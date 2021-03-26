Виробник ІФА-тестів судиться з імунологом ПАГ Донським, щоб приховати результати офіційних досліджень, - Приходько

Компанія, яка виробляє ІФА-тести на Covid-19, подає в суд на ПАГ і провідного імунолога Бориса Донського, дослідження якого показали неефективність їхнього препарату.

Про це заявив у соцмережі Facebook відомий волонтер і блогер, аналітик Центру зовнішньополітичних досліджень Назар Приходько.

"Знову про корупцію в медицині... Є така компанія з виробництва ІФА-тестів на Covid-19 — ТОВ "Еквітестлаб". Наразі вона подає позов з приводу захисту честі та гідності — на "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України", відомий як ПАГ, і на провідного імунолога цього інституту — Бориса Донського", - написав Назар Приходько.

Він пояснив причини позову від компанії "Еквітестлаб".

"Справа в тому, що Донський у лабораторії ПАГ провів експеримент, в результаті якого виявилося, що тест-системи одного вітчизняного виробника зовсім не виявляє антитіла, а в іншого — "Еквітестлабу" — антитіла виявляють лише у половині випадків", - пояснив аналітик.

Приходько зазначив, що "Борис Донський є не тільки одним з провідних імунологів ІПАГ, він є одним з провідних імунологів у нашій Державі загалом, а порівняльне дослідження він проводив, керуючись постановою Кабміну, в якій прямо говориться, що: "Верифікація методики дослідження здійснюється з метою визначення функціональних характеристик методики, що встановлені виробником, які підтверджуються в умовах конкретної лабораторії"".

"Тобто дослідження ефективності проводиться кожною конкретною лабораторією, що, власне і було зроблено цим вченим. Але ж ні! Замість того, щоб врахувати та виправити недоліки тест-систем, на які вказали провідні спеціалісти, недобросовісний виробник йде до суду… А знаєте, чому йде? Там справа не в честі та гідності, яких нема. Там справа в тому, що Держава закуповує ці половинчасті тест-системи за вдвічі завищеною ціною! Корупція в чистому вигляді! Так про яку честь та гідність говорити...?" - заявив Приходько.

Резюмуючи, він підкреслив, що в цій ситуації має розібратися керівництво країни і компетентні органи. " І от що мені цікаво: чи знають про всю цю ситуацію в ОП, Кабміні та МОЗі? З одного боку - неякісні тест-системи, які не допомагають, а точніше заважають ефективному подоланню пандемії Covid-19 в Україні, а з іншого - корупція, на якій наживаються як виробники, так і ті, хто їх покриває... То ж повторюсь: Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України та Міністерство охорони здоров'я України-не в курсі або в долі?" - написав Приходько.

Нагадаємо, в лютому в своєму інтерв'ю "Лівому берегу" імунолог Борис Донський розповів про експеримент із порівнянням трьох тест-систем вітчизняного виробництва, які мають патент на якість в Україні. "Результати вразили. Тестова система Vitrotest® зловила 15 з 15 позитивних результатів. Система "Еквітест" - 9 з 15, так собі результат, на три з плюсом) А ось система "Діапроф" не зловила жодного IgM з контрольних позитивних зразків NIBSS", - зазначив імунолог.