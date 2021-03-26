У Києві зростає смертність через COVID-19: за останній тиждень померло 220 осіб, за добу - 37, - Кличко. КАРТА
За добу в Києві підтверджено 1 164 випадки захворювання на коронавірус (загалом 157 767), померло 37 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Ситуація не поліпшується. Кількість хворих не зменшується", - повідомив він
Так, захворіли: 650 жінок віком від 18 до 96 років і 28 дівчаток від одного до 17 років. А також 461 чоловік віком від 19 до 92 років і 25 хлопчиків від восьми місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.
Також зафіксовано 37 летальних випадків від вірусу - 19 жінок і 18 чоловіків (всього 3235).
За добу госпіталізовано 112 хворих COVID-19, 675 осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус.
У той же час 431 особа подолала коронавірус (всього 104 153).
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (250), Дніпровському (205) і в Деснянському (202) районах.
"З огляду на значну кількість пацієнтів у важкому стані і ускладнений перебіг хвороби, зросла останнім часом і смертність від вірусу. Тільки за останній тиждень в Києві від коронавірусу померли 220 осіб. Наймолодшому з них був 31 рік. Найстаршим двом жінкам по 95 років" , - додав він.
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Это на 350 тыс. населения, т.е. на 0,8%.
Также МОЗ планирует растянуть вакцинацию ПОЛОВИНЫ населения на 2 года, и моих познаний в иммунологии (Россомахин Ю.И. спасибо тебе большое, что затрахал меня ею насмерть) достаточно, чтобы понимать: вакцинация в таком исполнении - это профанация с КПД, стремящимся к нулю.
Никакую эпидемию такая борьба не остановит даже чуть-чуть. Надо около 70% уколоть, и за полгода, а не за два.
Любые другие расклады - не работают для быстрой иммунизации популяции, особенно с таким изменчивым вирусом. Попытка поймать собственный хвост и не более того.
И да, еще бы хорошо запретить своим клоунам из Лиги смеха ежедневно обстёбывать вакцину.
Во-первых, можно было бы уже и обзавестись какими-то тормозами в темах для поржать, ***** тупорылые.
А во-вторых, нельзя одновременно изгаляться на тему побочки и призывать людей вакцинироваться. Это когнитивные нарушения, не предусматривающие ответственных должностей.