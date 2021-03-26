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Новини Агресія Росії проти України
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Крим (14083) Чорноморський флот рф (618) Офіс Генпрокурора (3160)

Офіс Генпрокурора повідомив заступнику командувача ЧФ РФ про підозру в підбурюванні українських військових до держзради під час окупації Криму

Офіс Генпрокурора повідомив заступнику командувача ЧФ РФ про підозру в підбурюванні українських військових до держзради під час окупації Криму

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру контрадміралу заступнику командувача Чорноморського флоту військово-морського флоту Збройних сил РФ у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до вчинення державної зради і пособництві у веденні агресивної війни.

Як повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, під час досудового розслідування встановлено, що 20-25 березня 2014 року під час активної фази окупації Криму підозрюваний відкрито підбурював військовослужбовців і керівний склад штабу Командування ВМС ЗС України до вчинення державної зради, передає Цензор.НЕТ.

"При цьому він обіцяв миттєве підвищення зарплат та кар’єрне зростання, а також погрожував застосуванням військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї. Окрім того, заступник командувача флоту проводив "допити" захоплених українських офіцерів, які утримувалися на гауптвахті ЧФ РФ, підбурюючи їх до державної зради", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівникам руху Медведчука "Український вибір" Слюсаренку, Синявському і Комелову оголосили про підозру в держзраді за сприяння окупації Криму. ФОТО

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.

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Топ коментарі
+19
Выдвигать пидозры кацапам в тумане но, не видеть портнова прямо рядом.
И сажать по надуманым предлогам волонтеров и АТОшников.
Хорошая маланская стратегия
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26.03.2021 12:37
+14
Имитация работы.
Выдвигать подозрения недосягаемым много ума не надо.
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26.03.2021 12:30
+10
І подруге, яке може бути подстрікатєльство людей які прийняли присягу? Порушив присягу - автоматично стаєш державним зрадником. Тут все просто.
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26.03.2021 12:34
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Имитация работы.
Выдвигать подозрения недосягаемым много ума не надо.
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26.03.2021 12:30 Відповісти
І подруге, яке може бути подстрікатєльство людей які прийняли присягу? Порушив присягу - автоматично стаєш державним зрадником. Тут все просто.
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26.03.2021 12:34 Відповісти
это кацапский командующий..правда цензор не удосужился написать хфамилии)
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26.03.2021 13:23 Відповісти
Выдвигать пидозры кацапам в тумане но, не видеть портнова прямо рядом.
И сажать по надуманым предлогам волонтеров и АТОшников.
Хорошая маланская стратегия
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26.03.2021 12:37 Відповісти
Путина,Жириновского почему до сих пор не подали в розыск?ещё работы и работы зелёным клоунам
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26.03.2021 13:12 Відповісти
и шо ? теперь будете ждать когда он в Киев на суд приедет? а он не приедет.... а вы зря бумагу переводите.... что мало в Украине в ВР и во владе кому надо подозрения объявлять прямо сейчас негайно. или им сцыкотно лучше будем тем которые не в Украине так и им легче и нам проще!
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26.03.2021 13:51 Відповісти
он скоро будет в КИЕВЕ вместе с путиным....с такой позеленевшей политикой....Ну хорошо...ЧТО БЫ Я СДЕЛАЛА НА МЕСТЕ ЗЕЛЕНСКОГО В ЭТОЙ СИТУАЦИИ???????Я бы КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОДАВАЛА ЗАЯВКУ ------В НАТО!!!!!!!!в НАТО!!!!!!и войны в УКРАИНЕ НЕ БУДЕТ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ!!!!!
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26.03.2021 18:52 Відповісти
Які гидотні і сцикливі, навіть прізвище побоялись вказати.
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26.03.2021 14:26 Відповісти
Уявляю, як далеко пошлють у ЧФ РФ усі офіси наших прокурорів : нх, вп, вср, кбнм. ..Але ж треба їм бодай щось робити на такі зарплати, пенсії, надбавки, пільги.
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26.03.2021 15:00 Відповісти
А Гітлеру... за міжнаціональну ворожнечу, винести підоздру ви не збираєтесь!?...
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26.03.2021 18:39 Відповісти
ето не президент..это даже не просто фигня....ЗАЧЕМ ОН МУЧАЕТ НАРОД и СЕБЯ?????
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26.03.2021 18:55 Відповісти
И НАГРАДУ ЗА ЕГО ГОЛОВУ ОБЪЯВИТЬ !!!
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26.03.2021 19:30 Відповісти
А самому командующему завели? Почему ждали 7 лет?
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26.03.2021 20:36 Відповісти
Если бы ты был тут,а не в https://www.facebook.com/Prague-Czech-Republic-110589025635590/ Prague, Czech Republic,может и быстрее бы очередь подошла к этому делу,а то хорошо чужими руками жар разгребать.
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26.03.2021 22:08 Відповісти
 
 