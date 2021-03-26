Антикорупційний суд призначив ексзаступниці голови правління ПриватБанку Шмальченко 50 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для колишнього заступника голови правління ПриватБанку Людмили Шмальченко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 50 млн гривень. Її підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.

Відповідне рішення сьогодні ухвалила суддя ВАКС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На підозрювану, разом з тим, поклали такі зобов'язання:

прибувати до органу досудового слідства, прокурора, судді та суду за першою вимогою;

не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками;

здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

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"Клопотання прокурорів задовольнити частково. Обрати підозрюваній Людмилі Шмальченко запобіжний захід у вигляді 22 027 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 50 мільйонів 1 тисячу 290 гривень", - заявила суддя.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо" писав про те, що колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Володимир Яценко ввечері 22 лютого і впродовж дня 23 лютого переписав на цивільну дружину і дочку десятки мільйонів гривень, якими володів через частки в компаніях.

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Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

15 березня 2021 року Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам "ПриватБанку".