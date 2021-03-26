"Питання про вільний продаж короткоствола закрито мінімум на три-п'ять років, для цього скликання точно", - "слуга народу" Монастирський
Нардепи голосували проти будь-якого варіанту легалізації купівлі короткоствольної вогнепальної зброї (пістолетів). Тому що в одному з цих законопроєктів була радикальна пропозиція дозволити практично всім носіння короткоствольної вогнепальної зброї.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський.
Нардеп зазначив, що інший законопроєкт, напрацьований у комітеті на базі попередніх версій, був компромісним і дозволяв використовувати пістолет тільки для захисту будинку, виключаючи носіння. Але навіть в такій редакції його не підтримали.
"Тим не менш, з огляду на недавній скандал, пов'язаний з дозвільною системою в системі МВС, нам потрібен закон, який дозволить навести в цій сфері порядок", - підкреслив Монастирський.
За його словами, необхідно створити єдиний реєстр зброї.
"У деяких людей є дозволи на кілька різних одиниць зброї, видані в різний час. Можна в такому реєстрі прив'язати продовження дозволів до єдиної дати і збільшити саме час для продовження дозволів. Зараз такий законопроєкт про зброю допрацьовується авторами спільно з Міністерством внутрішніх справ. ... Голосування у Верховній Раді показало, що питання про вільний продаж короткоствольної вогнепальної зброї закрито мінімум на три-п'ять років, для цього скликання точно", - зазначив "слуга народу".
Парламентарій підкреслив, що в Україні "не наведений порядок з основним обігом зброї", ще не створено єдиного реєстру, не вибудувана чітка система контролю за тими, хто отримує дозволи, тому вводити в вільний обіг пістолети не можна.
"Крім того, потрібно підходити до цього питання системно - підвищувати масову культуру поводження зі зброєю: зокрема, розвивати мережу тирів, надавши їм преференції, щоб вони стали доступні для людей, які хочуть навчитися поводитися зі зброєю. Я підтримую реформу територіальної оборони і вважаю, що потрібно підтримувати ту категорію активних людей, які готові підключитися до цього проєкту і ділитися своїми знаннями та досвідом. Саме в рамках тероборони, можна поступово підходити і до питання про вільний обіг короткоствольної вогнепальної зброї", - зазначив Монастирський.
Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Денисом Монастирським читайте тут.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада провалила закони про обіг зброї в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Почитав коменти, ті, що вище. Вірніше, той балаган. Тут не на 5 років, а взагалі потрібно тему продажу зброї населенню закрити назавжди!
Питання є?
нет.
Так что ты ноешь, всю ленту своим нытьем зассал, Леша-Вова
Довгоствольна зброя не така зручна у використанні в приміщенні і не така непомітна (відсутній ефект раптовості)
(короткоствольное) - болтовня / всевозможные "разговоры"/дискуссии на
эту тему будут продолжаться до бесконечности!... Но - как ни странно - уже всё (!) и давным-давно (!!)
сказано!!!
1.19.04.15 «Український ринок нелегальної зброї
найбільший в Європі: на руках у населення 4, 5 мільйонів стволів», - Голова
української асоціації власників зброї Георгій Учайкін https://censor.net/ru/resonance/332892/**********************************************************************************************************;
2. 10.04.15 Виктор Трегубов «Шесть мифов о
легализации оружия в Украине» http://zbroya.info/ru/blog/5716_shest-mifov-o-legalizatsii-oruzhiia-v-ukraine/ ;
3. 20.05.15.Игорь Тышкевич «Четыре аргумента в
пользу легализации оружия в Украине» http://hvylya.net/analytics/society/chetyire-argumenta-v-polzu-legalizatsii-oruzhiya-v-ukraine.html ;
4.«Майданутые американцы или сказ о том, как
американский Музычко победил на выборах» https://chest-i-razym.livejournal.com/585693.html ;
Если представители власти не понимают, что такое хорошо/плохо, отказываются
выполнять свои служебные обязанности, действуют против интересов собственного
народа, то народ имеет полное право вынудить власть к «правильному действию»
любым (!) доступным способом...
...А если народ не решается на это (ещё не дорос до этого) - то он не имеет
права называться народом, он - просто - население (чтобы не сказать хуже...)
Само собой разумеется, что «люди с незарегистрированным оружием» -
плохо. Но «обращаясь к власти» хочется сказать: «Ну, так
сделайте так, чтобы все желающие могли приобрести / владеть им без особых
проблем! Или считаете украинский народ инфантильными, недоразвитыми
рабами/скотом/быдлом, а рабам - оружие - не полагается???...»
«Купите
себе винтовку. Это - недорого. Дешевле модного телефона. Армейский карабин
можно купить за 200...300 долларов. Ещё за 50 купите сейф, ещё за 100
- сотню патронов. Купите винтовку на последние деньги. Если их нет, продайте
какую-нибудь ненужную хрень, и купите винтовку. Это - легально. Найдите время
(немного), соберите справки (всего 2 и в одном месте), пройдите курсы, сдайте
экзамен и получите разрешение. Узнайте в https://www.facebook.com/zbroya.info?fref=ts#_blank www.facebook.com/zbroya.info?fref=ts , как это сделать правильно. И купите винтовку. И раз
в полгода ходите стрелять на полигон, чтобы не забыть, как это - стрелять.
Чтобы не забыть, как это - быть мужчиной .Это - необходимо. Вам не придётся
думать, чем встретить врага или бандита. Вам не придётся думать, сброситься вам
с крыши или повеситься, после того, как на ваших глазах твари изнасиловали вашу
женщину или ребёнка. Вам не придётся думать, как жить дальше под вражеским
сапогом: вы успеете убить пятерых. Или двоих. Или хотя бы одного. Но их станет
меньше. И, если нас будет много, их ВООБЩЕ не станет. Потому что за каждым
углом их будет ждать пуля. Это - гарантия жизни. Жизни страны, жизни ваших
близких, жизни ваших детей и внуков. Хотя бы один ствол на 2 украинских мужчин
- это 6 000 000 стволов. Это, как минимум, 10 - 12 миллионов убитых солдат
противника. Это, как минимум, 10-12 миллионов мёртвых насильников и убийц. Хотя
бы один ствол на 2 мужчин - и нашу страну не победить. НИКАК. Вы скажете, что
защита страны - прерогатива государства. Неправда. Как богатство страны
начинается с богатства её граждан, так и защита страны начинается с защиты
самих себя.Вы скажете, что государство должно дать вам оружие, когда
понадобится. Не даёт? Ну и хрен с ним. Напоминаю: у нас нельзя легально купить
и носить боевой пистолет. Но винтовку, карабин или ружьё - можно. Нет, НУЖНО.
Государство - это вы. Страна - это вы. Так сделайте же так, чтобы мразь боялась
к нам сунуться, зная, что каждый дом вооружён .Купите винтовку. И научитесь ей
пользоваться, если ещё не умеете. Чтобы однажды не пожалеть о том, что её у вас
нет. Будьте мужчиной. Будьте Гражданином. Купите винтовку».
Автор:
Дмитрий Иванов