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"Шантажувати людей і міську владу - неприйнятно!" - Кличко про наміри маршрутників підняти ціни на проїзд

Столична влада останні шість років не регулює встановлення тарифів на перевезення в приватних маршрутках. А заяви приватних перевізників про підвищення вартості проїзду - шантаж людей і міської влади.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу в п'ятницю 26 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Київської міської адміністрації.

"Щодо намірів перевізників підвищити тариф на перевезення, то нагадаю: міська влада останніх шість років не регулює встановлення тарифів на перевезення в приватних маршрутках. Приватні перевізники готують обґрунтування і попереджають за 7 днів організатора перевезень (Департамент транспортної інфраструктури КМДА) і пасажирів. Обґрунтованість тарифу перевіряють контролюючі органи. В тому числі, і Антимонопольний комітет. А намір Асоціації перевізників звернутися до влади столиці офіційно заборонити роботу маршруток я вже коментував і ще раз скажу: це маніпуляція! Приватні маршрутки – це транспорт приватних перевізників. Вони повинні вирішувати працювати їм чи ні. Я розумію, що зараз складно всьому бізнесу. Криза зачепила всі його сфери. Але шантажувати людей і міську владу – це неприйнятно!" – підкреслив Віталій Кличко.

Також читайте: Найбільше карантин у Києві порушують маршрутники, - Рубан

Також читайте: Уже цієї суботи проїзд у київських маршрутках подорожчає до 10 грн

Мер столиці також звернувся до киян.

"Із запровадженням суворих обмежень ми бачимо, які черги на зупинках громадського транспорту. Ті, кому не треба їхати на роботу чи в невідкладних справах, залишайтеся вдома. Не користуйтеся громадським транспортом! Дайте можливість доїхати на роботу тим киянам, які забезпечують діяльність критично важливих сфер міста. Бо, виходить, що в нас локдаун, зачинені заклади, установи – а люди штурмують транспорт. Куди вони всі їдуть?" – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що сьогодні увесь громадський комунальний транспорт працює на маршрутах. Із наземного транспорту це – 1131 одиниця рухомого складу. Тролейбуси, автобуси, трамваї. Працює і метро.

"Але – підкреслю – транспорт не зупиняли виключно для того, щоб пасажири, яким потрібно їхати на роботу, які працюють в сферах життєзабезпечення міста, могли на неї дістатися", – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше Асоціація перевізників Києва та Київської області заявила про намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати. Також глава "Асоціації перевізників Києва та Київської області" Ігор Мойсеєнко заявив, що в суботу 27 березня приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду з 8 до 10 грн.

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выход в твоих руках, педаля- закупи автобусы и вытесни маршрутки качественным транспортом.
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26.03.2021 13:15 Відповісти
а ямы на дорогах засыпь кучами мусора с тротуаров)
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26.03.2021 13:18 Відповісти
А чим дрібні підприємці гірші наприклад за Жеваго? Людська жадність безмежна. Компанія Жеваго Форрєксо збільшила прибутки за минулий рік на 70%, чистоганом бєглєц отримав 680 млн баксів, при обсязі реалізованої продукції (залізорудних окатишів з наших надр)в 1млрд 700 млн доларів. І саме смішне, заплатить податок з цих грошенят в цілих 5%. Закон, є закон!!!
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26.03.2021 14:14 Відповісти
"Куда они все едут?"-этот дурак думает все в 7 утра едут на шопинг или на фитнес
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26.03.2021 13:17 Відповісти
Віталя, займись, нарешті, дорогами.
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26.03.2021 13:20 Відповісти
И это заявляет деятель, за четыре года в шесть раз поднявший цены на проезд в транспорте
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26.03.2021 13:22 Відповісти
Интересная позиция у маршрутчиков: когда возили людей, как сельдей в бочке, в своих ржавых, не ремонтируемых, набитых людьми корытах- всех всё устраивало. И сверхдоходы в том числе. Мало того, даже пенсионеров, которым положен бесплатный проезд, брали по 1 человеку на один такой "рейс"! А теперь, когда разрешено заполнять 50% мест в тех корытах, то "вдруг" как резко стало "невыгодно"! И это при том, что переполненные сверх нормы маршрутки были ВСЕГДА!!! Ну так давай, Виталик, лишай их всех лицензий и вводи муниципальный транспорт! Хватит им зарабатывать на здоровье и жизни людей, так ещё и шантажировать в пандемию!
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26.03.2021 13:32 Відповісти
Учора, за порушення карантинних обмежень їх добряче потрясли поліціянти, увечорі вони "зганяли пролетарську лють на пасажирах". Такого хамства, я за 15 років на 745 маршруті ще не бачів. Але водії знов були без масок і продовжували порушувати кількість наповнення та і все інше. Пасажири, як сказав один з них, тепер попали "під їх гарячу руку" на виписані 17 000 штрафів. 90-ті відпочивають. Повідомив про їх подвиги керівництво товки, чекаю вибачень. І за некчему, і за тупого, і за пішов на ХХХ, і за висадку з лівої полоси під колеса інших машин. Напевно ми забагато їм дозволяємо, непомічаємо начеб то дріних порушень і постійного хамства. Поліція і місто почало приводити їх до тями і ми повинні допомгти владі зробити цю сферу зразком з надання послуг перевезень у дусі культури і ввічливості. Пора надіти на ниїх маски, бо трохи оборзєлі.
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26.03.2021 13:55 Відповісти
Львів.
відбулися публічні обговорення пропозицій перевізників щодо коригування тарифу на проїзд у громадському транспорті… Отож
10 грн на проїзд у автобусах, а в електротранспорті 10 грн, якщо купити квиток у водія, 9 грн при купівлі квитка в кіоску, та 8 грн 50 коп при купівлі квитка через електронні сервіси - QR-коди Приват24, SMS, Bluetooth, або термінали самообслуговування IBOX та EasyPay.
.... Ці рішення вже розміщені на сайті міської ради.
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26.03.2021 16:18 Відповісти
 
 