешению, или "левый", длинный или короткий - будьте готовы к тому, что его применение в любой ситуации - дома, на улице, где угодно - принесет вам немало головной боли. Я уже не говорю о том, что выстрелить в человека - это по-первой не очень-то просто, а при отсутствии определенных навыков может еще и закончится очень неприятно, для поднявшего оружие.
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26.03.2021 18:24 Відповісти
То есть когда на твоих глазах будут избивать и грабить твою семью , не надо не фига делать , а то посадят на пару лет .Ну пока закон не примут , а потом такие как ты ууууу , вы как сразу всех защитите , что хана всей преступности. По факту , закон вам не поможет , какой бы он не был.
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26.03.2021 18:29 Відповісти
тебе кто-то сейчас запрещает держать дома для самозащиты охотничье ружье?

нет.
Так что ты ноешь, всю ленту своим нытьем зассал, Леша-Вова
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26.03.2021 19:03 Відповісти
У меня как раз 3 ствола , 2 нарезных и 1 гладкоствол . И я в отличии от вас не ною , что законов каких то нет .
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26.03.2021 19:07 Відповісти
с охотничьим ружьем будешь по городу ходить? запрещено! во первых оружие надо носить скрытно (естественно то что разрешено), а с ружьями и карабинами можешь только дома ходить и хранить в сейфе! речь идет о самозащите на "улице", т.е. носить при себе в любом месте...
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26.03.2021 19:15 Відповісти
о да. Ружжо саме те, чим зручно користуватись у приміщенні
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26.03.2021 20:21 Відповісти
А на тебя только дома напасть могут? И где ты видел в законе четкие критерии необходимой самообороны?
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26.03.2021 21:05 Відповісти
на законное право защиты в нашей стране надеяться не приходится! судьи-взяточники будут выдумывать свои "понятия" по ситуации применения! не удивлюсь если даже найдется судья который напишет "превышение самообороны" в разделе №8 , статья №36, пункт №4 где четко и ясно написано что "... не подлежит криминальному преследованию , то есть даже не задерживать на 72 часа ..." если ты "уложил" (даже с летальным исходом), чем попало (оружие, дубина-бита, нож... ну чем попало...) незаконно проникшего в жилое или любое другое помещение ...
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26.03.2021 19:11 Відповісти
бред . за такое садят аж шкура заворачивается . это только депутатов не садят и мусоров за самозащиту. закон вот этот работает только если есть деньги крысам -судье -прокурору-следаку-и еще куче ублюдков в погонах. а нет денег -за самооборону будешь гнить в тюрьме .
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26.03.2021 20:11 Відповісти
Карочє ... Перспектива на найближчий час, це перцевий балон і може рогатка. Маленька.
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26.03.2021 18:52 Відповісти
"перечный" баллончик не самое "оно", лучше с раздражающим содержимым...
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26.03.2021 19:17 Відповісти
Если для дома для семьи , то разрешение на приобретение гладкоствола , делается без проблем , медкомиссия + справки у ментов и рапорт от участкового , выбор в любом оружейном магазине весьма не плохой . Есть даже довольно бюджетные варианты , турки сей час неплохо научились копировать известные марки.
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26.03.2021 19:18 Відповісти
А слугам і слугам слуг можна мати стволи, а?
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26.03.2021 18:54 Відповісти
Потому что в одном из этих законопроектов было радикальное предложение разрешить практически всем ношение короткоствольного огнестрельного оружияИсточник: https://censor.net/ru/n3255758__________ нет, конечно всем нельзя, только тем у кого здоровая голова! вот только кто это будет определять и как? дал тыщу - больной на голову, дал десять тысяч - здоровый!?
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26.03.2021 18:58 Відповісти
в ветке шото мало мусорылого отребья....ленивые пластиковые стали при зэ гнуси.
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26.03.2021 19:16 Відповісти
КТО У ТЕБЯ ЧЕРТ СПРАШИВАТЬ БУДЕТ !)
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26.03.2021 19:24 Відповісти
Сам факт возможного обладания короткоствола уже вызывает уважение и толерантность...
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26.03.2021 19:45 Відповісти
ЧИМ?
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26.03.2021 19:52 Відповісти
Вооруженные граждане - не лакомый кусок для агрессивных соседей и наоборот...
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26.03.2021 19:46 Відповісти
мафія, що вкрала в нас підприємства і збирається вкрасти землю не зацікавлена в наявності зброї у потенційних жертв
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26.03.2021 20:24 Відповісти
Меня так смешат люди, которые пишут что-то вроде "власть не дает оружие, потому что боится". В Украине любой несудимый и адекватный гражданин может купить нарезное длинноствольное оружие, которое для свержения власти гораздо эффективнее, чем короткоствол.
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26.03.2021 19:49 Відповісти
справа не в усуненні влади, а в протидії рекету та захисту власної сім'ї та дому
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26.03.2021 20:25 Відповісти
А рекет та ті, хто нападає на дім та родину, перед нарізною довгоствольною зброєю невразливі?
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26.03.2021 21:50 Відповісти
Справа не в цьому.
Довгоствольна зброя не така зручна у використанні в приміщенні і не така непомітна (відсутній ефект раптовості)
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28.03.2021 23:46 Відповісти
Дебутати обіс...ся тільки про думку, що українці можуть мати зброю.
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26.03.2021 20:08 Відповісти
Думайте, кого обирати наступного разу. А пані Оксані хочу нагадати, що перша петиція, яка набрала більшість голосів, була направлена президенту Порошенко про обіг зброї.
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26.03.2021 20:23 Відповісти
что ты несешь, человек? Из кого выбирают украинцы? Из дерьма и говна. О чем ты предлагаешь думать - что лучше из этого пахнет? ахахаха))) Пердец)) Урки были, клоуны были, барыги были, кто остался? Вертухая поставить?
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26.03.2021 20:38 Відповісти
Опять словесная эквилибристика от власти!...Пока граждане Украины не будут иметь «право на оружие»
(короткоствольное) - болтовня / всевозможные "разговоры"/дискуссии на
эту тему будут продолжаться до бесконечности!... Но - как ни странно - уже всё (!) и давным-давно (!!)
сказано!!!

1.19.04.15 «Український ринок нелегальної зброї
найбільший в Європі: на руках у населення 4, 5 мільйонів стволів», - Голова
української асоціації власників зброї Георгій Учайкін https://censor.net/ru/resonance/332892/**********************************************************************************************************;

2. 10.04.15 Виктор Трегубов «Шесть мифов о
легализации оружия в Украине» http://zbroya.info/ru/blog/5716_shest-mifov-o-legalizatsii-oruzhiia-v-ukraine/ ;

3. 20.05.15.Игорь Тышкевич «Четыре аргумента в
пользу легализации оружия в Украине» http://hvylya.net/analytics/society/chetyire-argumenta-v-polzu-legalizatsii-oruzhiya-v-ukraine.html ;

4.«Майданутые американцы или сказ о том, как
американский Музычко победил на выборах» https://chest-i-razym.livejournal.com/585693.html ;

Если представители власти не понимают, что такое хорошо/плохо, отказываются
выполнять свои служебные обязанности, действуют против интересов собственного
народа, то народ имеет полное право вынудить власть к «правильному действию»
любым (!) доступным способом...

...А если народ не решается на это (ещё не дорос до этого) - то он не имеет
права называться народом, он - просто - население (чтобы не сказать хуже...)

Само собой разумеется, что «люди с незарегистрированным оружием» -
плохо. Но «обращаясь к власти» хочется сказать: «Ну, так
сделайте так, чтобы все желающие могли приобрести / владеть им без особых
проблем! Или считаете украинский народ инфантильными, недоразвитыми
рабами/скотом/быдлом, а рабам - оружие - не полагается???...»

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26.03.2021 21:19 Відповісти
А пока - «ко всем мужикам, мужчинам, и мужчинкам»:

«Купите
себе винтовку. Это - недорого. Дешевле модного телефона. Армейский карабин
можно купить за 200...300 долларов. Ещё за 50 купите сейф, ещё за 100
- сотню патронов. Купите винтовку на последние деньги. Если их нет, продайте
какую-нибудь ненужную хрень, и купите винтовку. Это - легально. Найдите время
(немного), соберите справки (всего 2 и в одном месте), пройдите курсы, сдайте
экзамен и получите разрешение. Узнайте в https://www.facebook.com/zbroya.info?fref=ts#_blank www.facebook.com/zbroya.info?fref=ts , как это сделать правильно. И купите винтовку. И раз
в полгода ходите стрелять на полигон, чтобы не забыть, как это - стрелять.
Чтобы не забыть, как это - быть мужчиной .Это - необходимо. Вам не придётся
думать, чем встретить врага или бандита. Вам не придётся думать, сброситься вам
с крыши или повеситься, после того, как на ваших глазах твари изнасиловали вашу
женщину или ребёнка. Вам не придётся думать, как жить дальше под вражеским
сапогом: вы успеете убить пятерых. Или двоих. Или хотя бы одного. Но их станет
меньше. И, если нас будет много, их ВООБЩЕ не станет. Потому что за каждым
углом их будет ждать пуля. Это - гарантия жизни. Жизни страны, жизни ваших
близких, жизни ваших детей и внуков. Хотя бы один ствол на 2 украинских мужчин
- это 6 000 000 стволов. Это, как минимум, 10 - 12 миллионов убитых солдат
противника. Это, как минимум, 10-12 миллионов мёртвых насильников и убийц. Хотя
бы один ствол на 2 мужчин - и нашу страну не победить. НИКАК. Вы скажете, что
защита страны - прерогатива государства. Неправда. Как богатство страны
начинается с богатства её граждан, так и защита страны начинается с защиты
самих себя.Вы скажете, что государство должно дать вам оружие, когда
понадобится. Не даёт? Ну и хрен с ним. Напоминаю: у нас нельзя легально купить
и носить боевой пистолет. Но винтовку, карабин или ружьё - можно. Нет, НУЖНО.
Государство - это вы. Страна - это вы. Так сделайте же так, чтобы мразь боялась
к нам сунуться, зная, что каждый дом вооружён .Купите винтовку. И научитесь ей
пользоваться, если ещё не умеете. Чтобы однажды не пожалеть о том, что её у вас
нет. Будьте мужчиной. Будьте Гражданином. Купите винтовку».

Автор:
Дмитрий Иванов
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26.03.2021 21:22 Відповісти
Если говорить о легалайзе, то нужно обратить внимание именно не револьверы барабанного типа. Это не автоматическое оружие. И патроны к нему можно подобрать менее летального действия. В сша как раз, граждане чаще всего приобретают именно такой тип оружия. Хотя, в нашем случае, идиоты будут совать туда переделанные патроны. Прям как с флобером.
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26.03.2021 21:59 Відповісти
Зачем плебсу оружие? Плебс должен безропотно подчиняться и отдавать нажитое!
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27.03.2021 08:02 Відповісти
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