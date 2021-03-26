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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Антикорупційний суд призначив ексзаступниці голови правління ПриватБанку Шмальченко 50 млн грн застави

Антикорупційний суд призначив ексзаступниці голови правління ПриватБанку Шмальченко 50 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для колишнього заступника голови правління ПриватБанку Людмили Шмальченко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 50 млн гривень. Її підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.

Відповідне рішення сьогодні ухвалила суддя ВАКС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На підозрювану, разом з тим, поклали такі зобов'язання:

  • прибувати до органу досудового слідства, прокурора, судді та суду за першою вимогою;
  • не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками;
  • здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

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"Клопотання прокурорів задовольнити частково. Обрати підозрюваній Людмилі Шмальченко запобіжний захід у вигляді 22 027 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 50 мільйонів 1 тисячу 290 гривень", - заявила суддя.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо" писав про те, що колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Володимир Яценко ввечері 22 лютого і впродовж дня 23 лютого переписав на цивільну дружину і дочку десятки мільйонів гривень, якими володів через частки в компаніях.

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Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

15 березня 2021 року Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам "ПриватБанку".

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26.03.2021 13:18 Відповісти
Антикоррупционный суд назначил экс-замглавы правления ПриватБанка Шмальченко 50 млн грн залога - Цензор.НЕТ 4484
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26.03.2021 13:19 Відповісти
Як завжди застави,підозри ,а в підсумку нуль !!!)))
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26.03.2021 13:34 Відповісти
 
 